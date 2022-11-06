داخل جذع شجرة.. مصور يوثق التعابير "الغاضبة" لأنثى طائر البوم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجّه المصور الأمريكي، مارك شوكن، إلى حديقة محلية في ولاية فلوريدا الأمريكية في صباح أحد الأيام عندما سمع عن وجود أنثى طائر البوم من نوع "Eastern Screech Owl" مختبئة داخل إحدى الأشجار.

ولم يضيّع شوكن أي وقت، إذ ذهب إلى الحديقة مع عدّة التصوير الخاصة به لتوثيق المشهد الذي ينتظره.

وبعد ساعة من الانتظار، ظهرت أنثى طائر البوم من داخل فتحة بالشجرة بالفعل، ولكنها اختفت مُجددًا بعد 15 دقيقة.

الصورة الطريفة التي وثقها المصور مارك شوكن في فلوريدا. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وبعد أيام من العودة إلى الموقع مرارًا وتكرارًا، أصبحت لدى الأمريكي صورة طريفة لأنثى طائر البوم مع صغيرها قادته لنهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

تعلم شوكن التصوير الفوتوغرافي في الـ16 من عمره. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ظهرت (أنثى طائر البوم) في فتحة العش، وبعد ذلك بوقت قصير، شق صغير أنثى طائر البوم طريقه إلى فتحة العش مع والدته. وبصراحة، لم تبد الأم سعيدة جدًا، وبدا صغير أنثى طائر البوم وكأنه كان ينظر إلى العالم الخارجي للمرة الأولى".

تتمحور أعمال المصور في فلوريدا حول الطيور. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وتوحي تعابير صغير أنثى طائر البوم بذلك بالفعل، بفضل عينيه المليئتين بالفضول تجاه ما حوله.

وبقي الطائران في تلك الوضعيّة لعدّة دقائق فقط، ما يعني أن سرعة المصور كانت مهمة.

ولحسن الحظ، تمكن الأمريكي من توثيق عدة لقطات للموقف الطريف.

طائر بوم صغيرينتظر قدوم والديه مع الطعام. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وقال شوكن: "كانت رؤيتهما معًا في هذا المكان الضيق أمرًا مشوقًا للغاية، واعتبرت نفسي محظوظًا جدًا للتمتّع بتوقيت جيّد، إذ كنت في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب بالتأكيد!".

وبحسب ما ذكره المصور، حظيت هذه الصورة بشعبية كبيرة، وحازت على إعجاب الآلاف من مستخدمي موقع "إنستغرام".

اختيرت هذه الصورة ضمن الفائزين في مسابقة "أودوبون" لتصوير الحياة البرية لعام 2021. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وأوضح المصور الأمريكي: "أعتقد أن ما يجعلها مميزة للغاية هي تعابير الأم، وصغيرها.. وكنت أبتسم حتّى أثناء التقاطي الصور لهما. واستطعت أن أرى أن المشهد كان ظريفًا جدًا، ومضحكًا في الوقت ذاته".

من الصور الساحرة التي وثقها شوكن. , plain_text Credit: Mark J. Schocken

وشعر شوكن بالفرح عند وصوله للنهائيات في مسابقة التصوير، وقال: "كنت سعيدًا أيضًا لأنها من صوري المفضلة على الإطلاق، ومن الرائع دائمًا الحصول على التقدير بفضل صورة تعجبني جدًا بشكلٍ شخصي".