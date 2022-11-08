فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيانًا، يجب علينا أخذ خطوة للوراء، ورؤية الصورة بأكملها لاكتشاف مشهدٍ رائع لم يُر من قبل، وهذا ما قام به المصور الفوتوغرافي السعودي، عبدالله عبدالعزيز البرغش.

وقد يبدو هذا المشهد، الذي التُقط في محمية الملك عبدالعزيز الملكيّة، كمساحة صحراوية تتزيّن بمناطق خضراء متفرّقة عند النظر إليه من مستوى الأرض، ولكنه تحوّل إلى لوحة مثيرة للإعجاب على يد البرغش عند تصويره بواسطة طائرة "درون" في عام 2021.

وثق المصور عبدالله عبدالعزيز البرغش هذا المشهد في المملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: Algnobe2000

والتقط المصور السعودي، من محافظة المجمعة، هذه الصور الرائعة في روضة أم حجول الواقعة في وادي الشوكي خلال فترة الربيع، وبعد تساقط الأمطار.

تَشكّل هذا المنظر بعد هطول الأمطار، وفقًا للمصور. , plain_text Credit: Algnobe2000

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم تنبت الأرض بشكلٍ كامل، بل نبت الربيع في المنخفضات، ما شكل منظرًا جميلًا من السماء، وكأنها عروق خضراء لأشجار".

كما أكّد البرغش: "من النادر أن نجد مثل هذه المناظر في المملكة".

ظهرت النباتات كعروق خضراء في الصحراء. , plain_text Credit: Algnobe2000

ومن ارتفاع شاهق، تبدو مجموعة الصور التي وثقها البرغش كقطع أحجية بنيّة اللون، وملتحمة ببعضها البعض بواسطة غراء أخضر ومورق.

ويشارك المصور شغفه لتصوير الطبيعة، والحياة البريّة، ورحلاته حول العالم عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثق السعودي هذه الصور بواسطة طائرة "درون". , plain_text Credit: Algnobe2000

وتقع محمية الملك عبد العزيز الملكيّة في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهات، والخفس، والمناطق المجاورة لهما على مساحة تبلغ 15،700 كيلومتر مربع، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنصّة الوطنيّة الموحّدة عبر الإنترنت.