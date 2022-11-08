"جميل وغريب".. مصور بالسعودية يرصد مشهدًا ساحرًا ظهر بعد هطول الأمطار

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
سعودي يوثق تجربة إفطار "مهيبة" فوق حافة جبل طويق خلال شهر رمضان
مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
يُعرض حالياً01:25مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
يُعرض حالياً01:34فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
سعودي يوثق تجربة إفطار "مهيبة" فوق حافة جبل طويق خلال شهر رمضان
يُعرض حالياً01:09سعودي يوثق تجربة إفطار "مهيبة" فوق حافة جبل طويق خلال شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيانًا، يجب علينا أخذ خطوة للوراء، ورؤية الصورة بأكملها لاكتشاف مشهدٍ رائع لم يُر من قبل، وهذا ما قام به المصور الفوتوغرافي السعودي، عبدالله عبدالعزيز البرغش.

وقد يبدو هذا المشهد، الذي التُقط في محمية الملك عبدالعزيز الملكيّة، كمساحة صحراوية تتزيّن بمناطق خضراء متفرّقة عند النظر إليه من مستوى الأرض، ولكنه تحوّل إلى لوحة مثيرة للإعجاب على يد البرغش عند تصويره  بواسطة طائرة "درون" في عام 2021.

مصور يرصد لوحة ساحرة ظهرت بعد هطول الأمطار بالسعودية
وثق المصور عبدالله عبدالعزيز البرغش هذا المشهد في المملكة العربية السعودية. , plain_textCredit: Algnobe2000

والتقط المصور السعودي، من محافظة المجمعة، هذه الصور الرائعة في روضة أم حجول الواقعة في وادي الشوكي خلال فترة الربيع، وبعد تساقط الأمطار.

مصور يرصد لوحة ساحرة ظهرت بعد هطول الأمطار بالسعودية
تَشكّل هذا المنظر بعد هطول الأمطار، وفقًا للمصور. , plain_textCredit: Algnobe2000

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم تنبت الأرض بشكلٍ كامل، بل نبت الربيع في المنخفضات، ما شكل منظرًا جميلًا من السماء، وكأنها عروق خضراء لأشجار".

كما أكّد البرغش: "من النادر أن نجد مثل هذه المناظر في المملكة".

مصور يرصد لوحة ساحرة ظهرت بعد هطول الأمطار بالسعودية
ظهرت النباتات كعروق خضراء في الصحراء. , plain_textCredit: Algnobe2000
قد يهمك أيضاً

شق يتوسط جبلًا ضخمًا ومهيبًا في العُلا بالسعودية.. ما سر "الديوان" داخله؟

ومن ارتفاع شاهق، تبدو مجموعة الصور التي وثقها البرغش كقطع أحجية بنيّة اللون، وملتحمة ببعضها البعض بواسطة غراء أخضر ومورق.

ويشارك المصور شغفه لتصوير الطبيعة، والحياة البريّة، ورحلاته حول العالم عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصور يرصد لوحة ساحرة ظهرت بعد هطول الأمطار بالسعودية
وثق السعودي هذه الصور بواسطة طائرة "درون". , plain_textCredit: Algnobe2000

وتقع محمية الملك عبد العزيز الملكيّة في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهات، والخفس، والمناطق المجاورة لهما على مساحة تبلغ 15،700 كيلومتر مربع، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنصّة الوطنيّة الموحّدة عبر الإنترنت.

قد يهمك أيضاً

السعودية بين الماضي والحاضر والمستقبل..كيف تبدو زيارة المملكة الآن؟

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.