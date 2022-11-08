دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيانًا، يجب علينا أخذ خطوة للوراء، ورؤية الصورة بأكملها لاكتشاف مشهدٍ رائع لم يُر من قبل، وهذا ما قام به المصور الفوتوغرافي السعودي، عبدالله عبدالعزيز البرغش.
وقد يبدو هذا المشهد، الذي التُقط في محمية الملك عبدالعزيز الملكيّة، كمساحة صحراوية تتزيّن بمناطق خضراء متفرّقة عند النظر إليه من مستوى الأرض، ولكنه تحوّل إلى لوحة مثيرة للإعجاب على يد البرغش عند تصويره بواسطة طائرة "درون" في عام 2021.
والتقط المصور السعودي، من محافظة المجمعة، هذه الصور الرائعة في روضة أم حجول الواقعة في وادي الشوكي خلال فترة الربيع، وبعد تساقط الأمطار.
وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم تنبت الأرض بشكلٍ كامل، بل نبت الربيع في المنخفضات، ما شكل منظرًا جميلًا من السماء، وكأنها عروق خضراء لأشجار".
كما أكّد البرغش: "من النادر أن نجد مثل هذه المناظر في المملكة".
ومن ارتفاع شاهق، تبدو مجموعة الصور التي وثقها البرغش كقطع أحجية بنيّة اللون، وملتحمة ببعضها البعض بواسطة غراء أخضر ومورق.
ويشارك المصور شغفه لتصوير الطبيعة، والحياة البريّة، ورحلاته حول العالم عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقع محمية الملك عبد العزيز الملكيّة في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهات، والخفس، والمناطق المجاورة لهما على مساحة تبلغ 15،700 كيلومتر مربع، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنصّة الوطنيّة الموحّدة عبر الإنترنت.