السعودية.. مصور يوثق نزهة ساحرة عند نهاية طريق مغطى بالرمال

رئيس إدارة الوجهات في العلا يكشف لـCNN الشريحة المستهدفة من المسافرين للسياحة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أين تذهب عندما تشعر أنك تحتاج لنزهة بعيدًا عن الضوضاء؟ يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة إليك إذا كنت تعيش في مدينة. أما إذا كنت تعيش في الريف، فيعني ذلك أن حظك أكبر، وتتمتع بخيارات أكثر.

ووثق المصور السعودي العاشق للرحلات البرية، ماجد عبدالرحمن العتيق، مؤخرًا وجهة مثيرة للاهتمام لنزهة في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في بداية أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

وثق المصور ماجد عبدالرحمن العتيق هذه الوجهة في محافظة الزلفي بالمملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: Maged Alateeq

وفي منشور شاركه مع متابعيه على موقع "تويتر"، يَظهر الطريق المُمتد، والواقع في غرب محافظة الزلفي، مُغطّى بطبقة من رمال الصحراء الذهبيّة.

سمع المصور عن هذه المنطقة من أحد أصدقائه. , plain_text Credit: Maged Alateeq

وفوق كومة من الكثبان التي تشكّلت عند نهاية هذا الطريق الإسفلتي، اختار السعودي غرس كرسيه، وطاولته فوق الرمال، والاسترخاء مع كوبٍ من مشروبٍ دافئ.

كما أمكن رؤية امتداد الطريق على مرمى البصر.

وعند وصفه للمشهد الذي وثّقه من خلال طائرة "درون"، أكّد المصور: "كان المنظر من الأعلى لا يوصف، حيث بدا غريبًا نتيجةً لزحف الرمال عليه، ونهايته بهذا الشكل".