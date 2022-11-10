دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما يتم ربط "نقطة الجاذبية" بروّاد الفضاء خلال سباحتهم داخل مركباتهم.. ولكن، هناك بعض المواقع على الكرة الأرضية التي لا تستجيب بشكل غامض لقوانين الفيزياء والطبيعة.

"نقطة الجاذبية" في سلطنة عُمان

وتتواجد ظاهرة طبيعية نادرة في سلطنة عُمان يرصدها السكان والزوّار، حيث يأتون بسياراتهم ويحررون مكابحها، ويضعونها في وضع الحياد أو (N)، لتتحرك المركبة تدريجياً من أسفل إلى أعلى (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

أمر غريب.. أليس كذلك؟

ويرتاد العديد من الزوار طريق عقبة حشير، والتي تُعد من أماكن الجذب السياحي بمحافظة ظفار، لمشاهدة الظاهرة المغناطيسية العجيبة، وفقًا لموقع وزارة الإعلام العُمانية، والتي تقع تحديدًا على طريق طوي عتير فى ولاية مرباط، على بعد 60 كيلومترًا شرق مدينة صلالة.

وأوضحت وزارة الإعلام العُمانية أن الحقيقة العلمية لهذه الظاهرة غير معروفة.. فهل هي حقيقية كما نشاهدها أم أنها مسألة خداع بصري؟

وكان الثنائي الكرواتي، برانكو كرمار وإيفا ميهاليك، من بين الأشخاص الذين لم يُفوّتوا فرصة تجربة هذه الظاهرة عند زيارة البلاد.

وبينما كانا يُحضّران لرحلتهما إلى سلطنة عُمان في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2019، صادف الثنائي نقطة الجاذبية عبر الإنترنت.

وقرّر كلاهما رصد مغامرتهما، عبر قناتهما على موقع "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Putoholicari".

وسافر الثنائي في غالبية أنحاء البلاد بالسيارة، واستمتعا بطبيعتها الخلابة، وتحديدًا سكانها.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الثنائي: "سلطنة عُمان من بين الدول التي التقينا فيها بأطيب الناس".

وتمنى الثنائي زيارة البلاد مجددًا، لكن فيروس كورونا وقف عائقًا أمامهما، مثل العديد من الأشخاص.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، وأثار فضولهم أيضًا.

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