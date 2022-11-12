دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنضم الخطوط الجوية البريطانية إلى شركات الطيران التي اعتمدت مرونة في قواعد الزي الموحد الصارمة، سعيًا لتعزيز شخصية موظفيها.

وبعد التحديث الأخير في إرشادات الزي الرسمي لشركة الطيران، يُسمح الآن للطيارين وطاقم الطائرة بترك لحيتهم، ووضع مساحيق التجميل (المكياج)، وارتداء المجوهرات، ووضع لون طلاء الأظافر الذي يختارونه، مهما كان جنسهم.

وأعلن الناقل الوطني في المملكة المتحدة أنّه يريد أن يُظهر موظّفوه "النسخة الأكثر أصالة عن أنفسهم" في محاولة لتعزيز بيئة "شاملة".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية في بيان لـCNN، الجمعة: "نحن فخورون بجميع زملائنا في الخطوط الجوية البريطانية ونحن ملتزمون ببيئة عمل شاملة".

وأضاف: "لقد عملنا مع موظفينا على إنشاء إرشادات محدّثة للعناية الشخصية، والجمال، والإكسسوارات، ما يسمح لزملائنا بإبراز أفضل نسخة أصيلة عن أنفسهم في العمل كل يوم".

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحث أحدث مذّكرة للخطوط الجوية البريطانية موظفيها على "التحلّي بالجرأة، والفخر، والبقاء على طبيعتك".

وتأتي هذه الخطوة بعدما ألغت شركة الطيران المنافسة، أي خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية، سياسة الزي الموحد الخاصة بها، كجزء من سلسلة أوسع من المبادرات، في إطار أجندتها تحت شعار "كن على طبيعتك".

وكانت خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية توجهت إلى أفراد طاقم المقصورة من الرجال في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالقول إنه يمكنهم ارتداء التنانير، ويمكن لزميلاتهم ارتداء السراويل، إذ ترغب شركة الطيران بأن يشعر موظفوها بالراحة، "مهما كان جنسهم، أو هويتهم الجنسية، أو تعبيرهم عن الجنس".

وتشمل الإصلاحات الأخرى التي أجرتها شركة الطيران البريطانية أخيرًا السماح للموظفين بإظهار وشومهم خلال ارتداء الزي الرسمي، أمّا وضع المكياج فبات غير إلزامي للموظفات.