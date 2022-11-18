دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في زمن الأزمة الاقتصادية، ما الذي يمكن أن يكون أغرب من بناء يخت فائق؟ ربّما بناء يخت أضخم من اليخوت الفائقة، أو ربما الأضخم بالعالم.

وكشف استوديو "لازاريني" لتصميم اليخوت الفاخرة، عن خطط لتدشين أضخم يخت بالعالم يحمل اسم "بانجيوس"، نسبة إلى بانجيا، وهي شبه قارة عملاقة كانت موجودة قبل 200 مليون إلى 335 مليون سنة.

وبحسب "لازاريني"، سيكلف بناء هذا اليخت 8 مليارات دولار.

سيتخذ اليخت شكل سلحفاة عملاقة., plain_text Credit: Lazzarini Design Studio

ولا عجب في كون بنائه مكلفًا للغاية، إذ أنه، إذا حصل على تمويل، سيصبح أضخم هيكل عائم مبني على الإطلاق.

وسوف يبلغ طول اليخت الأشبه بمخبأ لأحد خصوم شخصية العميل السري جيمس بوند، 550 مترًا، وعرضه 610 أمتار.

سيكون هناك مساحات للمراكز التجارية، والمجمعات السكنية، والمتنزهات على اليخت., plain_text Credit: Lazzarini Design Studio

ومن المقرر أن يضم اليخت، الذي وصفته شركة "لازاريني" بأنه "مدينة عائمة" متكاملة، مساحات للفنادق، ومراكز التسوق، والمنتزهات، وحتى الموانئ للسفن والطائرات الأصغر حجمًا، لإيصال الضيوف إلى هناك بأناقة.

والجدير بالذكر أن اليخت سيتخذ شكل سلحفاة.

وسيتطلب بناء مثل هذا الهيكل مكانًا خاصًا أيضًا، واقترح المصمّمون المملكة العربية السعودية كموقع.

على سطح اليخت، ستوفر الألواح الشمسية الطاقة لتشغيل اليخت، بينما ستكون هناك مساحة لهبوط الطائرات , plain_text Credit: Lazzarini Design Studio

سيلزم تجريف حوالي كيلومتر مربع من البحر وإنشاء سد دائري قبل أن تبدأ عملية بناء "بانغيوس".

وخصّص المصمّمون مساحة في ميناء الملك عبد الله، تبعد 81 ميلاً شمال جدة، عووجدوه موقعًا مثاليًأ.

وقسم اليخت "بانغيوس" إلى كتل على غرار مدينة فعلية، ويحوي ميناء، وساحة رئيسية، تحيط بها المباني الأخرى.

أما عن منطقة "القشرة العلوية"، المحاطة بمساحات الحديقة، فستكون بمثابة موقع لهبوط الطائرات.

وأسفل المساحة السكنية، سيكون هناك 30 ألف "خلية" من شأنها المحافظة على الهيكل عائمًا.

وستكون الطبقة السفلية مصنوعة من الفولاذ، بينما سيضم السطح ألواحًا شمسية لتشغيل اليخت.

ومن المقرّر أن يتمتّع اليخت بالقدرة على الإبحار بسرعة خمس عقد، رغم أن "الذراعين" سيستمدان الطاقة من السحب والأمواج المتلاطمة على طرفي اليخت.

تبدو السلحفاة العملاقة أشبه بوكر لأحد خصوم شخصية جيمس بوند, plain_text Credit: Lazzarini Design Studio

وبدلاً من تشغيله من ميناء معين أو تحديد مسار الإبحار، فإن اليخت على شكل سلحفاة تبحر بالمنطقة حوله، ما يجعل الرحلة هي الوجهة.

ويأمل استوديو "لازاريني" أن تبدأ عملية البناء في عام 2033، التي يتوقّع أن تستغرق نحو 8 أعوام.

وإذا كنت ترغب برؤية هذا اليخت على المياه، هناك مبادرة تمويل جماعي تتيح لك شراء أي شيء من تذكرة دخول افتراضية مقابل 16 دولارًا، إلى شقة افتراضية فاخرة مقابل 169 دولارًا، عبر رموز غير قابلة للاستبدال.