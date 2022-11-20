8 نصائح لتوفير تكاليف السفر وسط أوقات اقتصادية عصيبة

مع انتهاء مرحلة "السفر المزدحم".. ما هو التوقيت المثالي لحجز رحلاتك خلال فصلَي الخريف والشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزامنًا مع الخروج من فترة طويلة من الإغلاق وقيود السفر بسبب جائحة "كوفيد-19"، فإن أسعار النفط العالمية تتجاوز سقفها أيضَا.

ويتمتع ذلك بتأثير على الرحلات الجوية التي تستخدم وقود الطائرات، وتكلفة ملء خزان السيارات لخوض رحلات برية.

والآن، تزداد أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم، بما في ذلك أسعار الفنادق التي ارتفعت بنسبة 10% أو أكثر في العديد من وجهات العطلات الشهيرة.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع بهذه التأثيرات بشكل متساوٍ، ويمكن أن يؤدي اختلاف أسعار العملات إلى تضخيم التأثير أو خفضه.

وبغض النظر عما يحدث في عالم التمويل الكلي، يمكن للمسافرين الأذكياء إيجاد طريقة للسفر بشكل جيد مقابل تكلفة أقل من خلال تعديل استراتيجياتهم.

اتبع هذه النصائح، لمراقبة ميزانية السفر الخاصة بك والاستمتاع بعطلتك:

اعثر على أفضل صفقة للرحلات، ثم اختر وجهتك

هل أنت منفتح على تجارب سفر جديدة؟ لتوفير بضعة دولارات، دع صفقات الرحلات ترشدك إلى وجهتك التالية, plain_text Credit: ozmen/Adobe Stock

ويلجأ العديد من المصطافين إلى اختيار وجهة يرغبون في زيارتها، من دون إجراء الكثير من البحث، ما يعرضهم لضغط بسبب الأسعار التي لا تتناسب مع ميزانيتهم الحالية.

وتتمثل الاستراتيجية الأفضل في إيجاد صفقات الرحلات الجوية الرخيصة، ثم اختيار وجهتك من بين الخيارات المتاحة.

وهناك الكثير من الشركات المتخصصة في العثور على صفقات. واتباع هذه الطريقة يسمح لك بالانقضاض على الفرص المؤقتة، وتحديد المطار الأقرب إليك عبر خدمة "غوغل فلايتس"، واختيار تاريخ السفر، ولكن من دون تحديد وجهة الوصول.

وستظهر خريطة للعالم بسعر بداية الرحلة إلى أي مكان على الكوكب، ويمكنك التلاعب بالمواعيد أو القيام بخيار مرن للعثور على الوقت الأمثل للسفر.

السفر إلى وجهة معروفة بأسعارها الجذابة

لاوس, plain_text Credit: andrii_lutsyk/Adobe Stock

وأصبحت بعض الوجهات حول العالم أرخص مما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل انخفاض قيمة العملة أو المشكلات المالية الأخرى.

ويمكنك زيارة وجهات مثل إسطنبول وكابادوكيا في تركيا، واستكشاف باتاغونيا وبوينس آيرس في الأرجنتين، أو الإبحار في النيل واستكشاف الآثار القديمة في مصر.

حافظ على إبقاء نفقاتك في الحد الأدنى أثناء السفر

عند استخدام بطاقتك الائتمانية ، قم برفض العروض لتحويل الرسوم إلى عملتك المحلية، ستحصل عادةً على أفضل سعر باستخدام العملة المحلية., plain_text Credit: Vladimir Vladimirov/E+/Getty Images

تأكد من أن لديك بطاقة ائتمان واحدة على الأقل لا تتقاضى رسوم معاملات أجنبية، ومن الأفضل استخدام بطاقة ائتمان لا تفرض رسوم سحب من أجهزة الصراف الآلي.

وفي غالبية الحالات، ستحصل على أفضل سعر باستخدام بطاقة الائتمان بالعملة المحلية، وقم برفض أي عروض لتحويل الرسوم إلى عملتك المحلية.

فكرّ جيدًا قبل حجز غرفة بفندق واستئجار شقة للعطلات

يمكن أن تضيف الرسوم الإضافية الكثير إلى تكلفة إيجار شقق العطلات., plain_text Credit: Giselleflissak/E+/Getty Images

وتقدم الفنادق أحيانًا أفضل عروض الإقامة، وفي بعض الأحيان، تقدم شقق العطلات أفضل عروض لتأجيرها.

ويمكن أن تختلف الميزة قليلاً بحسب الموقع، وما إذا كنت تحتاج إلى مطبخ، على سبيل المثال.

وتفرض بعض المدن الكثير من الرسوم على الإيجارات، وفي بعض البلدان، مثل تايلاند وفيتنام، قد يكون تناول كل وجبة في الخارج أرخص من طهي الطعام بنفسك.

وبغض النظر عن المسار الذي تسلكه، انتبه جيدًا لما يقوله الضيوف، خاصةً على منصات مثل "إير بي إن بي"، حيث يمكن للعملاء الذين أقاموا هناك فقط ترك تعليقات.

ابحث عن وسائل النقل

لتوفير تكاليف الرحلات الجوية، قد يكون من الأرخص السفر إلى بلد قريب ثم ركوب القطار إلى وجهتك ., plain_text Credit: Leonid Andronov/Adobe Stock

وأدى انتشار شركات الطيران منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم إلى جعل السفر داخل منطقة ما، مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا، أرخص بكثير.

لذلك قد يكون من المنطقي العثور على رحلة طيران معقولة التكلفة لمسافات طويلة إلى وجهة ما، ثم الصعود على متن رحلة تابعة لشركة طيران منخفضة التكلفة، أو استقلال القطار في أوروبا على سبيل المثال، إلى وجهتك.

قم بالبحث بدلاً من قبول المسار الأكثر وضوحًا باعتباره المسار الوحيد المتوفر.

غادر المناطق السياحية خلال أوقات تناول الطعام

من أجل تجارب تناول طعام أرخص، من الأفضل عادة مغادرة المناطق السياحية., plain_text Credit: Gary Yeowell/Digital Vision/Getty Images

إذا كنت ترغب في تناول ما يأكله السكان المحليون ودفع ما يدفعونه، فاخرج من المنطقة التي يتواجد فيها السياح، وابدأ في الاستكشاف.

ويمكن لمجرد المشي لمدة 15 دقيقة في أي اتجاه، أو ركوب المترو لبضع محطات، أن يحدث فرقًا كبيرًا في أي مدينة مليئة بالزوار الأجانب، من براغ إلى البندقية.

ومن المحتمل أن تنفق أقل وتستمتع بمزيد من الوجبات والتجارب الأصيلة بهذه الطريقة.

حاول السفر خارج موسم الذروة

موسم الذروة يختلف من وجهة إلى أخرى, plain_text Credit: Fokke Baarssen/Adobe Stock

ومن الصعب تجنب موسم الذروة إذا كنت جزءًا من عائلة تتعامل مع جداول الدراسة، ولكن لحسن الحظ موسم الذروة يختلف من وجهة إلى أخرى.

ويقع وقت الإجازة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في وقت مختلف من العام عن التوقيت الشمالي، بالإضافة إلى أن بعض الوجهات الاستوائية تكون أبطأ في الصيف بسبب تساقط المزيد من الأمطار.

وتُعد وجهات شهيرة، مثل المكسيك وجنوب أفريقيا، أقل ازدحامًا بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/ أيلول مقارنة بالربع الأول من العام.

ويتمثل الوقت المثالي لزيارة العديد من الوجهات الشهيرة في "موسم الكتف"، أي الوقت الذي يكون فيه الطقس لطيفًا مع عدم وجود جحافل من السياح، مثل شهر مايو/آيار في منطقة البحر الكاريبي، أو أكتوبر/ تشرين الأول في أوروبا.

الاستفادة من بطاقات الائتمان لرحلات طيران أو إقامة فندقية مجانية

يمكن أن تساعدك بطاقات الائتمان في كسب رحلات طيران وإقامات فندقية مجانية., plain_text Credit: d3sign/Moment RF/Getty Images

ما الذي تحصل عليه عندما تقوم بدفع نفقاتك ببطاقة الائتمان الخاصة بك؟

وتمتلك غالبية شركات الطيران وسلاسل الفنادق بطاقة ولاء ذات علامة تجارية من خلال شركات مثل "ماستركارد" أو "فيزا"، والتي تكسبك ما يكفي بمجرد الاشتراك في المكافأة، للحصول على رحلة طيران مجانية أو عدة ليالٍ فندقية مجانية.

ثم تستمر في جمع النقاط أثناء استخدام البطاقة.

ويمكن أن تقلّل هذه الامتيازات بشكل كبير من تكلفة الإجازة، حتى لو أنفقت ما كنت تنفقه دائمًا عن طريق تشغيل الفواتير والنفقات المنتظمة من خلال البطاقة.

وبينما أن التضخم وأسعار الوقود وأسعار صرف العملات ستكون دائمًا في حالة تغير مستمر، فإن استراتيجيات التوفير أثناء السفر هذه ستساعدك على قضاء عطلتك من دون الإخلال بميزانيتك.