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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوافد العديد من الأشخاص إلى زيارة وادي البيضاء، في المملكة العربية السعودية، بهدف الاستمتاع بطبيعته الجذّابة والساحرة.. ولكن، ذلك ليس السبب الوحيد.

وأدى شغف الناس باكتشاف الظاهرة الفريدة، التي تتمثل بفقدان الجاذبية في هذا المكان، إلى حرصهم لاختبار خدعة الجاذبية بأنفسهم.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويُعرف الوادي أيضًا باسم وادي الجن، ويقع على بعد حوالي 24 كيلومترًا، شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضح موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني أنه بالفعل بمثابة مكان غامض جدًا.

وفي طريقك إلى الوادي، ستصل إلى نقطة يمكنك فيها وضع سيارتك بالوضع المحايد، حتى تبدأ في التحرك صعودًا.

وتزداد سرعة السيارة ببطء، ويمكن أن تصل إلى 120 كم/ساعة أثناء صعود المنحدرات لمسافة تتراوح بين 12 و13 كيلومترًا.

Credit: Mohammed Ibrahim

وهناك الكثير من النظريات حول سبب تحرك السيارة صعودًا، من دون أي قوة خارجية ظاهرة.

ويقترح البعض أن "الوادي تسكنه كائنات خارقة للطبيعة تُسمى جين"، بحسب ما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني.

ويحاول آخرون تفسير الظاهرة من خلال العلم، ويقترحون أنها مجرد وهم بصري.

Credit: Mohammed Ibrahim

وبعد سماع القصص غير العادية للسيارات، التي تتحرك صعودًا من دون الضغط على دواسة الوقود، قرّر محمد ابراهيم، وهو مصور هندي مقيم في السعودية منذ حوالي 22 عامًا، زيارة المكان بنفسه.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "مكان جميل.. الأشجار فيه محاطة بالجبال، ولا توجد أي منازل أو علامات على وجود مدينة أو قرية".

Credit: Mohammed Ibrahim

ولا يزال يغفل العديد من الأشخاص عن وجود مثل هذه الأماكن في السعودية. وتفاجأ العديد منهم بصور الوادي الجميلة، وتجربة سفر ابراهيم إلى مثل هذا المكان الغامض.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويجذب الوادي عادة الكثير من السيّاح.

وبحسب ما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني، تُعد تجربة ركوب الدراجات الرباعية من بين أكثر النشاطات الجاذبة بالمنطقة.

Credit: Mohammed Ibrahim

ويحب الناس السرعة عبر المسارات الترابية على دراجاتهم الرباعية. ويأتي الكثير من المهتمين بعلم الفلك إلى الوادي أيضًا لمشاهدة النجوم.

وبسبب هدوء الأجواء في الوادي، تزوره العديد من العائلات لقضاء نزهات في عطلات نهاية الأسبوع.