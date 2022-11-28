بعد 7 آلاف عام..كيف أصبحت تركيا وجهة لعشاق النبيذ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى صانعو النبيذ في تركيا، التي تُعتبر واحدة من أقدم منتجي النبيذ في العالم، بتاريخ يعود إلى حوالي 7 آلاف عام، إلى إحياء حرفة جذورها ضاربة في عمق التاريخ.

وتحقق كروم العنب في جميع أنحاء البلاد نجاحًا في زراعة وإنتاج كل من أصناف العنب المحلية والمستوردة، كما حصدت الكثير من الجوائز وتركت بصماتها في السوق الدولية.

وبالنسبة إلى عشاق النبيذ، تُعد تركيا وجهة مزدهرة وغير مكتشفة في الغالب، من ساحل بحر إيجة إلى الزوايا المخفية في الأناضول.

فيما يلي بعض من أفضل مزارع الكروم التركية بحسب المنطقة:

منطقة تراقيا

حصل مصنع النبيذ Suvla المملوك لعائلة بالقرب من مضيق جناق قلعة على أكثر من 500 ميدالية باسمه., plain_text تصوير: Yağmur Koç

ويغطي مسار النبيذ الإقليمي الأول في تركيا، Trakya Bağ Rotası، مساحة كبيرة تمتد من مدينة أدرنة الحدودية الشمالية الغربية وصولاً إلى جيليبولو في الطرف العلوي من مضيق الدردنيل.

وتأسس مصنع النبيذ Chateau Nuzun على يد نازان ونجدت أوزون، في عام 2004، بقناعة تتمثل في أنّ النبيذ الجيد لا يمكن أن يأتي إلا من العنب الممتاز. وتُزرع الكروم الخاصة بالمصنع باستخدام طرق عضوية لإنتاج أصناف العنب الأحمر مثل "كابيرنت ساوفيجنون"، و"ميرلو"، و"بينوت نوير".

ويُعد مصنع النبيذ "شامليجا" من أحد أكبر منتجي النبيذ لأنواع العنب "نارينسي" و"بيتي فيردوت". ويمكن التعرّف إلى زجاجات "شامليجا" بسهولة، نظرًا لملصقاتها التي تحمل فنون أصلية ابتكرتها ابنة مؤسس مزرعة الكرم، مصطفى جامليكا.

وتدير شيلا أرجينيكون وهي كاتبة في مجال النبيذ وأصبحت صانعة نبيذ، مع زوجها شاتاي، أحد أصغر مزارع الكروم العضوية في تركيا، Chateau Ergenekon، مع التركيز على أصناف العنب الفرنسية مثل "غريناش". وهذا العام فقط، احتفل الثنائي بفوزهما بالميدالية الذهبية عن مشروبهما Bona Dea 2013 في تحدي النبيذ الكوري 2022.

ويُعتبر مصنع النبيذ Suvla المملوك لعائلة، والذي يقع بجانب مضيق "جناق قلعة" من الأمثلة الشهيرة الأخرى في عالم زراعة الكروم التركي. وتنتج مزرعة العنب العضوية الخاصة بالمصنع أنواع فاخرة من النبيذ.

منطقة إيجة

مصنع نبيذ Iki Deniz Arasi ، يعد نتاج نحو عقدين من العمل لإعادة زراعة الكروم إلى منطقة نبيذ كانت مزدهرة في يوم من الأيام., plain_text Credit: Serhat Akbay

وتُعد منطقة بحر إيجة مسؤولة عن أكثر من نصف إنتاج النبيذ في تركيا، وهي مثالية لزراعة عنب النبيذ، وتمتلك قائمة طويلة من أصناف العنب المستوطنة التي تتمتع بشهرة واسعة النطاق.

وتعود قصة مزارع كروم Sevilen إلى عام 1942، عندما هاجر مؤسسها عيسى جونر من بلغاريا إلى تركيا. ويدير الجيل الثالث من العائلة الآن مصنع النبيذ Sevilen، بالإضافة إلى مطعم İsabey Bağları، حيث يتم الجمع بين أطباق بحر إيجة الممتازة ونبيذ Sevilen.

وتقع مزرعة الكروم Lucien Arkas على مساحة 288 فدانًا من الأراضي في مدينة إزمير، كأحد أكبر مصانع النبيذ العضوي في تركيا. وتفضّل هذه المزرعة قطف العنب خلال درجات الحرارة الباردة في الليل، ويتم زرع عدة أنواع من العنب.

تعد مزارع Yedi Bilgeler هي إحدى أبرز مناطق النبيذ في منطقة إيجة, plain_text Credit: Bilge Yamen

ومع تسمية كل نبيذ على اسم أحد الحكماء السبعة، يُعد مصنع النبيذ Yedi Bilgeler بمثابة مكان بارز آخر في منطقة نبيذ بحر إيجة، وخاصة من خلال الجمالية المعمارية لفندقه ومطعمه، وهو عبارة عن توليفة من القصور الأوروبية في منطقة الأناضول.

منطقة كال

Kuzubağ تعد واحدة من أصغر مزارع الكروم في منطقة كال., plain_text تصوير: Aslı Kuzu

ويُعد مسار Çal Bağ Yolu أحد أحدث مسارات النبيذ في تركيا، وقد ظهر في عام 2021 لتشكيل تحالف بين مزارع الكروم الأربعة في المنطقة، والمساعدة في تجديد زراعة الكروم التاريخية في كال.

وتُعد مزرعة Kuzubağ واحدة من أصغر مزارع الكروم هنا، التي أسسها صالح كوزو وابنته أصلي، من سكان قرية Hançalar القريبة. ويقع مصنع النبيذ العائلي على ارتفاع 850 مترًا، وينتج صنف عنب محلي يُعرف باسم Çalkarası، إلى جانب أصناف أخرى.

الأناضول

Credit: Ceylan Ertorer Diaz Leon

ولا تزال واحدة من أكثر المناطق صعوبة في إنتاج النبيذ في تركيا تحتضن مزارع الكروم الناجحة، بما في ذلك مصنع النبيذ Kavaklıdere، أول مصنّع نبيذ من القطاع الخاص في تركيا، والذي تأسس في عام 1929.

أما مزرعة الكروم Tafali، التي تأسست في عام 2003 من قبل رائدتي أعمال انتقلتا إلى منطقة كاليجيك في أنقرة لإنتاج عنب كاليجيك كاراسي المحلي، فقد افتتحت مصنع النبيذ الخاص بها في عام 2019، ومنذ ذلك الحين رحبت بالضيوف في مزرعة الكروم الريفية.

وفي منطقة كابادوكيا، الشهيرة بمداخنها الخيالية، يتمتع النبيذ بشهرة أيضًا، بما في ذلك مصنع النبيذ Gelveri، الذي ينتج النبيذ الطبيعي في مبنى حجري يوناني مرمم، يُطلق عليه اسم Taş Mahal.