دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، والذي يهدف لتحويل الرياض إلى بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل، والتجارة، والسياحة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين.

وسيساهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة، والذي يستهدف الوصول إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وشارك الحساب الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة عبر "تويتر" مقطع فيديو يوفّر لمحة عن المطار، وتفاصيله.

وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، بمساحة تقارب 57 كيلومترًا مربعًا تشمل الصالات الحالية تحت مسمى "صالات الملك خالد"، و6 مدرّجات طيران، إضافة إلى 12 كيلومترًا مربعًا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية، بحسب ما ذكرته "واس".

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما أنه يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

وستكون الاستدامة ضمن أولويات المطار، فهو يستهدف الحصول على شهادة "LEED" البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعومًا بموارد الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الإعلان تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، والاستراتيجية الوطنية للنقل، والخدمات اللوجستية، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشِرة وغير مباشرِة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.