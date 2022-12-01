ما هي أفضل سفن الرحلات البحرية لعام 2022 بحسب جوائز "Cruise Critic"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتّسع أفضل سفينة سياحية جديدة لعام 2022، لـ3،099 ضيفًا و1،506 من أفراد الطاقم. أما الخدمة الشخصية فتتوافر على مدار 24 ساعة في أفخم أجنحة السفينة، وهناك مضمار سباق يتألف من ثلاثة مستويات ومنزلقات يوازي ارتفاعها 10 طبقات.
واستحقت سفينة "Norwegian Prima" الجائزة هذه السنة، محققة لقب أفضل سفينة جديدة ضمن فئة المحيط (Ocean)، في إطار جوائز "Cruise Critic Editors Picks" التي يعلن عنها منذ 14 عامًا. وتُكرم الجوائز المستفيدين الذين اختارهم فريق دولي من خبراء الرحلات البحرية في موقع "Cruise Critic" الإلكتروني المتخصص بالتقييم ومجتمع الرحلات البحرية.
وتأتي الجوائز في الوقت الذي تستعيد فيه الرحلات البحرية نشاطها الذي عهدته قبل الجائحة.
وقالت كولين مكدانيل، رئيسة تحرير موقع "Cruise Critic"، لـCNN: "غالبية الخطوط البحرية لم تعد تفرض إجراء اختبارات مسبقة أو تطلب وثائق التلقيح".
وتابعت أن "خطوط الرحلات البحرية تحرّرت من قيود الاستيعاب التي وضعت خلال الجائحة، ما يجعل البيئة على متن السفينة أكثر حيوية ممّا شهدناه في الأشهر التي أعقبت العودة مباشرة، وثمة المزيد من الأماكن على متن السفينة التي باتت مفتوحة للركاب، من الصالات وأماكن الترفيه، إلى المطاعم وحصص اللياقة البدنية".
وبحسب ما ذكره موقع "Cruise Critic"، فقد انتعشت الملاحة البحرية و"تجاوزت التوقعات".
وضمن فئة "Ocean" (المحيط)، حصلت "Norwegian Cruise Line" أيضًا على جائزة أفضل ترفيه، وكونها الأفضل للمسافرين المنفردين.
أما "Celebrity Cruises" (سفن المشاهير) فتمتّعت بأفضل المقصورات، فيما تقدم "Virgin Voyages" أفضل أماكن تناول الطعام والحياة الليلية، وهي المفضلة للمسافرين من مجتمع الميم، وفقًا لجوائز فئة "2022 Ocean".
الرفاهية والمغامرة
وضمن فئة الجوائز الفاخرة، حازت "Silversea Cruises" على جائزة أفضل خط رحلات بحرية فاخرة، كما فازت أيضًا بجائزة أفضل عشاء في الفئة عينها.
وفازت "Emerald Azzurra" كأفضل سفينة سياحية فاخرة جديدة. ويمكن لـEmerald Cruises "اليخت الفاخر" استيعاب 100 ضيف، وطاقم مكوّن من 72 شخصًا.
وسيجد المسافرون المتحمسون جدّا لعيش مغامرة العمر خلال رحلة بحرية، أن فئة "الاستكشاف" (Expedition) الجديدة لجوائز "Cruise Critic" مفيدة لمساعدتهم بتحديد خياراتهم.
وفي السنة الأولى لهذه الفئة المستحدثة عام 2022، أدرجت أفضل الخطوط للوجهات الأكثر شعبية، مثل: ألاسكا (UnCruise Adventures)، والقارة القطبية الجنوبية (Silversea Expeditions)، والقطب الشمالي (Ponant Cruises)، وجزر غالابوس (Lindblad Expeditions).
وقد حصدت "Viking" الجائزة الأولى ضمن فئة "Expedition" لأفضل السفن الفاخرة الجديدة، "Viking Octantis"، و"Viking Polaris"، وأفضل العروض العلمية. واختيرت "Quark Expeditions" على أنها الأفضل للاستكشاف.
وأفاد محررو "Cruise Critic" في بيان صحفي أن "التجديف بالكاياك، وركوب الدراجات في الجبال، والرحلات، حتى نفخ بالونات الهواء الساخن في القطب الشمالي: كل نشاط ترغب بممارسته في القطبين، فإن كوارك ستحققه لك".
ما الذي ننتظره من صناعة الملاحة البحرية؟
ووُجدت الابتكارات التي سرّعت الجائحة من وتيرتها، لتبقى.
وقالت ماكدانيل: "باتت التكنولوجيا أكثر ترسخًا في تجربة الرحلات البحرية، حيث يتم الاستفادة منها للمساعدة بالحد من التجمعات، وأيضًا تقديم تجربة أكثر إفادة للمسافرين".
جوائز "2022 Cruise Critic Editors" ضمن فئة "Ocean"
- أفضل سفينة جديدة: Norwegian Prima
- أفضل المقصورات: Celebrity Cruises
- أفضل عشاء: Virgin Voyages
- أفضل ترفيه: Norwegian Cruise Line
- الأفضل للعائلات: Disney Cruise Line
- جائزة أفضل ابتكار / تقنية: Princess Cruises
- الأفضل للمسافرين من مجتمع الميم: Virgin Voyages
- أفضل سهرات: Virgin Voyages
- أفضل خدمة: Holland America Line
- الأفضل للمسافرين الفرديين: Norwegian Cruise Line
- أفضل منتجع صحي: Holland America Line
- أفضل عشاء متخصص: Celebrity Cruises
- أفضل الأجنحة: Royal Caribbean International
- أفضل مجمع أجنحة: MSC Cruises
- أفضل قيمة مقابل المال: Carnival Cruise Line
- أفضل تطبيق: Royal Caribbean International
- أفضل منطقة محلية في أمريكا الشمالية: Vancouver
السفن الفائزة ضمن فئتي الرفاهية والرحلات الاستكشافية:
فئة الرفاهية:
- أفضل خط رحلات بحرية فاخرة: Silversea Cruises
- أفضل سفينة فاخرة جديدة: Emerald Azzurra
- أفضل الكبائن: Regent Seven Seas Cruises
- أفضل عشاء: Silversea Cruises
- أفضل إثراء: Viking Ocean Cruises
- أفضل المسارات: Oceania Cruises
- أفضل خدمة: Seabourn Cruise Line
- أفضل الرحلات الشاطئية: Windstar Cruises
- الأفضل للمسافرين الفرديين: Seabourn Cruise Line
- أفضل منتجع صحي: Viking Ocean Cruises
- أفضل قيمة مقابل المال: SeaDream Yacht Club
فئة الرحلة الاستكشافية:
- أفضل سفينة فاخرة جديدة: Viking Octantis وViking Polaris
- الأفضل للمغامرة: Quark Expeditions
- أفضل الكبائن: Seabourn Cruise Line
- أفضل عشاء: Scenic
- الأفضل للبعثة الخفيفة: American Queen Voyages
- الأفضل من حيث الرفاهية: Silversea Expeditions
- أفضل العروض العلمية: Viking Expeditions
- أفضل خدمة: Scenic
- أفضل قيمة مقابل المال: Hurtigruten
- الأفضل في ألاسكا: UnCruise Adventures
- الأفضل في القارة القطبية الجنوبية: Silversea Expeditions
- الأفضل في القطب الشمالي: Ponant Cruises
- الأفضل في جزر غالاباغوس: Lindblad Expeditions