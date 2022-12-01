ما هي أفضل سفن الرحلات البحرية لعام 2022 بحسب جوائز "Cruise Critic"؟

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

أفضل سفينة سياحية جديدة لعام 2022: Norwegian Prima أفضل سفينة جديدة ضمن فئة Ocean ضمن جوائز Cruise Critic Editors Picks.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتّسع أفضل سفينة سياحية جديدة لعام 2022، لـ3،099 ضيفًا و1،506 من أفراد الطاقم. أما الخدمة الشخصية فتتوافر على مدار 24 ساعة في أفخم أجنحة السفينة، وهناك مضمار سباق يتألف من ثلاثة مستويات ومنزلقات يوازي ارتفاعها 10 طبقات.

واستحقت سفينة "Norwegian Prima" الجائزة هذه السنة، محققة لقب أفضل سفينة جديدة ضمن فئة المحيط (Ocean)، في إطار جوائز "Cruise Critic Editors Picks" التي يعلن عنها منذ 14 عامًا. وتُكرم الجوائز المستفيدين الذين اختارهم فريق دولي من خبراء الرحلات البحرية في موقع "Cruise Critic" الإلكتروني المتخصص بالتقييم ومجتمع الرحلات البحرية.

أفضل خطوط بحرية للترفيه: Norwegian Cruise Line حلت بالمرتبة الأولى وحازت على لقب أفضل ترفيه ضمن فئة Ocean., plain_text Credit: Rick Diaz

وتأتي الجوائز في الوقت الذي تستعيد فيه الرحلات البحرية نشاطها الذي عهدته قبل الجائحة.

وقالت كولين مكدانيل، رئيسة تحرير موقع "Cruise Critic"، لـCNN: "غالبية الخطوط البحرية لم تعد تفرض إجراء اختبارات مسبقة أو تطلب وثائق التلقيح".

وتابعت أن "خطوط الرحلات البحرية تحرّرت من قيود الاستيعاب التي وضعت خلال الجائحة، ما يجعل البيئة على متن السفينة أكثر حيوية ممّا شهدناه في الأشهر التي أعقبت العودة مباشرة، وثمة المزيد من الأماكن على متن السفينة التي باتت مفتوحة للركاب، من الصالات وأماكن الترفيه، إلى المطاعم وحصص اللياقة البدنية".

وبحسب ما ذكره موقع "Cruise Critic"، فقد انتعشت الملاحة البحرية و"تجاوزت التوقعات".

وضمن فئة "Ocean" (المحيط)، حصلت "Norwegian Cruise Line" أيضًا على جائزة أفضل ترفيه، وكونها الأفضل للمسافرين المنفردين.

أما "Celebrity Cruises" (سفن المشاهير) فتمتّعت بأفضل المقصورات، فيما تقدم "Virgin Voyages" أفضل أماكن تناول الطعام والحياة الليلية، وهي المفضلة للمسافرين من مجتمع الميم، وفقًا لجوائز فئة "2022 Ocean".

الرفاهية والمغامرة

أفضل خدمة مقابل القيمة المادية: حصدت Carnival Cruise Line جائزة أفضل قيمة مقابل الكلفة المادية ضمن فئة Ocean., plain_text Credit: Carnival Cruise Line

وضمن فئة الجوائز الفاخرة، حازت "Silversea Cruises" على جائزة أفضل خط رحلات بحرية فاخرة، كما فازت أيضًا بجائزة أفضل عشاء في الفئة عينها.

وفازت "Emerald Azzurra" كأفضل سفينة سياحية فاخرة جديدة. ويمكن لـEmerald Cruises "اليخت الفاخر" استيعاب 100 ضيف، وطاقم مكوّن من 72 شخصًا.

وسيجد المسافرون المتحمسون جدّا لعيش مغامرة العمر خلال رحلة بحرية، أن فئة "الاستكشاف" (Expedition) الجديدة لجوائز "Cruise Critic" مفيدة لمساعدتهم بتحديد خياراتهم.

وفي السنة الأولى لهذه الفئة المستحدثة عام 2022، أدرجت أفضل الخطوط للوجهات الأكثر شعبية، مثل: ألاسكا (UnCruise Adventures)، والقارة القطبية الجنوبية (Silversea Expeditions)، والقطب الشمالي (Ponant Cruises)، وجزر غالابوس (Lindblad Expeditions).

وقد حصدت "Viking" الجائزة الأولى ضمن فئة "Expedition" لأفضل السفن الفاخرة الجديدة، "Viking Octantis"، و"Viking Polaris"، وأفضل العروض العلمية. واختيرت "Quark Expeditions" على أنها الأفضل للاستكشاف.

وأفاد محررو "Cruise Critic" في بيان صحفي أن "التجديف بالكاياك، وركوب الدراجات في الجبال، والرحلات، حتى نفخ بالونات الهواء الساخن في القطب الشمالي: كل نشاط ترغب بممارسته في القطبين، فإن كوارك ستحققه لك".

ما الذي ننتظره من صناعة الملاحة البحرية؟

أفضل خدمة: ضمن فئة Ocean، حاز خط Holland America Line على جائزة أفضل خدمة بالإضافة إلى أفضل منتجع صحي., plain_text Credit: Holland America Line

ووُجدت الابتكارات التي سرّعت الجائحة من وتيرتها، لتبقى.

وقالت ماكدانيل: "باتت التكنولوجيا أكثر ترسخًا في تجربة الرحلات البحرية، حيث يتم الاستفادة منها للمساعدة بالحد من التجمعات، وأيضًا تقديم تجربة أكثر إفادة للمسافرين".

جوائز "2022 Cruise Critic Editors" ضمن فئة "Ocean"

الأفضل للعائلات: تم تصنيف Disney Cruise Line على أنها الأفضل للعائلات من قبل Cruise Critic., plain_text Credit: Disney Cruise Line

أفضل سفينة جديدة: Norwegian Prima

أفضل المقصورات: Celebrity Cruises

أفضل عشاء: Virgin Voyages

أفضل ترفيه: Norwegian Cruise Line

الأفضل للعائلات: Disney Cruise Line

جائزة أفضل ابتكار / تقنية: Princess Cruises

الأفضل للمسافرين من مجتمع الميم: Virgin Voyages

أفضل سهرات: Virgin Voyages

أفضل خدمة: Holland America Line

الأفضل للمسافرين الفرديين: Norwegian Cruise Line

أفضل منتجع صحي: Holland America Line

أفضل عشاء متخصص: Celebrity Cruises

أفضل الأجنحة: Royal Caribbean International

أفضل مجمع أجنحة: MSC Cruises

أفضل قيمة مقابل المال: Carnival Cruise Line

أفضل تطبيق: Royal Caribbean International

أفضل منطقة محلية في أمريكا الشمالية: Vancouver

السفن الفائزة ضمن فئتي الرفاهية والرحلات الاستكشافية:

فئة الرفاهية:

أفضل عشاء: حظيت Virgin Voyages، مع The Test Kitchen الظاهر بالصورة، على أفضل عشاء ضمن فئة Ocean., plain_text Credit: Virgin Cruises

أفضل خط رحلات بحرية فاخرة: Silversea Cruises

أفضل سفينة فاخرة جديدة: Emerald Azzurra

أفضل الكبائن: Regent Seven Seas Cruises

أفضل عشاء: Silversea Cruises

أفضل إثراء: Viking Ocean Cruises

أفضل المسارات: Oceania Cruises

أفضل خدمة: Seabourn Cruise Line

أفضل الرحلات الشاطئية: Windstar Cruises

الأفضل للمسافرين الفرديين: Seabourn Cruise Line

أفضل منتجع صحي: Viking Ocean Cruises

أفضل قيمة مقابل المال: SeaDream Yacht Club

فئة الرحلة الاستكشافية:

أفضل حياة ليلية: حصلت Virgin Voyages أيضًا على جائزة أفضل حياة ليلية ضمن فئة Ocean., plain_text Credit: Virgin Cruises