أين تقع أغلى مدينة للعيش في العالم لعام 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحسب مؤشر كلفة العيش العالمي لهذا العام، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، المجموعة التابعة للإيكونوميست (The Economist)، ارتفع متوسط كلفة العيش بنسبة 8.1٪ عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرات الجائحة المستمرة.

وأفادت أوباسانا دوت، رئيسة تحرير كلفة العيش في أنحاء العالم لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية أنّ "الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا، وسياسات صفر كوفيد الصينية، تسبّبت بمشاكل في سلسلة التوريد، الأمر الذي ساهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحولات أسعار الصرف، بأزمة كلفة عيش في أنحاء العالم".

وأضافت: "يمكننا أن نرى بوضوح الأثر في مؤشر هذا العام، حيث أن متوسط ارتفاع الأسعار في 172 مدينة شملها استطلاعنا، يُعد الأعلى الذي شهدناه خلال العشرين سنة التي نملك بيانات رقمية عنها. فارتفاع أسعار البنزين في المدن كان حادًا (إسوة بالعام الماضي)، لكن المواد الغذائية، والمرافق، والسلع المنزلية زادت كلفتها بالنسبة لسكان المدن".

إذن، خلال سنة مالية مكلفة، ما هي أغلى المدن للعيش فيها؟

أوروبا في مرحلة انتقالية

زيوريخ، سويسرا, plain_text Credit: Gianluca Colla/Bloomberg/Getty Images

يقع مقر وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الذي يتتبّع النفقات اليومية في 172 مدينة حول العالم، بلندن. وقد سجلت العاصمة البريطانية تراجعًا كبيرًا على القائمة هذا العام، لتحلّ في المركز 27.

جينيف، سويسرا., plain_text Credit: Adobe Stock

لكن ثمة أربع مدن أوروبية حجزت لها مكانًا بين المراكز العشرة الأولى، هي: زيورخ (المركز السادس)، ثم باريس وكوبنهاغن، والمدينة السويسرية الأخرى جنيف.

باريس، فرنسا., plain_text Credit: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

أما السبب الأبرز لارتفاع الأسعار في أوروبا الغربية فمتّصل بارتفاع أسعار الغاز، نتيجة الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، ومحاولة المنطقة العثور على مصادر بديلة للغاز. فقد سجل ثمن لتر واحد من البنزين زيادة بنسبة 22٪ مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

كونبهاغن، الدنمارك, plain_text Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

وعلى نحو متوقّع، شهدت كل من المدينتين الروسيتين موسكو وسانت بطرسبرغ ارتفاعا حادًا بكلفة العيش، في حين لم يتم تحليل العاصمة الأوكرانية كييف هذا العام.

بالإضافة إلى كلفة الغاز، بين العوامل التي ذكرتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، القيمة غير المتكافئة لليورو، التي تستخدمها بعض المدن الأوروبية المدرجة على قائمة هذا العام، وليس جميعها، فالمملكة المتحدة تعتمد الجنيه الاسترليني، فيما العملة السويسرية هي الفرنك.

وحققت ثلاث مدن أوروبية أخرى تراجعًا على اللائحة هي: ستوكهولم، وليون، ولوكسمبورغ.

في المرتبة الأولى للمرة الأولى

سنغافورة , plain_text Credit: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

رغم أنك قد تعتقد أن مدينة نيويورك قد سبق وتصدّرت القائمة، إلا أنّها المرة الأولى التي تحل فيها أكبر مدن الولايات المتحدة في المركز الأول، وإن كانت تتقاسم المرتبة مع المتصدرة المستمرة لهذه القائمة سنغافورة.

في مؤشر عام 2021، أتت نيويورك في المركز السادس.

لوس أنجلس، الولايات المتحدة الأمريكية. , plain_text Credit: Myung J. Chun/Los Angeles Times/Getty Images

كما أدرجت مدينتان أمريكيتان في المراكز العشرة الأولى هما لوس أنجلوس التي حلّت رابعة، متقاسمة المرتبة مع هونغ كونغ، فيما حلّت سان فرانسيسكو في المركز الثامن.

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية. , plain_text Credit: Sergey Novikov/Adobe Stock

في المحصّلة تتتبّع وحدة الاستخبارات الاقتصادية 22 مدينة أمريكية من أصل 172 مدينة عالمية سنويًا، تشمل ضمنًا مدن بورتلاند، وبوسطن، وشيكاغو، وشارلوت. كل من هذه المدن الـ22 شهدت ارتفاعًا بالتضخم هذا العام.

تل أبيب، إسرائيل , plain_text Credit: Jack Guez/AFP/Getty Images

بالتوازي، تراجعت تل أبيب الفائزة العام الماضي إلى المركز الثالث.

كيف يتم الإعداد للقائمة؟

بغية إنشاء القائمة، تقارن وحدة الاستخبارات الاقتصادية أكثر من 400 سعر فردي لأكثر من 200 منتج وخدمة في 172 مدينة. ويستطلعون مجموعة من الشركات، ذات المنتجات الراقية وتلك البخسة الثمن، لمعرفة مدى تقلب الأسعار خلال العام الماضي.

وثمة شركة أخرى، شركة الحركة العالمية الدولية (ECA International)، التي تنشر قائمتها الخاصة لأغلى مدن العالم سنويًا. ويتبع هذا المؤشر منهجية مختلفة قليلاً، حيث يبحث في المصاريف اليومية مثل الإيجارات، وكلفة النقل العام، ولا يشمل المنتجات الفاخرة.

هونغ كونغ, plain_text Credit: Vernon Yuen/NurPhoto/AP

وتصدّرت هونغ كونغ قائمة المؤشر الذي نشر في يونيو/ حزيران كأغلى مدينة للعام الثالث على التوالي، فيما حلّت نيويورك في المرتبة الثانية. ومع ذلك، فإن قائمة ECA تميل بشدة نحو المدن الكبرى في آسيا، حيث احتلت سيول، وشنغهاي، وسواها من المراكز الحضرية في شرق آسيا معظم المراكز العشرة الأولى.

يتم قياس قائمة وحدة الاستخبارات الاقتصادية مقابل الأسعار في مدينة نيويورك، وبالتالي يرجح أن تظهر المدن ذات العملات الأعلى مقابل الدولار الأمريكي أعلى في الترتيب.

أغلى 10 مدن في العالم للعيش عام 2022

1- نيويورك وسنغافورة

3- تل أبيب، إسرائيل

4- هونغ كونغ/ لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية

6- زيورخ، سويسرا

7- جنيف، سويسرا

8- سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية

9- باريس، فرنسا

10- كوبنهاغن، الدنمارك