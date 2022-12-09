"غوغل" تكشف عن أبرز عمليات بحث عن الرحلات الجوية لعام 2022

نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة "غوغل" تقريرها السنوي حول اتجاهات البحث هذا العام، الذي يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، ضمنًا السياحة.

وليس مستغربًا استحواذ عمليات البحث المتعلقة بالسفر على جزء كبير من عام 2022، مع إعادة فتح المزيد من الوجهات ورفع التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19"، مثل إلزامية إجراء الفحص.

وبين البيانات المختلفة الصادرة عن شركة التكنولوجيا، ثمة قائمة بأهم 10 وجهات شائعة على خدمة البحث عن حجوزات للرحلات الجوية عبر الإنترنت، "غوغل فلايتس"، والتي تقدم أدلة حول الوجهات التي يرغب الأمريكيون بالسفر إليها هذا العام والعام التالي.

مدينة نيويورك, plain_text Credit: TTstudio/Adobe Stock

أبرز ما يجب معرفته حول هذه البيانات أن ثمة فرق بين "الأكثر بحثًا" و"الأكثر رواجًا".

وأوضح ممثل من "غوغل أنّ "الاستعلامات الرائجة هي عمليات البحث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزيارات على مدار فترة متواصلة عام 2022 مقارنة مع عام 2021".

العودة الكبرى إلى أوروبا

باريس, plain_text Credit: Sergey Dzyuba/bbsferrari/Adobe Stock

تقع أربع من أفضل 10 وجهات، بحث عنها مستخدمو "غوغل فلايتس" بالولايات المتحدة في أوروبا، وهي: لندن، وباريس، وروما، ولشبونة، التي شهدت موسم سفر متجدد هذا الصيف.

وعاد السيّاح الأمريكيون بأعداد كبيرة إلى أوروبا، خصوصًا إلى فرنسا، حيث كان لهم الفضل بـ"إنقاذ" موسم العطلات الصيفية في البلاد.

وفي حين أن شعبية لشبونة تستعيد حيويتها لحقيقة أنها وجهة جميلة من أجل قضاء العطلة، فمن المحتمل أن بعض عمليات البحث كانت لتذاكر باتجاه واحد.

لشبونة، البرتغال, plain_text Credit: SeanPavonePhoto/Adobe Stock

وتقدّم البرتغال مجموعة من التأشيرات التي تجعل من السهل نسبيًا على الأمريكيين وغيرهم من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الانتقال إليها.

آسيا بعد "كوفيد-19"

مدينة نيودلهي، الهند, plain_text Credit: diegograndi/Adobe Stock

بشكل عام، كانت الدول في آسيا أبطأ بكثير لجهة إعادة فتح أبوابها مقارنة مع الدول الأوروبية.

نتيجة لذلك، من المقرر أن تفقد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لقبها كأكبر وجهة سفر في العالم هذا العام.

وقد يفسر ذلك سبب احتلال مدينة هوشي مرتبة متقدمة على قائمة اتجاهات رحلات "غوغل".

وأعادت فيتنام فتح أبوابها للسياحة في مطلع عام 2022، بينما ظلت الدول الأخرى ذات الشعبية التقليدية مثل اليابان والصين مغلقة.

وافتتحت سلسلة من الفنادق الجديدة في وجهات شهيرة مثل فو كوك، الواقعة في الجزء الجنوبي من البلاد ويمكن الوصول إليها عبر مدينة هو تشي منه.

وفي الوقت نفسه، احتل أكبر موقعين في الهند، مومباي ونيودلهي، قائمة "غوغل" للرحلات الجوية الأمريكية. وأعادت الهند فتح حدودها أواخر عام 2021، ويمكن لحاملي جوازات السفر الأمريكية التقدم للحصول على تأشيرات السفر عبر الإنترنت.

كندا تنادي

تورونتو، كندا, plain_text Credit: Mocsonoky Peter/anderm/Adobe Stock

منذ أن أسقطت كندا آخر قيود السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19" في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفعت عمليات البحث في الولايات المتحدة.

واحتلت مدينة فانكوفر المركز الثامن على قائمة رحلات "غوغل" الرائجة، بينما احتلت مدينة تورونتو المركز الخامس.

ومع ذلك، فقد هبط التدفق الهائل للمسافرين إلى تورونتو على قائمة مختلفة، في وقت سابق من هذا العام، وحصل مطار تورونتو بيرسون الدولي على تصنيف الأسوأ في العالم بسبب تأخر الرحلات وإلغائها خلال ذروة موسم الصيف.

فيما يلي قائمة بأهم 10 وجهات سفر بُحث عنها على "غوغل" في الولايات المتحدة، عام 2022:

لندن, plain_text Credit: Pawel Pajor/Adobe Stock