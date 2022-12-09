شواطئ هذه الجزيرة الأمريكية تسمح للنساء بأن يكن عاريات الصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح قانونيًا الآن أن تتوجّه النساء عاريات الصدر إلى شواطئ جزيرة نانتوكيت الشهيرة قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، لقضاء العطل.

في وقت سابق من هذا العام، اقترحت حملة "المساواة بين الجنسين على الشواطئ" بقيادة محلية، تعديلاً على القانون الداخلي من شأنه أن يسمح بالقانون، لأي شخص من أي جنس أن يكون عاريًا من الخصر إلى أعلى جسمه خلال وجوده على الشاطئ في الجزيرة.

ورغم أن ناخبي نانتوكيت قد صوتوا بنعم على النظام الداخلي المقترح في مايو /أيار الماضي، إلا أن القرار أصبح رسميًا عندما وافقت عليه مورا هيلي، المدعي العام لولاية ماساتشوستس، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

بموجب القانون السابق، كان يمكن تغريم النساء 300 دولار، ومواجهة عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن إذا قُبض عليهن عاريات الصدر على الجزيرة.

في الوثيقة الصادرة عن مكتبها، تقول هيلي إن قرار نانتوكيت قد يكون مثيرًا للجدل، لكنه لا يتعارض مع أي قوانين في الولاية.

وكتبت: "نوافق على تصويت المدينة الذي يسمح لأي شخص بأن يكون عاري الصدر على أي شاطئ عام أو خاص في نانتوكيت، لأننا لا نتبين أي تعارض بين التصويت والدستور، أو قوانين الكومنولث. وتتمتع المدينة بسلطة اختيار الأنشطة التي ستسمح بها على شواطئ المدينة".

وأضافت هيلي أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قدم خطابًا يدعم اللائحة الداخلية.

ما زال العري في الأماكن العامة، وتحديداً على الشواطئ، موضع نقاش في أجزاء عديدة من الولايات المتحدة.

ففي عام 2021، أنشأت العلامة التجارية البريطانية لملابس السباحة، Pour Moi، خريطة توضح القواعد المختلفة حول عاريات الصدر و/أو حمامات الشمس العارية في ولايات أمريكية مختلفة.

وصنّفت ولاية ماساتشوستس على أنها مكان "يُعتبر فيه العري العام غير مقبول، ولكن هناك شواطئ عراة غير رسمية أو تقارير تفيد بأن حمامات الشمس لعاريات الصدر أمر مقبول في مواقع محددة".

وتعد جزيرة نانتوكيت، التي تبلغ مساحتها 105 أميال مربعة قبالة كيب كود، واحدة من أشهر وجهات السفر صيفًا في الولايات المتحدة.