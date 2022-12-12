نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت أخيرًا أحدث رحلة قطار بانورامية في سويسرا، الأحد، بعد أن تأخّرت لـ 3 أعوام عن موعدها المقرّر، وبعد 150 عامًا من اقتراحها لأول مرة. وتجمع هذه التجربة بين الأناقة، والراحة، والتميّز التقني للقرن الـ21.

وسيربط قطار"غولدن باس إكبريس"، أو "GPX"، الجديد ثلاثة من أهم الوجهات السياحية في البلاد، وهي مونترو، وغشتاد، وإنترلاكن، وهو مسار خاص أصبح ممكنًا بفضل القطارات الجديدة الثوريّة القادرة على تغيير مقياس عجلاتها، وارتفاع مقصوراتها.

وبفضل التصميم الفريد للقطارات الجديدة، يمكن للركاب البقاء في مقاعدهم المريحة طوال الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات تقريبًا، والتعمّق في المناظر المتغيرة باستمرار عبر النوافذ البانورامية الهائلة.

انطلقت وأخيرًا أحدث رحلة قطار بانورامية في سويسرا في الـ11 من ديسمبر/كانون الأول. , plain_text Credit: MOB

ولكن اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول، ستُلغى إحدى هذه الانقطاعات، وتتوقع سكة حديد "مونترو أوبرلاند برنوا" (MOB) أن قطارات "GPX" البانورامية الجديدة الأنيقة ستزيد من شعبية المسار، خاصةً مع رغبة الزوار الدوليين بتجربتها.

وفي غضون ثوانٍ قليلة فقط، يمكن للقطارات الانتقال من المسار الذي يبلغ قياسه مترًا واحدًا في سكة حديد "MOB"، إلى المسار العريض البالغ 1435 مليمترا، ما يلغي الحاجة إلى تغيير القطارات خلال الرحلة.

يبدأ القطار رحلته من مونترو على ضفاف بحيرة "جنيف". , plain_text Credit: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

ولا تُعتبر القطارات التي تتمكّن من تغيير المسافة بين عجلاتها أمرًا جديدًا، إذ تمكنت قطارات "تالغو" الإسبانية من الانتقال من المقياس البالغ 1435 مليمترا، إلى المسارات الأيبيرية الأوسع لعقود.

ولكن تتمتّع قطارات "GPX" بمستوى إضافي من التعقيد الذي يجعلها الأولى من نوعها في العالم.

تجربة غامرة

يجمع القطار بين الأناقة، والراحة. , plain_text Credit: MOB

وإلى جانب تغيير مقياسها، ترفع العربات المتطورة الموجودة أسفل كل مقصورة ارتفاع الهيكل ليتناسب مع المنصات الأعلى لسكك "بيرن لوتشبيرج سيمبلون" (BLS)، والتي تُعتبر أكبر سكة حديدية خاصة في سويسرا.

والعربات الأنيقة هي نتيجة التعاون بين شركة بناء القطارات السويسرية "Stadler"، وعملاق النقل العالمي "Alstom"، واستوديو التصميم الإيطالي الأسطوري "بينينفارينا".

وقال مدير مشروع التصميم في "بينينفارينا"، ألفريدو بالما: "الحاجة إلى التعامل مع معايير السلامة الجديدة شكّلت حافزًا لإبداعنا، بدلاً من كونها قيدًا".

التحدي التكنولوجي

من المأمول أن يساعد القطار في تعزيز السياحة بسويسرا. , plain_text Credit: MOB

ورُغم التأخيرات الناجمة عن مشاكل التصنيع، وجائحة "كوفيد-19"، إلا أن سكة حديد "مونترو أوبرلاند برنوا"، وشركاءها يعتقدون أن الاستثمار سيساهم في اقتصاد المنطقة بشكلٍ فوري.

وقال المدير العام لسكة حديد "مونترو أوبرلاند برنوا"، جورج أوبيرسون: "مع غولدن باس إكبريس، نواجه تحديًا تقنيًا مذهلاً عند الانتقال من المقياس الضيق إلى المقياس المعياري".

وأضاف أوبيرسون: "أردنا أيضًا أن يكون هذا القطار السياحي جميلًا، وأنيقًا. ولهذا السبب قمنا بتعيين المهمة إلى بينينفارينا، وهي واحدة من شركات التصميم الأكثر شهرة في العالم".