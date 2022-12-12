إيطاليا تطلق نظام حركة سير باتجاه واحد بأحد أشهر شوارعها.. ما السبب؟

نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع عودة السياحة بقوة، سرعان ما أصبحت بعض الوجهات تعج بالسياح.

في أعقاب تحول تايوان إلى "جحيم حي للمشاة"، أدخلت إحدى المدن الإيطالية نظامًا أحادي الاتجاه في أحد أكثر شوارعها السياحية شهرة.

لطالما كان شارع Via San Gregorio Armeno، في مدينة نابولي، واحدًا من أكثر المواقع شعبية لدى الزوار.

لعدة قرون، صنع الحرفيون مشاهد "مغارة الميلاد" بمناسبة ميلاد المسيح، التي تعرض على جانبي الشارع الضيق إلى جانب التماثيل الأخرى وشخصيات لاعبي كرة القدم وحتى السياسيين.

ولكن مع ازدهار السياحة في نابولي هذا العام، أصبح الشارع الضيّق مكتظًا بالزوار - خاصة الآن، خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وقد أدخل مجلس المدينة نظامًا أحادي الاتجاه إلى الشارع، والذي خُصص للمشاة لأكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن السلامة العامة "مهددة بشكل خطير".

وصرح المجلس في بيان لـCNN بأنّ حي "ديكوماني"، وهو عبارة عن طرق رومانية قديمة، ما زالت المدينة الحديثة تتبعها حتى اليوم، "تعاني من ازدحام في المشاة خاصة خلال فترة عيد الميلاد".

وتابع البيان أنّ الشوارع خالية بشكل أساسي من أرصفة المشاة، ويزورها عدد كبير من السياح بفترة عيد الميلاد، وخاصة شارع الرعاة،"سان غريغوريو أرمينو"، ما أدى إلى "حالات ازدحام استثنائي، بسبب الازدحام الكبير على الأقدام".

ويصفه المجلس بأنه "خطر على السلامة العامة والخاصة، ما يضر بأدنى معايير السلامة... ويهدد سلامة المواطنين بشكل خطير، الذين يكونون في بعض الأحيان محاصرين بالمعنى الحرفي وسط الحشود دون أن يتمكنوا من الخروج".

ونفّذ الشارع نظام الاتجاه الواحد، الذي تشرف عليه الشرطة، لأول مرة في نهاية الأسبوع.

ويدخل النظام حيز التنفيذ مرة أخرى من 17 وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً. وفي عشية عيد الميلاد، سيدخل النظام حيز التنفيذ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

وبدلاً من النزول من الطريق الرئيسي Via dei Tribunali، سيحتاج الزوار إلى البدء من الأسفل، أي من شارع Via San Biagio dei Librai، والمعروف باسم "سباكانابولي".

وفي حالة الاكتظاظ الشديد، قد تمنع الشرطة الوصول إلى الشارع تمامًا، عن طريق حجب جزء من شارع Via San Biagio dei Librai.

وأصبح الاكتظاظ في وسط مدينة نابولي التاريخي أكثر إلحاحًا منذ انتشار الجائحة.

وفي عام 2019، أعلنت السلطات أنها تخطط لإدخال نظام أحادي الاتجاه إذا وصل الازدحام إلى مستوى معين.

ودخل النظام حيز التنفيذ في عام 2020، عندما كان التباعد الاجتماعي مطلوبًا، وتم تجديده بعام 2021، عندما كانت القيود لا تزال سارية.

ولكن مع تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في إيطاليا حاليًا، فإن عدد الزوار يعني أن النظام يجب أن يبقى.

وشهدت نابولي اندفاعًا كبيرًا من السياح هذا العام.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي من المفترض أن تكون منخفضة نسبيًا، نسبة إشغال فنادق المدينة بنسبة 80%، وفقًا لصحيفة Il Mattino محليّة.