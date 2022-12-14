هل يفترض السماح للقطط بالصعود إلى الطائرات؟

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كثير من الأحيان، يُسمح لكل من الكلاب والقطط بالتواجد داخل مقصورة الطائرة نفسها. لكن، أوضحت الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه القطط هم ضعف عدد الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكلاب.

والسبب بروتين صغير مجهريًا، موجود في خلايا جلد الحيوان، ولعابه، وبوله.

ويشرح الدكتور كريستوفر راندولف، أستاذ الحساسية والمناعة وطب الأطفال في كلية الطب بجامعة ييل: "يتم نقل هذه الجسيمات بسهولة إلى التجاويف العميقة للرئتين".

وتابع: "الوبر هو أحد مسببات الحساسية للقطط".

بمعنى آخر، الفراء ليس مسبب العطس وحكة العين والربو.

وأكد الدكتور مارك سي جاكوبس، اختصاصي الحساسية والربو، الرئيس السابق لجمعية إلينوي للحساسية والمناعة: "نظرًا إلى أن الوبر صغير جدًا ولزج، فإنه يلتصق بالملابس والأثاث ومقاعد الهواء ومقاعد الطائرة.. ويمكن أن تشكل المساحة الضيقة للطائرة خطرًا على المرضى الذين يعانون من حساسية القطط".

إذًا.. ما الذي يجب على المسافر المُصاب بالحساسية فعله؟

ينصح راندولف بتناول الأدوية التي تساعد على الحد من الأعراض. التي تتضمن مضادات الهستامين التي لا تُسبب النعاس، والتي تؤخذ قبل ساعة من الرحلة، إضافة إلى استخدام جهاز الاستنشاق قبل 15 دقيقة من الصعود إلى الطائرة.

ويمكن أن تساعد الكمامة، التي تستخدم للحماية من "كوفيد-19"، بمنع الوبر من الوصول إلى الشعب الهوائية.

ومع ذلك، فإن الجلوس بعيدًا عن القطط ليس ممكنًا على نحو دائم.

في الواقع، هناك شيء واحد يمكن لركاب الدرجة الاقتصادية فعله، الاتصال بشركة الطيران في وقت مبكر، وطلب حجز مقعد على بعد خمسة صفوف في الحد الأدنى من أقرب قطة.

ويقول جيف لين، الذي يعمل في قسم الوصول لدى شركة الخطوط الجوية المتحدة: "نحاول التعاطف معك وإبعادك عن القطط".

وعادةً ما يوجد قسم خاص بالحيوانات الأليفة على موقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران، حيث يتم توضيح عدد الحيوانات الأليفة المسموح بها في كل رحلة.

وبالطبع، يختلف الرقم بناءً على عوامل عديدة، أبرزها شركة الطيران، ونوع الطائرة، وحتى الوجهة.

وتسمح الخطوط الجوية المتحدة بستة حيوانات أليفة في مقصورة طائرات بوينغ 767 و777 و787. وتسمح طائرات إيرباص 319 و320 بأربعة حيوانات أليفة في المقصورة.

ولا تسمح شركة الخطوط الجوية الأمريكية باصطحاب الحيوانات الأليفة المحمولة من وإلى باربادوس، وجامايكا، والأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وأوروغواي، وفنزويلا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا.

ولا تسمح الخطوط الجوية البريطانية بوجود أي حيوانات أليفة في مقصوراتها.

أما بالنسبة لطيران الإمارات، فلا تسمح بوجود الحيوانات في مقصوراتها، "باستثناء الصقور، بين دبي ووجهات معينة في باكستان".

وذكر أن بعض شركات الطيران قد فرضت حظرها على بيع الفول السوداني بسبب المخاطر التي يتعرّض لها المصابون بالحساسية. لكن، لم تكن هناك أي تحركات مماثلة في ما يتعلق بالقطط.

وقال راندولف: "يتعيّن على شركات الطيران أن تأخذ هذه المسألة بجدية أكبر"، مضيفًا أن وجود القطط في المقصورات تجعل المسافر أكثر حذرًا".

ويلاحظ جاكوبس: "نادرًا ما نشهد على حساسية مفرطة من القطط أو الكلاب.. أنا متأكد أنها موجودة، لكننا لا نسمع عنها.. ومع ذلك، فقد لاحظ اختصاصي الحساسية والربو ردود فعل شديدة تجاه القطط.

وتابع: "لدي العديد من المرضى الذين يعانون من الربو التحسسي الذي تسببه القطط فقط. وقد انتهى الأمر بهؤلاء الأفراد في غرفة الطوارئ بعد التعرض للقطط".

وقد تزداد مشكلة حساسية القطط سوءًا.

ومن المتوقع أن ينمو عدد القطط في الولايات المتحدة من 65 مليونًا عام 2020 إلى 82 مليونًا عام 2030، أكثر من عدد الكلاب، وفقًا لجمعية الطب البيطري الأمريكية.

ونظرًا إلى أن حساسية القطط هي الأكثر انتشارًا بين جميع أنواع حساسية الحيوانات الأليفة، فيحتمل أن يترجم هذا إلى مزيد من العطس.