منها قطار "عائم".. ألق نظرة على 8 قطارات غيّرت منظورنا للسفر عام 2022

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

أصبح عائمًا.. شاهد ما حدث لقطار ركاب في تايلاند عندما ارتفع منسوب المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرحب كلّ منّا بالاستمتاع برحلة ساحرة على متن قطار. عام 2022، أثار عالم السكك الحديدية دهشة المسافرين من خلال استحداث مسارات جديدة، ومشغّلين جُدد، وبروز حاجة جديدة لمركبات سريعة أخرى يجوبون العالم على متنها.

إليك بعض لحظاتنا المفضّلة من عالم السفر بالقطار:

قطار سويسري فائق

سيربط قطار"غولدن باس إكبريس"، أو "GPX"، الجديد ثلاثة من أهم الوجهات السياحية في البلاد., plain_text Credit: MOB

دخل قطار "غولدن باس إكسبريس" السويسري قيد الخدمة في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.

وهو يصل بين ثلاثة من أهم الوجهات السياحيّة في البلاد، مونترو، وغشتاد، وإنترلاكن، عبر قطارات بانوراميّة فريدة قادرة على تغيير ارتفاعها، ومقياس عجلاتها لعبور مختلف المسارات.

"خط إليزابيث" يحدث تغييرًا في لندن

افتُتح هذا الخط في مايو/أيار., plain_text Credit: Jim Dyson/Getty Images

لطالما كان الانتقال من مطار هيثرو إلى وسط لندن رحلة شاقّة تستغرق ساعة بالمترو، أو رحلة باهظة الثمن إنت استقليت سيارة أجرة، أو قطار "هيثرو إكسبريس".. لكن ليس بعد الآن.

ويربط "خط إليزابيث"، الذي افتُتح في مايو/أيار بين "ريدينغ" و"هيثرو" في الغرب بـ"آبي وود" في جنوب شرق لندن، و"شينفيلد" في إسيكس شرقي العاصمة.

بفضله باتت الرحلة أسرع وأكثر سلاسة، مع وجود محطات عدة في لندن نفسها. افتتحت آخر محطة، شارع بوند، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتوازي مع طرق فرعية من الغرب.

إسبانيا تُصبح مركز المنافسة في أوروبا

تُعد "Iryo" العلامة التجارية الرابعة ضمن شبكة إسبانيا للقطارات عالية السرعة. , plain_text Credit: Rober Solsona/Europa Press/AP

هل هناك أمر أفضل من التمتّع بشبكة قطارات وطنيّة عالية السرعة؟ الإجابة تكمن في التمتع بثلاثة منها.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، حصلت إسبانيا (نوعًا ما) على شبكة رابعة مع إطلاق "iryo"، المنافسة الجديدة عالية السرعة، والمملوكة من قبل كبار اللاعبين الأوروبيين، ضمنًا المُشغّل الإيطالي "Trenitalia".

ويُعد "iryo" المشغّل الثالث، والعلامة التجاريّة عالية السرعة الرابعة للبلاد.

قطارات تعمل بالهيدروجين في ألمانيا

تتمتع ألمانيا بأول خط سكة حديدية في العالم يعمل بالهيدروجين. , plain_text Credit: Alstom

هذا ليس بخط سكة حديديّة جديد، لكنّه طريقة جديدة للتنقّل عبر المسارات.

ففي شهر أغسطس/آب، أطلقت ألمانيا أول خط سكة حديديّة في العالم يعمل بالهيدروجين، ويشغل الخط 14 قطارًا هيدروجينًا تعمل بنظام الدفع بخلايا الوقود.

قطار تايلاند المؤقت "العائم"

في نوفمبر/تشرين الثاني، مكّن ارتفاع منسوب المياه الركاب التايلانديون من ركوب قطار "عائم" وعبور واحدة من أكبر أحواض المياه في البلاد.

ويغادر القطار بانكوك متجهًا إلى مقاطعة لوب بوري، حيث وصل مستوى المياه إلى قمة سد "باساك جولاسيد".

قطار إيطالي إلى بلاد الجعة

أُطلق هذا القطار الليلي الجديد في ديسمبر/كانون الأول. , plain_text Credit: stevanzz/Adobe Stock

ينقلك قطار ÖBB الليلي الجديد، الذي أطلق في 11 ديسمبر/كانون الأول، من المدن الثلجيّة في النمسا، وألمانيا، إلى الريفييرا الإيطالية بطقسها المعتدل، ذهابًا وإيابًا.

وتواجد في السابق قطار ليلي بين فيينا وميلانو، لكن المسار الجديد يتخطى عاصمة الموضة الإيطاليّة.

أمريكا تلتحق بثورة السكك الحديدية

Credit: Amtrak

في يونيو/حزيران، عَنَت تحسينات البنيّة التحتيّة لشركة "Amtrak" أن قطارات "Acela" ستتمكّن الآن من العمل بسرعات تصل إلى 150 ميلًا في الساعة بقسم نيوجيرسي ذي الصلة من الممر الشمالي الشرقي.

ويبلغ طول هذا القسم 16 ميلاً فقط، ويمتد بين نيو برونزويك، وجنوب برونزويك، لكنه يُعد بداية جيدة.

ملحمة أفريقيّة

تبدأ رحلة القطار من شلالات فيكتوريا., plain_text Credit: Rovos Rail Tours

في يوليو/تموز، أطلقت "Rovos Rail" مسار "Copper Trail" الجديد الذي يعبر 4 دول في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وهو يُغطّي ألفي ميل بفضل قطار فائق السرعة.

وتبدأ رحلة القطار من شلالات فيكتوريا في زيمبابوي، وتتوجّه برحلة فاخرة تستغرق 15 يومًا شمالًا عابرة زامبيا، ثم غربًا نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمرورًا بأنغولا، لننتهي بلوبيتو على ساحل المحيط الأطلسي.