دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة طيران الإمارات عن إبرامها اتفاقيات حصرية لتقديم أنواع الشمبانيا "رفيعة المستوى" على متن رحلاتها، من "مويت وشاندون" و"فيف كليكوت"، إلى "دوم بيريجن"، وذلك لغاية عام 2024.

وذكرت شركة الطيران الإماراتية في بيان على موقعها الإلكتروني: "طيران الإمارات، حاليًا شركة الطيران التجارية الوحيدة في العالم التي تقدم رسميًا ’مويت وشاندون‘، و’فيف كليكوت‘، ’دوم بيريجن‘ على متن طائراتها".

وأوضحت طيران الإمارات أنّ هذه الاتفاقيات الحصرية سارية المفعول لغاية عام 2024، بحسب البيان.

Credit: emirates.com

وتدعو طيران الإمارات عملاءها لاختبار "مذاق النجوم، وأحاسيس عوالم أبرز أنواع الشمبانيا الفوّارة في العالم، على ارتفاع 40 ألف قدم"، وفقًا لما ورد في البيان.

ورغم النقص العالمي في الشمبانيا، بسبب الطقس القاسي، وانخفاض مستوى الحصاد عام 2021، إضافة إلى مشاكل سلسلة التوريد خلال الجائحة، وارتفاع الطلب الكبير على الشمبانيا عالميًا، أكدت طيران الإمارات أن ركّابها "لا يزالون يتمتّعون بخدمة تقديم أفضل مجموعة مختارة من الشمبانيا المتاحة، والجاهزة للاحتفال بموسم الأعياد، والمناسبات الخاصة، والتطلّع للعام جديد".

وتقدّم طيران الإمارات شمبانيا "دوم بيريجن" في مقصورة الدرجة الأولى على جميع المسارات العالمية، بينما تقدم شمبانيا "فيف كليكوت" في مقصورة درجة الأعمال على متن الرحلات المتجهة إلى الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا، أما شمبانيا "مويت وشاندون" فتقدّم في مقصورة درجة الأعمال على متن الرحلات المتجهة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، ضمنًا أستراليا.

Credit: emirates.com

ولفتت طيران الإمارات إلى أنّ هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالشمبانيا، سواء على مقعد الطائرة، أو في الصالة الموجودة على متن طائرة A380. ويمكن للمسافرين أيضًا احتساء الشمبانيا في صالات طيران الإمارات بدبي، وفي جميع أنحاء العالم قبل الصعود على متن رحلتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طيران الإمارات، خلال السنوات الـ16 الماضية، استثمرت أكثر من مليار دولار في برنامج النبيذ الخاص بها، عبر شراء أنواع استثنائية من النبيذ والشمبانيا، وفق ما ورد في البيان.