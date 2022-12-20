نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

صراخ وذعر في الجو.. شاهد ما حدث لطائرة عندما حلقت داخل عين إعصار "إيان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت سلطات مطار جورج بوش الدولي لـCNN، أنّ 5 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في الحد الأدنى، بعد تعّرض رحلة تابعة للخطوط الجوية المتحدة، وجهتها هيوستن الأمريكية، لاضطراب جوي، صباح الاثنين.

وحطّت الرحلة رقم 128 رحالها في مطار جورج بوش الدولي، حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها من ريو دي جانيرو، وفق ما صرّح أوغوستو برنال، المسؤول الإعلامي لـCNN.

وقال برنال: "تعرّضت الرحلة لاضطراب شديد أسفر عن نقل خمسة ركاب إلى المستشفى ما أن هبطت في هيوستن".

وأوضحت شركة الطيران في بيان أنّ الاضطرابات الجوية كانت غير متوقّعة.

وجاء في البيان أنّ "رحلة الخطوط الجوية المتحدة 128، واجهت اضطرابات غير متوقعة أثناء توجهها إلى هيوستن.. وعند وصولها، نُقل راكبان وثلاثة من أفراد الطاقم إلى مستشفى محلي، لإصابتهم بجروح طفيفة".

وتابع البيان: "نحن ممتنون لطاقمنا على جهودهم المبذولة بهدف ضمان سلامة موظفينا وعملائنا".

وتأتي رحلة الخطوط الجوية المتحدة بعد يوم من وقوع اضطراب جوي شديد على متن طائرة تابعة لشركة طيران هاواي، أدّى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وكان أُصيب ما لا يقل عن 36 شخصًا كانوا على متن رحلة خطوط هاواي الجوية رقم 35، وفقًا لخدمات الطوارئ الطبية في هونولولو، ما أسفر عن إدخال 20 شخصًا إلى غرف الطوارئ.

ويذكر أنّ الطائرة قد واجهت جوًا قاسيًا قبل 30 دقيقة من هبوطها في مدينة هونولولو.