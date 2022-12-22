نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بصقلية، تتصوّر شواطئها البيضاء، وهندستها المعمارية، ومجموعة من أطباق مطبخها الشهي، مثل أرانشيني، وكابوناتا، وكانولي. لكن البانيتونيه لن يكون أول ما يتبادر إلى ذهنك.

يتم خبز كعكة عيد الميلاد الشهيرة على نخو تقليدي شمالي إيطاليا، لا سيما في مسقط رأسها بمدينة ميلانو. لكن ليس بعيدًا عن مدينة باليرمو، يعيد نيكولا فياسكونارو ابتكار البانيتونيه، ويُصدّر إبداعاته الأولية إلى جميع أنحاء العالم.

يستخدم فياسكونارو مكونات من مصادر محلية، مثل اللوز والبندق. , plain_text Credit: Fiasconaro

بدأ كل شيء في كاستلبونو، قرية صغيرة تقع بين البحر الأبيض المتوسط ومادوني، واحدة من أعلى سلاسل الجبال في صقلية.

وهنا، تمتلك عائلة فياسكونارو متجرًا لبيع البوظة وحانة في ساحة المدينة الرئيسية.

في أواخر الثمانينيات، كان نيكولا طاهيًا صغيرًا للمعجنات، يجنح للابتكار.

وقال: "كان والدي يشتري ألفي قالب حلوى بانيتونيه من الشمال، كي يبيعها في حانتنا خلال العطل، لكنني تحديته أن نصنع خاصتنا".

اعتقده الناس مجنونًا بداية، متسائلين: "نيكولا، لماذا لا تصنع كاساتا، كانولي، أو بينيولاتيه؟"، أي الوصفات التقليدية التي لطالما ميزت صقلية.

لكن نيكولا يعتبر أنّ قالب حلوى البانيتونيه لا يفترض أن يأتي فقط من ميلانو أو بييمونتي، أو فينيتو.

وهكذا صنعت عائلة فياسكونارو أول بانيتونيه، يُعرف باسم "مانّيتو"، لأنه يحتوي على "المَنُّ"، مادة حلوة المذاق تستخرج من أشجار الدردار.

يعمل ماريو ونيكولا فياسكونارو مع فريق يتألف من 220 طاهي معجنات. , plain_text Credit: Fiasconaro

تصدير عالمي

وشارك فياسكونارو بحدث تجاري للأغذية يقام في نيويورك، وهو معرض Fancy Food.

وقال: "لم نكن معروفين حتى الآن في صقلية، وحللت ضيفًا على كشك شركة أخرى".

وتابع: "أحضرت اثنين أو ثلاثة من قوالب حلوى البانيتونيه وكتالوغ صغير.. توقف أحد المشترين وجربها، ثم طلب على الفور وعاء يحوي 7 آلاف قطعة".

افتتح متجر فياسكونارو في قرية كاستلبونو عام 1953. , plain_text Credit: Fiasconaro

بدأت عائلة فياسكونارو ببيع البانيتونيه في حوالي 30 متجرًأ حول نيوجيرسي ونيويورك. ومن هذه الشحنة الأولية، قامت الشركة بالتصدير إلى 65 دولة، بينها كندا وأستراليا.

وعلى مر السنين، احتفظت كعكة فياسكونارو بجذورها الصقلية مع إضافة الفستق المحلي، والبرتقال، واللوز، فضلاً عن النبيذ الحلو التقليدي zibibbo وmarsala.

يصنع فياسكونارو حوالي 18 ألف كيلوغرام من البانيتونيه يوميًا في موسم الذروة. ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.7 مليون كيلوغرام عام 2022. , plain_text Credit: Fiasconaro

وأوضح فياسكونارو أنه يمكن إنتاج البانيتونيه الصناعي في أقل من 12 ساعة، بينما يمكن أن تستغرق كعكته الخاصة قرابة ثلاثة أيام.

ويتطلب هذا النوع من الحلويات تخميرًا طويلًا.

وقال: "هذه نفس الطريقة التي استخدمها طهاة المعجنات الكبار في الماضي.. لم أخترع أي شيء حقًا".

واليوم، يقدم فياسكونارو أنواعًا مختلفة من البانيتونيه لإرضاء جميع الأذواق.

خبز رئيس طهاة المعجنات، نيكولا فياسكونارو، لأول مرة البانيتونيه في صقلية عام 1988. , plain_text Credit: Fiasconaro

ودخلت العائلة بشراكة مع "دولتشي آند غابانا"، التي يتحدّر مصمموها أيضًا من صقلية. وتقول الشركة إنها أرسلت الخبز الحلو إلى ثلاثة باباوات مختلفين، ومجموعة من رؤساء الدول، وحتى رواد الفضاء.

ويذكر أن فياسكونارو قد حصل على لقب "فارس العمل"، وهو تكريم حكومي لرواد الأعمال المتميزين، عام 2020، من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لمساهماته في الاقتصاد المحلي.

وقال فياسكونارو: "البانيتونيه الصقلي موجود، وقد أصبح رمزًا لـ’صُنع في إيطاليا‘ بالعالم".