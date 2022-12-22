دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بصقلية، تتصوّر شواطئها البيضاء، وهندستها المعمارية، ومجموعة من أطباق مطبخها الشهي، مثل أرانشيني، وكابوناتا، وكانولي. لكن البانيتونيه لن يكون أول ما يتبادر إلى ذهنك.
يتم خبز كعكة عيد الميلاد الشهيرة على نخو تقليدي شمالي إيطاليا، لا سيما في مسقط رأسها بمدينة ميلانو. لكن ليس بعيدًا عن مدينة باليرمو، يعيد نيكولا فياسكونارو ابتكار البانيتونيه، ويُصدّر إبداعاته الأولية إلى جميع أنحاء العالم.
بدأ كل شيء في كاستلبونو، قرية صغيرة تقع بين البحر الأبيض المتوسط ومادوني، واحدة من أعلى سلاسل الجبال في صقلية.
وهنا، تمتلك عائلة فياسكونارو متجرًا لبيع البوظة وحانة في ساحة المدينة الرئيسية.
في أواخر الثمانينيات، كان نيكولا طاهيًا صغيرًا للمعجنات، يجنح للابتكار.
وقال: "كان والدي يشتري ألفي قالب حلوى بانيتونيه من الشمال، كي يبيعها في حانتنا خلال العطل، لكنني تحديته أن نصنع خاصتنا".
اعتقده الناس مجنونًا بداية، متسائلين: "نيكولا، لماذا لا تصنع كاساتا، كانولي، أو بينيولاتيه؟"، أي الوصفات التقليدية التي لطالما ميزت صقلية.
لكن نيكولا يعتبر أنّ قالب حلوى البانيتونيه لا يفترض أن يأتي فقط من ميلانو أو بييمونتي، أو فينيتو.
وهكذا صنعت عائلة فياسكونارو أول بانيتونيه، يُعرف باسم "مانّيتو"، لأنه يحتوي على "المَنُّ"، مادة حلوة المذاق تستخرج من أشجار الدردار.
تصدير عالمي
وشارك فياسكونارو بحدث تجاري للأغذية يقام في نيويورك، وهو معرض Fancy Food.
وقال: "لم نكن معروفين حتى الآن في صقلية، وحللت ضيفًا على كشك شركة أخرى".
وتابع: "أحضرت اثنين أو ثلاثة من قوالب حلوى البانيتونيه وكتالوغ صغير.. توقف أحد المشترين وجربها، ثم طلب على الفور وعاء يحوي 7 آلاف قطعة".
بدأت عائلة فياسكونارو ببيع البانيتونيه في حوالي 30 متجرًأ حول نيوجيرسي ونيويورك. ومن هذه الشحنة الأولية، قامت الشركة بالتصدير إلى 65 دولة، بينها كندا وأستراليا.
وعلى مر السنين، احتفظت كعكة فياسكونارو بجذورها الصقلية مع إضافة الفستق المحلي، والبرتقال، واللوز، فضلاً عن النبيذ الحلو التقليدي zibibbo وmarsala.
وأوضح فياسكونارو أنه يمكن إنتاج البانيتونيه الصناعي في أقل من 12 ساعة، بينما يمكن أن تستغرق كعكته الخاصة قرابة ثلاثة أيام.
ويتطلب هذا النوع من الحلويات تخميرًا طويلًا.
وقال: "هذه نفس الطريقة التي استخدمها طهاة المعجنات الكبار في الماضي.. لم أخترع أي شيء حقًا".
واليوم، يقدم فياسكونارو أنواعًا مختلفة من البانيتونيه لإرضاء جميع الأذواق.
ودخلت العائلة بشراكة مع "دولتشي آند غابانا"، التي يتحدّر مصمموها أيضًا من صقلية. وتقول الشركة إنها أرسلت الخبز الحلو إلى ثلاثة باباوات مختلفين، ومجموعة من رؤساء الدول، وحتى رواد الفضاء.
ويذكر أن فياسكونارو قد حصل على لقب "فارس العمل"، وهو تكريم حكومي لرواد الأعمال المتميزين، عام 2020، من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لمساهماته في الاقتصاد المحلي.
وقال فياسكونارو: "البانيتونيه الصقلي موجود، وقد أصبح رمزًا لـ’صُنع في إيطاليا‘ بالعالم".