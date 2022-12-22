نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "شاهدْتُ صورَها على الإنترنت وأذهلني جمالها.. وأدركت حينها أنّ عليّ رؤيتها بعينيّ"، هذا ما قاله أرجون بوراد، صاحب مدونة 4xLife Arabia عبر اليوتيوب، خلال حديث له مع موقع CNN بالعربية.

تضفي صحراء جبال حسمى الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من منطقة تبوك، جمالًا طبيعيًا، وبُعدًا جيولوجيًا. فجبالها الشامخة، ورمالها الحمراء، وتكويناتها الصخرية، ستشعرك بأنّك تعيش على كوكب مختلف تمامًا.

وتتدرّج ألوان الكثبان الرملية المتدفقة، ويقترب بعضها من اللون الأحمر الدموي. وفي الواقع، تعد شديدة الاحمرار لدرجة أنه في الإمكان رؤيتها على موقع Google Earth.

وأشار بوراد إلى أن كمية الحديد العالية هي المسؤولة عن إضفاء هذا اللون الحاد (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وأفاد: "بعد تجربة هذه الصحراء، لن تراودك المشاعر نفسها تجاه أي صحراء أخرى".

لطالما حاز استكشاف الصحراء على جزء كبير من طفولة المصور الفوتوغرافي.

وقال: "ثمة أمر سحري في أن تكون وحيدًا في البرية. هناك شيء ما يتعلق بحقيقة أنك قد تكون أول شخص منذ فترة طويلة يختبر جمالها.. أردت حقًا مشاركة ذلك مع العالم".

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تُعد حسمى منذ الأزل، محطة على طريق التجارة القديم من وإلى جزيرة العرب، ومرت بها القوافل والركبان على امتداد الحضارات الإنسانية المتتالية.

وهذا ما يفسر تنوع وكثرة النقوش الأثرية على صخور جبالها الشاهقة .

وتم اكتشاف بعض النقوش العربية، التي عرفت في ما بعد باللهجة الحسمائية، وهي لهجة عربية شبيهة باللهجة النبطية، وتُعد أول كتابة عربية الحروف فيها متّصلة إسوة بالخط الكوفي.



زار بوراد صحراء جبال "حسمى" لأول مرة، قبل أن يفتتح قناته على اليوتيوب.

ولم تخلُ تجربته من التحديات، أبرزها تمكنه من الوصول إلى الصحراء.

ورغم الشجيرات العديدة، فإن الرمال رخوة جدًا، ويشكل عدم التعثر فيها تحديًا كبيرًا.

وكانت درجة الحرارة مصدر قلق آخر. لكن، لم يكن الأمر سيئًا للغاية لدى زيارتها في فصل الشتاء.

واندهش العديد من الأشخاص بجمال صحراء جبال حسمى، خصوصًا أنّ كثرًا لا يعرفون بوجود مثل هذا المكان.

وفي حال كنت تخطط زيارتها قريبًا، فيَعتَبر بوراد أن الجو يكون مثاليًا خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.

والسبب؟ يكون الجو أكثر برودة، حتى تتمكن من قضاء مزيد من الوقت خارج السيارة، والمشي لمسافات طويلة على التكوينات الصخرية.

وبالطبع، لا تنسى مشاهدة المنظر الخلّاب من أعلى الجبال.

وتعد قناة 4xLife Arabia بمثابة مدونة فيديو، لكن بوارد تلقّى الكثير من الطلبات لتحميل مزيد من مقاطع الفيديو التعليمية وأدلة السفر.

لذلك، يخطط قريبًا لتحميل هذه المحتويات، بالتوازي مع المحتوى المعتاد الخاص به.