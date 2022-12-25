نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.. سكة القطار هذه تربط بين الصين ولاوس

أصبح عائمًا.. شاهد ما حدث لقطار ركاب في تايلاند عندما ارتفع منسوب المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما تراوغ الحكومات بشأن تدابير تغير المناخ، يقوم ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم باستبدال السيارات بالقطارات، كوسيلة النقل المفضلة لديهم.

عندما تضيف تكاليف السيارات المرتفعة وأحوال الطيران غير المتوقعة، تصبح دوافع التحوّل إلى السفر النظيف بالسكك الحديدية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

ورغم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لعكس عقود من نقص الاستثمار في شبكات السكك الحديدية حول العالم، يشهد كل عام إنشاء مسارات جديدة وقطارات متطورة وفرص رحلات مثيرة أمام المسافرين من عشاق المغامرة.

وفيما يلي إليك 10 رحلات قطار جديدة ومثيرة لعام 2023

قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة، إندونيسيا

من المقرر افتتاح أول خط سكة حديد عالي السرعة في إندونيسيا في عام 2023، بعد عامين من الموعد المخطط له، ما يقلص أوقات الرحلات من جاكرتا إلى مدينة باندونغ من أكثر من ثلاث ساعات إلى 36 دقيقة فقط.

سيُحدِث خط السكة الحديد، الذي تبلغ تكلفته 5.1 مليار دولار، ثورًة في الاتصالات بين منطقتين حضريتين كبيرتين، هما جاكرتا الكبرى مع حوالي 32 مليون مواطن وباندونغ، التي يبلغ عدد سكانها الآن أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 44 ألف مسافر في القطارات خلال العام الأول من التشغيل.

بروكسل إلى براغ

مع توقع زيادة الطلب على القطارات الليلية في أوروبا في النصف الثاني من عشرينيات القرن الحالي، كشفت العديد من الشركات الناشئة عن خطط لإدخال مسارات جديدة ومثيرة. لكن الجمعية التعاونية البلجيكية الهولندية "سليبر" هي الأقرب إلى تحقيق ذلك.

من المقرر أن تطلق الشركة مسارها بين بروكسل وأمستردام وبرلين وبراغ في عام 2023، بافتراض أنها تستطيع تأمين وتجديد العربات المناسبة في الوقت المناسب.

ومن خلال ربط أربع مناطق جذب سياحي والتي تعد الأكثر زيارة في أوروبا، سيزداد الطلب على المقاعد في القطار، خاصة في ذروة أشهر الصيف.

باندا بانوراميك إكسبرس، الصين

عندما نفكر في القطارات البانورامية، عادة ما تتبادر إلى الذهن طرق جبال الألب في أوروبا أو جبال روكي في أمريكا الشمالية.

لكن الصين ستحصل على مسار قطار جديد مذهل مع قطارات بانورامية في عام 2023.

وسيربط خط السكة الحديد الذي تبلغ تكلفته 3.1 مليار دولار مدينة دوجيانغيان بمحمية الباندا ومنطقة جبل سيغونيانغ السياحية ذات المناظر الخلابة في مقاطعة سيتشوان.

ومن المتوقع افتتاح القسم الأول في نهاية عام 2023، مع التشغيل الكامل في عام 2026، مما يقلل بعد ذلك الرحلة التي يبلغ طولها 129 كيلومترًا من دوجيانغيان إلى مدينة سيغونيانغشان من خمس ساعات إلى 120 دقيقة.

مشروع قطار مايا، المكسيك

سيتمكن زوار شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك من الاستمتاع بمسار سكة حديد جديد ومثير اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

مشروع قطار مايا، هو عبارة عن نظام يبلغ طوله 1525 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية الجديدة والمعاد تنشيطها والمصممة لربط المنتجعات السياحية في منطقة البحر الكاريبي مثل كانكون، بالمدن والمواقع الثقافية والوجهات الداخلية الأقل شهرة.

وبدأت مراحل البناء على المسار الأولي من مدينة بالينكي في ولاية تشياباس عبر مدينة ميريدا التاريخية وموقع المايا المشهور عالميًا في مدينة تشيتشن-إيتزا إلى كانكون في عام 2020.

قطار GoldenPass Express السويسري

أطلقت أحدث رحلة قطار بانورامية في سويسرا بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول، بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر، وبعد 150 عامًا من اقتراحها لأول مرة.

وتربط رحلة القطار الجديد مباشرة، ثلاثة من أهم الوجهات السياحية في الدولة الأوروبية، هي بلدية مونترو وقرية غشتاد وبلدية إنترلاكن، وهو مسار خاص أصبح ممكنًا بفضل القطارات الجديدة الفريدة القادرة على تغيير مقياس عجلاتها وارتفاع المركبات.

ويمكن لركاب قطار GoldenPass Express الآن البقاء في مقاعدهم المريحة طوال الرحلة، والانغماس في المشاهد المتغيرة باستمرار من خلال النوافذ البانورامية الهائلة.

تمر الرحلة المذهلة ببعض أجمل بحيرات أوروبا، والوديان المنعزلة والممرات الجبلية العالية، عبر حدود وسط سويسرا، متبعةً مسارًا تجاريًا كان موجودًا منذ العصور الوسطى.

القطار الجديد لشركة "أمتراك"

تستثمر شركة امتراك في قطارات "أسالا" عالية السرعة من أجل تحسين الخدمة عبر خط سكة الحديد Northeast Corridor, plain_text Credit: Amtrak

سيتعين على المسافرين الأمريكيين الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على مسارات جديدة للقطارات بموجب خطة استثمار الرئيس جو بايدن البالغة 66 مليار دولار.

لكن من المقرر أن يدخل جيل جديد من قطارات "أسالا" عالية السرعة، الخدمة على مسار Northeast Corridor الرئيسي بين بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة في أواخر عام 2023.

من المقرر أن تستلم شركة "أمتراك" 28 قطارًا من قطارات Avelia Liberty، وذلك لتحسين سرعة وتكرار خدمات قطارات "أسالا".

مع مساحة تتسع بنسبة تصل إلى 25% من الركاب، سيتم تشغيل القطار الجديد بتردد نصف ساعة بين نيويورك وواشنطن خلال أوقات الذروة، مما يسمح لشركة "أمتراك" بزيادة السعة على الطريق.

من كراكوف في بولندا إلى فيلنيوس في ليتوانيا

تعد خيارات السفر المستدام إلى دول البلطيق الثلاث في أوروبا - لاتفيا وليتوانيا وإستونيا - محدودة إلى حد ما، بسبب الافتقار إلى خطوط السكك الحديدية.

كجزء من الاتحاد السوفيتي حتى انهياره في أوائل التسعينيات، تتجه شبكات السكك الحديدية المحدودة نسبيًا في هذه الدول الثلاث، إلى الشرق نحو روسيا وتشترك في مساراتها الأوسع من المعتاد.

وعلى المدى الطويل، سيوفر مشروع السكك الحديدية الضخم في البلطيق الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار، رابطًا سريعًا للركاب والشحن بين بولندا ودول البلطيق وفنلندا.

حتى ذلك الحين، يتعين على المسافرين من وسط وغرب أوروبا، الاعتماد على حافلات المسافات الطويلة وشركات الطيران للوصول إلى هذه الدول.

ومع ذلك، بالنسبة إلى مستكشفي السكك الحديدية الأكثر ميلًا إلى المغامرة، هناك أخيرًا مسار قطار يومي بين كراكوف ووارسو في بولندا وفيلنيوس في ليتوانيا.

نظرًا للاختلاف في مقاييس المسار، فإنه ليس سلسًا تمامًا، لكن السكك الحديدية البولندية تدير الآن قطارًا مريحًا بين المدن.

تستغرق الرحلة من وارسو إلى فيلنيوس حوالي تسع ساعات عبر هذا المسار الجديد، بأسعار تبدأ من حوالي 25 دولارًا، أو 30 دولارًا إذا كنت مسافرًا من أو إلى كراكوف.

مسارات Nightjet الأوروبية الجديدة

كانت قطارات النوم Nightjet في النمسا بمثابة حافز لإحياء ملحوظ في السفر بالسكك الحديدية في المساء خلال السنوات القليلة الماضية.

وستساهم المسارات الجديدة وأسطول من القطارات المتطورة، والمصممة خصيصًا في توسيع وتحسين خدمات Nightjet بشكل كبير للمسافرين الأوروبيين في عام 2023.

وبحلول صيف 2023، ستدخل القطارات الجديدة من Nightjet على المسارات الدولية الرئيسية من فيينا وميونيخ إلى روما وميلانو والبندقية.

قطار الشرق السريع La Dolce Vita الجديد

عرض داخلي لقطار الشرق السريع La Dolce Vita الجديدة والتي ستظهر لأول مرة في عام 2023. , plain_text Credit: Dimorestudio

إذا كان قطار Orient Express الحالي يبدو وكأنه قديم قليلاً هذه الأيام، فإن المسافرين لديهم خيار إضافة أحدث قطار فاخر في إيطاليا إلى يوميات سفرهم لعام 2023.

ويستهدف قطار أورينت إكسبريس لا دولتشي فيتا، المسافرين الأقل تقليدية والأكثر وعياً بالتصميم، مع إبقاء سحر الطراز القديم على قيد الحياة.

ويتمتع القطار بتصميمات داخلية مستوحاة من الديكور الإيطالي في الستينيات والسبعينيات، وبمظهر خارجي يذكّر بالزوارق البخارية اللامعة.

رحلات جديدة في نيوزيلندا

تطلق شركة Great Journeys New Zealand جولاتها الجديدة التي تستغرق عدة أيام، والتي تتراوح من 6 إلى 17 يومًا، في عام 2023, plain_text Credit: Great Journeys New Zealand

اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2023، سيصبح استكشاف مناطق نيوزيلندا غير المألوفة بالقطار على وشك أن يصبح أسهل.

ستطلق شركة Great Journeys New Zealand لمشغل القطارات، جولاتها الجديدة التي تستغرق عدة أيام، مما يسمح للركاب بالخروج والاستمتاع بالتجارب الموجهة والإقامة الليلية في مواقع مختلفة.

وستشمل الرحلات اكتشاف الحيتان والدلافين وطيور القطرس في كايكورا، والمغامرة على طول صخور بوناكايكي ومضيق هوكيتيكا على الساحل الغربي، وتذوق النبيذ في منطقة مارلبورو المشهورة عالميًا.