دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت بلدة العلا القديمة في المملكة العربية السعودية من بين أفضل القرى السياحية في العالم، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
أدرجت الوجهة السعودية، إلى جانب قرية بالأردن، وقريتين بالمغرب ضمن أفضل 32 قرية لهذا العام، حسبما كشفته المنظمة.
وفي عامه الثاني، يعترف برنامج الأمم المتحدة "بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، مع الحفاظ على قيم المجتمع ومناصرة الابتكار والاستدامة"، وفقًا لبيان المنظمة.
هذا العام، قدمت 57 دولة 136 قرية للنظر فيها، مع قدرة كل دولة عضو على ترشيح ثلاث قرى كحد أقصى. من بين هؤلاء، تم اختيار 32 كأفضل قرى سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية.
وتعد محافظة العلا، وهي موطن لبلدة العلا القديمة، موقعًا ذو تراث طبيعي وإنساني استثنائي كان، حتى السنوات القليلة الماضية، مغلقًا أمام السياحة الدولية.
وتعد بلدة العلا القديمة جزءًا من وادي واحة خصبة تتميز بخلفية من الجبال الشاهقة من الحجر الرملي، وهي معقل للتراث الطبيعي والثقافي لشعبها الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين.
وتضم بلدة العلا القديمة أكثر من 900 مبنى تقليدي مبني من الطوب اللبن، 100 منها خضعت للترميم بواسطة أساليب البناء التقليدية.
وفي الأردن، تتمتع قرية "أم قيس" بميزات سياحية فريدة من نوعها، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة حيث أن القرية تعد جزءًا من محمية اليرموك الطبيعية، والتي تعد آخر امتداد طبيعي لغابة البلوط المتساقطة، اي الشجرة الوطنية للأردن.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القرية العديد من الأشجار المعمرة والأشكال النباتية النادرة.
وفي المغرب، يعد "قصر الخُربات" القديم قريًة محصنة مستطيلة الشكل، بنيت في القرن التاسع عشر. وتعتبر القرية بمثابة رمز لحياة الواحات في جميع أنحاء جنوب المغرب، وهي بمثابة تمثيل على التراث المعماري والتاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر.
كذلك في المغرب، تعد قرية الصيد الصغيرة "مولاي بوزرقطون"، هي جزء من محمية المحيط الحيوي أرغان التي تطل على المحيط الأطلسي. تلعب غابة الأرغان دورًا مهمًا من حيث البحث والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرية.
وفيما يلي أفضل 32 قرية سياحية لعام 2022، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية
- بلدة العلا القديمة، المملكة العربية السعودية
- قرية أم قيس، الأردن
- قصر الخُربات، المغرب
- مولاي بوزرقطون، المغرب
- بلدة كفر كما، إسرائيل
- تسيل أم زيه، النمسا
- واغرين، النمسا
- بوكيلدون، تشيلي
- قرية دازهاي، الصين
- قرية جينغتشو، الصين
- شواتشي، كولومبيا
- أجواريكو، الإكوادور
- أنغوشاغوا، الإكوادور
- ميستيا، جورجيا
- سوريس زاهر، إيطاليا
- إيزولا ديل جيليو، إيطاليا
- كريل، المكسيك
- إل فويرتي، المكسيك
- لاماس، بيرو
- الرقشي، بيرو
- كاستيلو نوفو، البرتغال
- بيونغسا ري، كوريا الجنوبية
- راسيناري، رومانيا
- بوينج، سلوفينيا
- روبيت، إسبانيا
- ألكيزار، إسبانيا
- غوادالوبي، إسبانيا
- مورتن، سويسرا
- أندرمات ، سويسرا
- بلدة بيرجي، تركيا
- تاي هاي، فيتنام