على شرفة جبل شمس.. عُماني يتأرجح فوق بركة مخفية وساحرة

نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربّما سمعت عن جبل شمس في سلطنة عُمان سابقًا، وربما قصدته بنفسك حتى، واستمتعت بجماله على أرض الواقع.. لكن، هل عثرت يومًا على بركته المخفيّة؟

تكشف عدسة المصوّر العُماني، ماهر الهنائي، عن هذا الجمال المخفي في محافظة الداخلية بولاية الحمراء.

ففي مقطع الفيديو أعلاه، يظهر الهنائي متأرجحًا فوق البركة، التي تقع بالقرب من قرية ساب بني خميس. وجاء اسمها نسبة إلى هذه القرية القديمة، التي تعود لمئات السنين، وهجرها أصحابها منذ فترة طويلة.

وقال الهنائي، في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "تعتبر البركة شبه مخفية، حيث تقع على شرفة جبل شمس.. وتتميّز بنزول الشلالات عند سقوط الأمطار.. وهناك عين مياه باردة يمكن الشرب منها".

يبعد جبل شمس عن العاصمة مسقط نحو 250 كيلومترًا، ويتطلّب صعوده سيارة دفع رباعي لمسافة 30 كيلومترًا. ويبدأ بعدها المشي الجبلي من قرية الخطيم إلى البركة، الذي يستغرق حوالي ساعتين.

وحازت مقاطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص وتفاعلهم حول طريقة الوصول إلى هذه البركة وجمال موقعها.

وتابع: "الجمال الطبيعي والهدوء الذي يملأ الطبيعة يجعلك تشعر بارتياح كبير".

وفي حال كنت تخطّط لزيارتها قريبًا، فالمكان جميل طوال العام، لكنه يزداد جمالًا خلال موسم الأمطار.

وعلى ارتفاع 3,009 متر فوق مستوى سطح البحر، يُعد جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عُمان، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

ويقع جبل شمس وسط سلسلة جبال الحجر الغربي في ولاية الحمراء، ويمتاز بإطلالات رائعة على العديد من المناظر الجيولوجية، فضلًا عن مناخه المعتدل، ومسارات المشي في الجبال، ومغامرات الطرق الوعرة، بحسب ما ورد على موقع "اكتشف عُمان".

وينشر الهنائي مختلف الفيديوهات السياحية عبر حسابه على موقع إنستغرام، الذي يتابعه ما يزيد عن 40 ألف شخص.

وبدأ بالدخول إلى عالم التصوير في العام 2014، كهاوٍ، ثم بات شغوفًا بممارسة التصوير ورأى فيها مساحة لتفريغ الطاقة. ويسعى دومًا إلى صناعة محتوى متكامل عن سلطنة عُمان بطريقة جذابة.