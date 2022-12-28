نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمالها يدفعك لزيارتها أكثر من مرة.. وأنا أزورها بشكل سنوي".. هذا ما قاله المغامر الكويتي، فهد محمد فهد بن حسين، لموقع CNN بالعربية، حول أحد المعالم الفريدة لمحبي الكشتات، أي الرحلات البرّية، في السعودية.

وبين كثبان الصحراء الذهبية، تقع بحيرة "دومة الجندل" في منطقة الجوف، شمال السعودية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر موقعها الإلكتروني، تعد بحيرة "دومة الجندل" الوحيدة من نوعها في شبه الجزيرة العربية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ونشأت جرّاء تدفق مياه ري المزارع التابعة لأهالي المنطقة على مدى 30 عامًا.

وأوضح المغامر الكويتي أنّ البحيرة تشكلّت في منخفض من التلال المرتفعة، على مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، وغير منتظمة الأبعاد.

وتتميّز هذه البحيرة بكبر حجمها، وجمالها، ومائها التي لا تجف فيها طوال السنة.

وكان حسين وأصدقاؤه مندهشين بأن هذه البحيرة الكبيرة تتواجد في شبة الجزيرة العربية، لا سيّما أنّ عددًا كبيرًا من الناس لا يعرف بوجودها أصلًا.

وينصح المغامر الكويتي بزيارتها خلال موسم الشتاء للاستمتاع بأجواء الكشتة، والجلوس مقابل البحيرة.

اكتشف حسين حبه للرحلات منذ الصغر، حيث كان يذهب مع عائلته في رحلات برية بشكل مستمر، خلال فصلي الشتاء والربيع.

وأصبحت الرحلات البرّية هواية حسين التي لا يستغني عنها، بسبب ما تمنحه من سعادة، وراحة بال، واكتشافات لمناطق جديدة.

وبين وجهاته المفضّلة للرحلات البرّية، نطقتي تبوك وحائل في السعودية.

وهناك مراحل عديدة يتّبعها عند التخطيط لأي رحلة، أولها تحديد الوجهة والوقت والمدة، ومن ثم معرفة الطقس لأخذ الاحتياطات اللازمة، وتحديد فريق الرحلة، وبعدها التجهيز لها، من ناحية المعدات والطعام وسواها.