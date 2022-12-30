دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال رحلة سفاري في كينيا هذا العام، التقط المصوّر فينس بورتون من المملكة المتحدة مشهدًا مضحكًا لدرجة أنه "توجّب عليّ المشاركة بمسابقة الكوميديا (جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي)"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وكان بورتون في أمبوسيلي تحديدًأ، بهدف توثيق حيوانات الحمار الوحشي أثناء غروب الشمس.
وبدلاً من التقاط صورة شاعرية تُجسد سحر الطبيعة، وعَظَمتها، تمكّن المصور من توثيق جانبٍ طريف وسط غيمة من الغبار التي شكّلتها هذه الحيوانات أثناء التوجه لبركةٍ لشرب الماء.
وقال بورتون: "سواء أكان مرعوبًا من شيء ما، أو جامحًا قليلاً، قرّر الحمار الوحشي أن يركل، وبدا كأنّه يسقط".
وأضاف المصوّر: "ومع سحابة الغبار خلفه، بدا فعليًا كأنّه أطلق ريحًا". ووصف المصوّر المشهد بـ"صدفة محظوظة"، كما أنه عبّر عن سعادته لوصول هذه اللقطة المضحكة إلى نهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.
ونشأ المصوّر في مزرعة خلال صغره، وكثيرًا ما وجد نفسه يعتني بالحيوانات المريضة، أو المصابة.
لذلك، ليس مستغربًا أنّه توجّه لتوثيق الطبيعة عند اقتنائه أول كاميرا له.
في البداية، أراد بورتون أن يصبح مصورًا للحياة البرية بهدف السفر حول العالم، ومشاهدة تنوّع الطبيعة الضخم، لكنه أكّد قائلاً: "الآن مع زيادة خبرتي، ورحلاتي، أود أيضًا استخدام التصوير الفوتوغرافي للتثقيف، وحماية الحياة البرية قبل فوات الأوان".