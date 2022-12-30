في كينيا.. مصور يُفاجَأ بمشهد طريف لحمار وحشي "يُطلق ريحًا"

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال رحلة سفاري في كينيا هذا العام، التقط المصوّر فينس بورتون من المملكة المتحدة مشهدًا مضحكًا لدرجة أنه "توجّب عليّ المشاركة بمسابقة الكوميديا (جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي)"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وكان بورتون في أمبوسيلي تحديدًأ، بهدف توثيق حيوانات الحمار الوحشي أثناء غروب الشمس.

في كينيا.. مصور يُفاجئ بمشهد طريف لحمار وحشي وهو "يطلق ريحًا"
وثق فينس بورتون هذه الصورة في مارس/آذار من عام 2022. , plain_textCredit: Vince Burton Photography

وبدلاً من التقاط صورة شاعرية تُجسد سحر الطبيعة، وعَظَمتها، تمكّن المصور من توثيق جانبٍ طريف وسط غيمة من الغبار التي شكّلتها هذه الحيوانات أثناء التوجه لبركةٍ لشرب الماء.

في كينيا.. مصور يُفاجئ بمشهد طريف لحمار وحشي وهو "يطلق ريحًا"
نشأ المصور في مزرعة خلال صغره. , plain_textCredit: Vince Burton Photography

وقال بورتون: "سواء أكان مرعوبًا من شيء ما، أو جامحًا قليلاً، قرّر الحمار الوحشي أن يركل، وبدا كأنّه يسقط".

وأضاف المصوّر: "ومع سحابة الغبار خلفه، بدا فعليًا كأنّه أطلق ريحًا". ووصف المصوّر المشهد بـ"صدفة محظوظة"، كما أنه عبّر عن سعادته لوصول هذه اللقطة المضحكة إلى نهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

في كينيا.. مصور يُفاجئ بمشهد طريف لحمار وحشي وهو "يطلق ريحًا"
اتجه بورتون لتوثيق الطبيعة عند حصوله على أول كاميرا له. , plain_textCredit: Vince Burton Photography

ونشأ المصوّر في مزرعة خلال صغره، وكثيرًا ما وجد نفسه يعتني بالحيوانات المريضة، أو المصابة.

لذلك، ليس مستغربًا أنّه توجّه لتوثيق الطبيعة عند اقتنائه أول كاميرا له.

في كينيا.. مصور يُفاجئ بمشهد طريف لحمار وحشي وهو "يطلق ريحًا"
أراد بورتون أن يصبح مصورًا للحياة البرية من أجل السفر، واستكشاف تنوع الطبيعة. , plain_textCredit: Vince Burton Photography

في البداية، أراد بورتون أن يصبح مصورًا للحياة البرية بهدف السفر حول العالم، ومشاهدة تنوّع الطبيعة الضخم، لكنه أكّد قائلاً: "الآن مع زيادة خبرتي، ورحلاتي، أود أيضًا استخدام التصوير الفوتوغرافي للتثقيف، وحماية الحياة البرية قبل فوات الأوان".

في كينيا.. مصور يُفاجئ بمشهد طريف لحمار وحشي وهو "يطلق ريحًا"
من خلال صوره، يهدف بورتون إلى تثقيف الأشخاص، وحماية الحياة البرية. , plain_textCredit: Vince Burton Photography
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