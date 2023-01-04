"سمعت صوت جدتي تبكي"..هكذا هبط طيار مراهق اضطراريًا على طريق في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام طيّار مراهق يقود طائرة ذات محرك واحد، بهبوط اضطراري، يوم الاثنين، بالقرب من طريق سريع يتألف من مسارين، في غابة سان برناردينو الوطنية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال الطيّار، بروك بيترز، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، لقناة KCBS / KCAL المتعاونة مع CNN: "حلّقنا عبر ممر وسمعت صوتًا قويًا، ثم فقدت قوة المحرّك".
وهبطت الطائرة على طريق خدمة في ممر "كاجون" الجبلي، وفقًا لما ذكرته KCBS / KCAL في تقريرها.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية لـCNN أن طائرة "بايبر PA-28" قد هبطت قبل الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين، في "بوليفارد كاجون".
وكان بيترز يسافر مع جدته واثنين من أبناء عمه من مطار "أبل فالي" إلى مطار "ريفرسايد"، وفقًا لما أشارت إليه KCBS / KCAL، عندما تعطّل محركه.
وبسبب التضاريس، لم يتمكن من إخطار برج المطار القريب.
وقال بيترز لـKCBS / KCAL: "سمعت صوت جدتي وهي تبكي في الخلف.. كان يجب أن أضبط مشاعرها، والتركيز على ما أحتاج فعله، والهبوط بالطائرة، والتأكد من سلامة الجميع".
ونجح بيترز في الهبوط بالطائرة بسلام من دون أي إصابات بين الركاب.
وأكدّ بيترز، الذي حصل على رخصة الطيران منذ أربعة أشهر، أنه يخطط للعودة إلى قمرة القيادة الأسبوع المقبل.