شركة طيران بريطانية تكشف عن زيّها الجديد..بما يتميز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يجادل البعض بأن الطيران لم يعد أنيقًا كسابق عهده.

كشفت الخطوط الجوية البريطانية النقاب عن زيها الرسمي الجديد، والذي يعد الأول منذ نحو عقدين من الزمن.

وسوف يُستبدل الزي الحالي لشركة الطيران، من تصميم البريطاني جوليان ماكدونالد، بآخر جديد من توقيع مصمم الأزياء البريطاني أوزوالد بواتينغ.

وبينما سيحصل المهندسون وطاقم العمليات الأرضية على زيهم الجديد في ربيع عام 2023، سيتسلم طاقم الضيافة ووكلاء تسجيل الوصول زيّهم هذا الصيف.

تشمل مجموعة الزي الرسمي الجديد بدلات "جامبسوت" للمضيفات, plain_text Credit: British Airways

وبهدف الحفاظ على البيئة نسبيًا، سيقوم موظفو شركة الطيران بتسليم زيّهم القديم لإعادة التدوير أو التبرّع الخيري عند استلامهم الزي الجديد.

وكان الطريق إلى الزي الرسمي الجديد طويلًا، حيث بدأ في عام 2018، وبمشاركة أكثر من 1،500 موظف من خلال انضمامهم لورش عمل التصميم وتجارب الملابس.

وحرص بواتينغ على مراقبة موظفي شركة الطيران للحصول على فكرة عن تحركاتهم ومتطلباتهم قبل تصميم الزي، بينما خلال الأشهر الستة الماضية، ارتدى الطاقم الزي الرسمي خلال "تجارب سرية" على متن رحلات الشحن، بينما قام موظفو الصيانة بارتدائه بعيدًا عن الأنظار في مطاري مانشستر وكوتسوولد في المملكة المتحدة، وفقًا لبيان صحفي.

وقد أحدثت هذه التجارب بالفعل تغييرات في التصميم أيضًا، فعلى سبيل المثال، طلب المهندسون جيوبًا للأدوات يسهل الوصول إليها، بينما طلب عمال المناولة الأرضية قفازات بنسيج من شأنها أن تمكّنهم من استخدام أجهزتهم أثناء ارتدائها.

ساهم أكثر من 1،500 موظف بشركة الطيران في تجربة الزي الرسمي الجديد, plain_text Credit: British Airways

كما حصل طاقم الضيافة على مئازر ذات جيوب أوسع، بعد إبلاغهم خلال التجارب عن حاجتهم إلى مساحة أكبر أثناء تقديمهم خدمة الوجبة.

أما بالنسبة للزي الرسمي، تقول شركة الطيران إن بواتينغ ابتكر "أقمشة وتصميمات مخصصة".

ويبرز نمط الموجة الهوائية، المستوحى من تدفق الهواء عبر جناح الطائرة، على السترات، والقمصان والأزرار، وربطات العنق.

عمل بواتينغ لمدة أربع سنوات على تصميم الزي الرسمي., plain_text Credit: British Airways

تحتوي المجموعة على بدلة مصممة حسب الطلب من ثلاث قطع للرجال، الذين يمكنهم الاختيار بين السراويل العادية أو الضيقة.

ويمكن للنساء الاختيار بين السراويل، أو التنانير، أو بدلات "جابسوت" لأول مرة في تاريخ شركة الطيران. ويوجد كذلك خيار للحجاب.

ويتميز الزي الجديد بأنه مصنوع من "أقمشة عالية الجودة ومرنة يسهل العناية بها"، وقد خضع الزي الرسمي لعدة اختبارات لمعرفة مدى ملاءمته مع ظروف الطقس القاسي.

وقال بواتينغ في بيان إن "تصميم هذا الزي تطلب عملاً على نطاق واسع، وذهب إلى ما هو أبعد من تصميم مجرد ملابس. إذ كان يتعلق بإحداث نقلة نشطة داخليًا".

وتابع: "كان أحد أهدافي الرئيسية هو إنشاء زي يتحدث إلى موظفي شركة الطيران ومن أجلهم. وهو أمر ألهمهم ومكّنهم وشجعهم على القيام بأدوارهم بكل فخر والأهم من ذلك ضمان أنهم شعروا بأن هناك من يراهم وينصت لهم".

وأضاف: "رغم أن شركة الطيران لديها تراث قوي، كان من الضروري تقديم الدعم في إنشاء سرد جديد للتغيير والسمو، مع الحفاظ على الالتزام بالمواعيد".

ولا تزال الخطوط الجوية البريطانية تتعافى من آثار الجائحة، إذ اضطرت خلالها بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وشهدت شركة الطيران العديد من الانهيارات بعام 2022، سواء بتأخير وصول الأمتعة، أو إلغاء الرحلات الجوية، حين كانت في خضم فوضى السفر التي شهدتها المملكة المتحدة خلال الصيف الماضي.