بمطار أمريكي.. العثور على ثعبان ضخم داخل حقيبة امرأة

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نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

شاهد.. أمن مطار أمريكي يكتشف قطة في مكان غريب جدًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2023، لا يزال اكتشاف إدارة أمن المواصلات "TSA" لمجموعة من الحيوانات الغريبة داخل الأمتعة المحمولة باليد في مطارات أمريكا، مستمرًا.

وفي هذه المرّة، اكتشف موظّفو الإدارة ثعبانًا طوله 4 أقدام.

وذكرت إدارة أمن المواصلات تفاصيل الحادث الذي حصل في مطار تامبا الدولي في ولاية فلوريدا عبر تغريدة نشرتها على "تويتر" الجمعة.

ووقع الحادث في 15 ديسمبر/كانون الأول بحسب ما ذكرته المتحدّثة باسم إدارة أمن المواصلات، ليزا فاربستين، لـCNN عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت فاربستين أن "إدارة أمن المواصلات أبلغت شركة الطّيران بشأن إصدار تذكرة للمرأة (التي تمتلك الحقيبة المحمولة باليد) للسّفر، وأن شركة الطّيران لم تسمح بوجود الثّعبان على متن الطّائرة".

رصدت الإدارة الثعبان خلال فحص بالأشعة السينيّة في مطار تامبا الدولي بفلوريدا. , plain_text Credit: TSA

وتُعتبر "الأصلة العاصرة" (Boa constrictors) من الثعابين غير السّامة، وتقتل فرائسها عبر الضغط عليها بين براثنها وبقوّة.

وتنتشر هذه الثعابين بين شمال المكسيك والأرجنتين، وهو نطاقها الطبيعي.

حيوانات أُخرى

استمتعت القطّة "سميلز" بعيد الشكر في بروكلين بعد أن اكتشفها موظفو إدارة أمن المواصلات داخل حقيبة في مطار جون كينيدي بنيويورك أثناء فحص أمني. , plain_text Credit: TSA Northeast/Twitter

ولم يكن الثعبان مصدر القلق الوحيد من مملكة الحيوانات مؤخرًا.

وخلال فترة عيد الشكر تقريبًا، عثرت إدارة أمن المواصلات على قطّة تُدعى "سميلز" داخل حقيبة محمولة باليد في مطار "جون إف كينيدي" الدّولي بنيويورك.

وذكر الشخص الذي يمتلك الحقيبة أن القطّة لم تكن له، ولكنّها جاءت من منزله.

وبعد فترةٍ وجيزة، وجد عملاء إدارة أمن المواصلات كلبًا داخل حقيبة محمولة باليد في "مطار مقاطعة داين الإقليمي" بويسكونسن.

وأوصت إدارة أمن المواصلات مرارًا وتكرارًا بإزالة الحيوانات من الحقائب المحمولة باليد، والنّاقلات الفارغة التي تُرسل عبر جهاز الفحص.

وفي حال أردت السّفر مع حيوانك الأليف الصغير المسموح به داخل مقصورة الطّائرة، فيمكنك الإطّلاع على نصائح إدارة أمن المواصلات للقيام بذلك بطريقة صحيحة وإنسانيّة عبر موقعها الرسمي.