نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

شاهد.. أمن مطار أمريكي يكتشف قطة في مكان غريب جدًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجد مسافر في مطار "جون إف كينيدي الدولي" بمدينة نيويورك نفسه في موقفٍ صعب.

وأُلقي القبض على رجل من ولاية رود آيلاند الأمريكيّة الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف عملاء إدارة أمن المواصلات (TSA) أجزاء من مسدس شبه أوتوماتيكي مُفكّك داخل وعائين من زبدة الفول السوداني بحقائبه، وفقًا لبيانٍ صادر عن الإدارة.

وأفادت الإدارة إطلاق حقيبة تم فحصها بالفعل، واحتوت على مرطبانات لزبدة الفول السوداني، إنذارًا في وِحدة المسح بالأشعّة السينيّة بمطار "جون إف كينيدي" في 22 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.

أُلقي القبض على رجل حاول تهريب أجزاء من مسدّس في مطار "جون إف كينيدي الدولي" بمدينة نيويورك الأمريكيّة. , plain_text Credit: TSA

وكشف فحص أقرب عن أجزاء المُسدّس وهي ملفوفة بالبلاستيك في عبوتي زبدة فول سوداني من علامة "Jif" على ما يبدو.

وكان مشط المُسدّس مليئًا بالرّصاص بحسب إدارة أمن المواصلات.

وفي البيان، أوضح مدير الأمن الفيدرالي للإدارة في مطار "جون إف كينيدي"، جون إيسيغ: "أُخفيت أجزاء المُسدّس ببراعة في عبوتين من زبدة الفول السوداني الناعمة، ولكن لم يكن هناك بالتأكيد أي شيء سلس حيال الطريقة التي حاول بها الرّجل تهريب مسدّسه".

وأكّد إيسيغ: "ضباطنا بارعون في وظائفهم، ويركّزون على مهمّتهم، وخاصّة خلال فترة السفر المزدحمة في العطلات".

ووفقًا للإدارة، صادرت الشرطة من سلطات الميناء أجزاء المسدّس، واعتقلت الرّجل.

وينبغي على المسافرين الذين يخطّطون لإحضار أسلحة ناريّة على متن طائرة الحصول على التصاريح المناسبة، والإعلان عن وجودها، وتخزينها بحسب لإرشادات إدارة أمن المواصلات.

ويمكن أن تصل العقوبة المدنيّة لمحاولة جلب أسلحة غير مصرّح بها إلى رحلة جويّة إلى 15 ألف دولار.