السعودية.. تداول "حديث" للنبي محمد وسط تفاعل على الأمطار والطقس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لجبال إمارة مكة في المملكة العربية السعودية والخضار الذي غطاها بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وربط نشطاء مقاطع الفيديو بحديث منقول عن النبي محمد بكتاب صحيح مسلم وورد فيه: " حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً".

ونشرت إمارة مكة مقطع فيديو بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "فيديو.. جبال مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً.. تصوير: عبدالإله السلمي".

وفي تغريدة منفصلة، نشرت إمارة مكة مقطع فيديو بتعليق قالت فيه: "فيديو.. جمال الطبيعة في محافظة الليث.. تصوير: حامد اليزيدي".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد نشرت تقريرا لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة المختلفة قبل أيام قالت فيه: "سجّلت منطقة مكة المكرمة (41.2) ملم في مركز غميقة بمحافظة الليث، و(19.1) ملم في مِنى، وفي المنطقة الشرقية سجّل مركز الصرار في محافظة النعيرية (29.9) ملم، ومحافظة رأس تنورة (23.0) ملم، بينما سجّلت محافظة الدرعية بمنطقة الرياض (21.0) ملم في مركز سدوس، و(13.0) ملم في الجبيلة، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت محافظة مهد الذهب (15.6) ملم، ومحافظة خيبر (15.2) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (7.8) ملم في مدينة حائل، و(4.7) في قرية السعيرة بمحافظة الشنان".

وبيّن التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (662.953.627)م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (33.330.989)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-1.239.135)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (2.605.813)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-3.844.948)م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (29.486.040)م3".