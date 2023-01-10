الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الخطوط الجويّة البريطانيّة النّقاب عن زيّها الرسمي الجديد لأوّل مرّة منذ نحو عقدين من الزّمن، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الرّسمي الجمعة.

وسيُستبدل الزّي الحالي لشركة الطّيران، وهو من تصميم البريطاني جوليان ماكدونالد، بآخر جديد من توقيع مصمم الأزياء البريطاني الغاني أوزوالد بواتينغ.

كشفت الخطوط الجويّة البريطانيّة النّقاب عن زيّها الرسمي الجديد لأوّل مرّة منذ نحو عقدين من الزّمن., plain_text Credit: British Airways

وسيحصل المهندسون وطاقم العمليات الأرضيّة على زيّهم الجديد في ربيع عام 2023، بينما سيستلم طاقم الطّائرة، وموظّفو تسجيل الوصول زيّهم هذا الصيف.

وتحتوي المجموعة على بدلة مُصمّمة بحسب الطلب من ثلاث قطع للرّجال، ويمكنهم الاختيار بين السراويل العاديّة أو الضّيقة.

ويمكن للنّساء الاختيار بين السراويل، أو التنانير، أو بدلات "جامبسوت" لأوّل مرّة في تاريخ شركة الطيران، كما يتوفّر الحجاب أيضًا كجزء من الخيارات.

صُمم الزي الجديد على يد أوزوالد بواتينغ. , plain_text Credit: British Airways

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، والرّئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، في البيان: "زيّنا الرسمي هو تمثيل أيقوني لعلامتنا التجاريّة، وهو أمر سيحملنا لمستقبلنا، مع تمثيله لأفضل ما في بريطانيا الحديثة، ومساعدته لنا في تقديم خدمة بريطانيّة أصلية ورائعة لعملائنا".

وفي تغريدة الإثنين، وصفت الدبلوماسيّة البريطانيّة، والنّاطقة باسم الحكومة البريطانيّة في الشّرق الأوسط، وشمال أفريقيا، روزي دياز، إدراج الحجاب ضمن الخيارات المتوفّرة للطّاقم كـ"بداية جميلة لعامٍ جديد".

وأكّدت دياز: "هذه هي روح التّسامح والتنوع التي نصبو إليها في بريطانيا".

وفي البيان، ذكر بواتينغ، الذي عمل على المجموعة منذ عام 2018، أنّ عمليّة التصميم "تمحورت حول خلق تحوّل حيوي داخليًا".

وتضمّنت إحدى أهداف بواتينغ تصميم زيًا مُلهمًا، موضحًا أنّه "رُغم تمتّع شركة الطيران بتراثٍ قوي، إلا أنه كان من الضروري تقديم الدّعم لإنشاء سرد جديد بشأن التغيير، والرّقي".