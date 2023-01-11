الإمارات الأقوى عربيًا..إليكم ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا والـ15 عالميًَا، في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023، وذلك بحسب التصنيف العالمي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر للربع الأول من عام 2023.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 178 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

وحلّت دولة قطر بالمرتبة الثانية عربيًا والـ55 عالميًا بمجموع 100 وجهة، تلتها الكويت بالمرتبة الثالئة على مستوى الدول العربية والـ57 عالميًا بمجموع 97 وجهة.

وجاءت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ63 عالميًا بمجموع 87 وجهة.

أما المملكة العربية السعودية، فحلّت خامسًا بـ82 وجهة، متساويًة مع سلطنة عُمان، وبتصنيف 65 عالميًا.

وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 108، أي ما قبل الأخير، عالمياً.

إليكم نظرة في الإنفوغراف أعلاه على ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2023:

ويقدم مؤشر "هينلي وشركاءه" لجوازات السفر تصنيف لـ199 جوازًا للسفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

وتصدرّت اليابان التصنيف العالمي لأفضل جوازات السفر لعام 2023، إذ يستطيع مواطنوها الوصول إلى 193 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت تصنيف مؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، مع مجموع 181 دولة من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.