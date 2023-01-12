بالسعودية.. مصور يوثق مشهدًا ساحرًا لبحيرات في قلب الصحراء

نشر الخميس ، 12 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت المملكة العربية السعودية طقسًا غير مستقر في الفترة الأخيرة، بظل صدور العديد من التقارير بشأن تساقط الأمطار، والبرَد، وجريان السيول.

وفي الأسابيع الماضية، انتشرت مشاهد للأجواء التي شهدتها مختلف محافظات المملكة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها مناظر أخّاذة شاركها المصور السعودي رائد العوفي، عبر موقع "تويتر".

وشكّلت الأمطار الغزيرة شرق المدينة المنورة ما وصفه العوفي بـ"بحيرات في قلب الصحراء" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

واعتاد السعودي على زيارة منطقة تتمتّع بكثبان رمليّة مميّزة شرق المدينة المنوّرة للتّنزّه فيها بعد تساقط الأمطار.

من المشاهد التي خلّفتها الأمطار في المملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: Photographer Raaed Al-oufy

وبصحبه أصدقائه، توجّه السعودي إليها لتوثيقها فورًا صباح السبت بعد معرفته بوجود بحيرة فيها.

وقال المصوّر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "وصلنا للبحيرة بعد أن قطعنا 30 كيلومترًا داخل الصّحراء".

واندهشت المجموعة من المشهد أمامها، وسارع العوفي لتوثيقه بطائرة "درون"، قائلًا: "بعد ارتفاع الدرون لـ300 متر، اكتشفت وجود عدّة بحيرات أخرى ليُصاب الجميع بالدّهشة من جديد".

وبعد انقشاع الضباب في الفيديو المنشور، يظهر مشهدٍ جوّي ساحر للكثبان الرمليّة التي تتخلّلها المياه بشكلٍ فاتن.

التقط المصور رائد العوفي هذه الصور شرق المدينة المنوّرة. , plain_text Credit: Photographer Raaed Al-oufy

وأثار مقطع الفيديو دهشة مستخدمي "تويتر" الذين أشادوا بروعته.

ولم يكتف العوفي بتوثيق المشهد فحسب، ولكنه حرص أيضَا على الاسترخاء في الموقع حتّى غياب الشمس، بحسب ما ذكره.

ويتوقّع العوفي بقاء هذه البحيرات لشهرٍ على الأقل، إلا إذا تساقطت الأمطار في المنطقة مرّة أخرى.

ودخل السعودي إلى عالم التصوير قبل 25 عامًا.

وإلى جانب توثيق المعالم الطبيعيّة والأثريّة في المملكة، يهوى المصور أيضًا توثيق الحالات المرتبطة بأحوال الطقس، مثل الأمطار، والسّيول، والثّلوج، والشّلالات.