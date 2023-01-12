بـ24 ساعة..أمريكي يتناول الطعام بـ18 مطعمًا حائزًا على نجمة ميشلان

نجمة "ميشلان" لمطعم في دبي بعد مرور 6 أشهر فقط على افتتاحه.. ما سرّه؟

قهوة وجعّة وجبن؟ هذا الطبق الحائز على نجمة ميشلان يُقدم في علبة معدنية

"بكثير من الأسف".. مطعم حائز على نجمة ميشلان يحصل على تقييم سيّء جدًا

طعام فاخر لا تحصل عليه إلا في مطاعم حائزة على نجوم ميشلان يصل إلى باب منزلك..كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكنّ رجل أمريكي، في مدينة نيويورك الأمريكية، من تسجيل رقم قياسي عالمي لتناول الطعام داخل أكثر عدد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان خلال يوم واحد فقط.

وشرع إريك فينكلشتاين، والبالغ من العمر 34 عامًا، في مهمة لتناول الطعام داخل 18 مطعمًا شهيرًا خلال فترة 24 ساعة في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

واستغرق الأمر من الرجل، الذي يعمل مستشارًا لتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، 14 شهرًا للتخطيط لإنجازه الغريب، لأسباب ليس أقلها أنه اضطر إلى تأمين الحجوزات في العديد من أرقى المطاعم بالمدينة.

وأوضح فينكلشتاين لـCNN، في مقابلة هاتفية الثلاثاء: "كان التخطيط يمثّل أكثر من نصف التحدّي، فقط لجعل المطاعم توافق على القيام بذلك، ثم إيجاد مسار منطقي للبدء".

وخطرت له الفكرة، والتي اعترفت بها رسميًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهر الماضي، خلال جائحة فيروس كورونا، عند مغادرته المدينة.

كان الطبق المسمى "Everything Brioche" الذي تناوله بمطعم Red Paper Clip أحد الأطباق المفضلة لديه خلال التحدّي , plain_text Credit: Eric Finkelstein

وبعد عودته مؤقتًا في عام 2021، أنشأ فينكلشتاين قائمة تجمع أهم المطاعم التي كان يعتزم تناول الطعام فيها، كما أنّه انضم إلى مجموعة مهتمّة بالطعام عبر الإنترنت، حيث تعرّف لأول مرة على هذا التحدّي.

ونظرًا لأنه سجّل سابقًا رقمين قياسيين عالميين - كلاهما يتعلق بلعبة تنس الطاولة - سرعان ما أثار الموضوع اهتمامه على الفور.

إكمال التحدي

تمثلت قواعد التحدي بأن فينكلشتاين لا يمكنه التنقل بين المطاعم إلا بواسطة المواصلات العامة , plain_text Credit: Eric Finkelstein

وبدايًة، قام فينكلشتاين بالتواصل مع 80 مطعمًا حائزًا على نجمة ميشلان، لكنّه تلقى ردًا من 10 مطاعم فقط.

ولسوء الحظ، أربعة من تلك المطاعم فقدت تصنيفها عندما أعلن دليل ميشلان عن اختياراته لعام 2022، أي قبل 20 يومًا فقط من محاولة فينكلشتاين الرسمية لتسجيل الرقم القياسي.

وبعد تواصله مع مطاعم أخرى، تمكّن فينكلشتاين من تأمين حجوزات كافية لمحاولته الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبدأ فينكلشتاين التحدّي بتناول سلطة أفوكادو مشوية بقيمة 36 دولارًا في مطعم "لو بافيلون" الذي يقع وسط المدينة.

وتبع ذلك وجبة من الكافيار، و"البليني" أو الفطائر الروسية مع القشدة الطرية مقابل 25 دولارًا في مطعم "Caviar Russe".

ومن بين الوجبات البارزة الأخرى التي تناولها فينكلشتاين الإسكالوب المشوي المغطى بصلصة الجريب فروت والأقحوان في مطعم "Tuome"، وطبق من فاكهة عنب الثور بقيمة 15 دولارًا في مطعم "Aquavit"، وشرائح اللحم بصلصة التارتار في مطعم "Oiji Mi"، وطبق المحار مقابل 26 دولارًا في مطعم "The Modern".

وكانت آخر وجبة تناولها في التحدّي عبارة عن كوب من شوانموشي (كاسترد البيض الياباني الذي يُطهى على البخار ويُقدم في وعاء الشاي) مع الكافيار في مطعم "Noda".

ووصل إجمالي الفاتورة إلى 494 دولارًا أمريكيًا، باستثناء الضرائب والإكراميات.

فينكلشتاين في مطعم نودا، والذي اعتبره تجربته المفضلة بشكل عام خلال التحدي, plain_text Credit: Eric Finkelstein

وقد بلغ عدد السعرات الحرارية لوجبات الطعام التي تناولها في المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان حوالي 5 آلاف سعرة حرارية، بحسب تقدير فينكلشتاين، وقد أنهى التحدي خلال 11 ساعة.

وقال لـCNN: "لقد شعرت بالإمتلاء حقًا"، مضيفًا: "في مرحلة ما خلال اليوم، بدأت أشعر بالتوتر قليلاً بشأن شهيتي. وفي اليوم التالي، لم أتناول أي طعام تقريبًا".