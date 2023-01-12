دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما استقطبت منصات المشاهدة الزوار بإطلالتها الدرامية فوق ناطحات السحاب. ولكن بالنسبة للباحثين عن الإثارة، والذين يريدون القيام بأكثر من الوقوف والتحديق في الأفق، فهناك تجربة جديدة بانتظارهم.

والآن، يمكن الحصول على فرصة فريدة للتزحلق على الجليد وسط إطلالات خلابة على أفق مدينة نيويورك الأمريكية.

وأعلنت منصة المشاهدة Edge، وهي أعلى منصة مشاهدة خارجية بالنصف الغربي للكرة الأرضية، الواقعة بمشروع "هدسون ياردز" بحي مانهاتن في مدينة نيويورك، عن افتتاح حلبة للتزلّج يوم الثلاثاء.

وتم تركيب حلبة تزلج تبلغ مساحتها 95 مترًا مربعًا في الجزء الداخلي من منصة المشاهدة، مع إمكانية استمتاع المتزلجين بأفق مدينة نيويورك أثناء تزحلّقهم على حلبة التزلج.

وتوفر منصة المشاهدة Edge إطلالات بزاوية 360 درجة على مدينة نيويورك، ويبلغ ارتفاعها 345 مترًا، وتمتد لمسافة 20 مترًا من الطابق الـ100 من ناطحة سحاب "30 هدسون ياردز".

ستبقى حلبة التزلج مفتوحة حتى 14 مارس/آذار المقبل, plain_text Credit: Edge NYC

ومن أجل تركيب حلبة التزلّج، يستخدم مشروع "هدسون ياردز" مادة اصطناعية تسمى Glice تحاكي سطح الجليد ولا تستخدم الكهرباء.

ويمكن للزوار حجز بقعة على حلبة الجليد لمدة 30 دقيقة يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً. ويشمل سعر التذاكر تأجير معدات التزلج، وكذلك الدخول إلى منصة Edge.

وستمتد تجربة التزلج بمنصة Edge حتى 14 مارس/ آذار المقبل.