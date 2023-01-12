تضاريس وادي الموت "تتنفس".. مصور يوثق مناظر مدهشة في حديقة بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة "وادي الموت" في أمريكا، قد يوحي لك اسم المكان أنّه يفتقر إلى كل عناصر الحياة. ولكن بإحدى المشاهد التي التقطها مصوّر فوتوغرافي أمريكي للمناظر الطبيعيّة، تظهر التضاريس الصّخريّة، وكأنها تُطلق زفيرًا عميقًا إلى السماء.
وفي ديسمبر/كانون الأول، كان المصوّر الفوتوغرافي، بيتر كوسكون، يستكشف حديقة "وادي الموت" الوطنيّة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طوال الصباح، قبل أن يجد نفسه في "نقطة زابريسكي"، وتحيط به المناظر المدهشة لأراضيها الوعرة.
وقال كوسكون في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "من الأشياء التي وجدتها أكثر إثارة للاهتمام في الجنوب الغربي هي الأجواء التي يمكن للمرء مصادفتها قبل، وأثناء، وبعد أي تغيرّ كبير بأحوال الطقس".
وبعد تساقط الأمطار الشتويّة في الأيام التي سبقت التقاطه للصّورة، أراد المصوّر الاستفادة من الأجواء الغائمة التي تحيط بالوادي.
وأوضح كوسكون: "بدأت الرّطوبة الموجودة داخل الأرض في التبخّر مكونةً طبقات من البخار فوق كل سلسلة من التلال" مع ارتفاع الشمس عاليًا في السماء.
ورُغم زيارته للموقع لمرّاتٍ عديدة عبر الأعوام، إلا أن هذا المشهد بالتّحديد كان أمرًا لم يصادفه المصور من قبل.
وشرح المصور أن الأمر عبارة عن دراسة في الضوء، والأنماط، والطقس ذاته، مؤكّدًا أنّه "أمر لا يحدث في الكثير من الأحيان، إلا بظل الظّروف المثاليّة".
وعند مشاركة كوسكون الصورة لأوّل مرة، اعتقد الكثيرون أنها تُظهر مشهدًا لتدفق الرّمال عبر الكثبان الرملية في المنطقة.
وفازت الصّورة، واسمها "The Furnace"، أي الفرن، بفئة الصحراء في مسابقة تصوير المناظر الطبيعية (NLPA) لعام 2022.
وأصبح المصور الفوتوغرافي الأمريكي مهتمًا بالتصوير الفوتوغرافي في المرحلة الثانويّة بالمدرسة.
واستكشف كوسكون أنواعًا مختلفة للتصوير، مثل توثيق الحياة البريّة، والتركيز على الطيور النادرة خصوصًا، ثم بدأ في توسيع نطاق شغفه لشمل مناظر طبيعية مختلفة في الجنوب الغربي للولايات المتحدة.