تضاريس وادي الموت "تتنفس".. مصور يوثق مناظر مدهشة في حديقة بأمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة "وادي الموت" في أمريكا، قد يوحي لك اسم المكان أنّه يفتقر إلى كل عناصر الحياة. ولكن بإحدى المشاهد التي التقطها مصوّر فوتوغرافي أمريكي للمناظر الطبيعيّة، تظهر التضاريس الصّخريّة، وكأنها تُطلق زفيرًا عميقًا إلى السماء.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كان المصوّر الفوتوغرافي، بيتر كوسكون، يستكشف حديقة "وادي الموت" الوطنيّة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طوال الصباح، قبل أن يجد نفسه في "نقطة زابريسكي"، وتحيط به المناظر المدهشة لأراضيها الوعرة.

التقط المصور بيتر كوسكون هذه الصورة المُهيبة في حديقة "وادي الموت" الوطنيّة بأمريكا. , plain_text Credit: Peter Coskun

وقال كوسكون في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "من الأشياء التي وجدتها أكثر إثارة للاهتمام في الجنوب الغربي هي الأجواء التي يمكن للمرء مصادفتها قبل، وأثناء، وبعد أي تغيرّ كبير بأحوال الطقس".

أصبح المصور مهتمًا بالتصوير الفوتوغرافي في المرحلة الثانويّة., plain_text Credit: Peter Coskun

وبعد تساقط الأمطار الشتويّة في الأيام التي سبقت التقاطه للصّورة، أراد المصوّر الاستفادة من الأجواء الغائمة التي تحيط بالوادي.

وأوضح كوسكون: "بدأت الرّطوبة الموجودة داخل الأرض في التبخّر مكونةً طبقات من البخار فوق كل سلسلة من التلال" مع ارتفاع الشمس عاليًا في السماء.

يتمتع المصور بشغف كبير لتوثيق المناظر الطبيعية. , plain_text Credit: Peter Coskun

ورُغم زيارته للموقع لمرّاتٍ عديدة عبر الأعوام، إلا أن هذا المشهد بالتّحديد كان أمرًا لم يصادفه المصور من قبل.

وشرح المصور أن الأمر عبارة عن دراسة في الضوء، والأنماط، والطقس ذاته، مؤكّدًا أنّه "أمر لا يحدث في الكثير من الأحيان، إلا بظل الظّروف المثاليّة".

قام المصور بتوثيق التضاريس الصحراوية لأعوام. , plain_text Credit: Peter Coskun

وعند مشاركة كوسكون الصورة لأوّل مرة، اعتقد الكثيرون أنها تُظهر مشهدًا لتدفق الرّمال عبر الكثبان الرملية في المنطقة.

من المشاهد الساحرة التي وثقها كوسكون. , plain_text Credit: Peter Coskun

وفازت الصّورة، واسمها "The Furnace"، أي الفرن، بفئة الصحراء في مسابقة تصوير المناظر الطبيعية (NLPA) لعام 2022.

وأصبح المصور الفوتوغرافي الأمريكي مهتمًا بالتصوير الفوتوغرافي في المرحلة الثانويّة بالمدرسة.

استكشف كوسكون أنواعًا مختلفة من التصوير الفوتوغرافي. , plain_text Credit: Peter Coskun

واستكشف كوسكون أنواعًا مختلفة للتصوير، مثل توثيق الحياة البريّة، والتركيز على الطيور النادرة خصوصًا، ثم بدأ في توسيع نطاق شغفه لشمل مناظر طبيعية مختلفة في الجنوب الغربي للولايات المتحدة.