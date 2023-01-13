دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، عن صورة ليلية للعاصمة المصرية القاهرة، من محطة الفضاء الدولية، لافتًا إلى أضواء المدينة الساطعة.

وبتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، شارك واكاتا، رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، التي تظهر أضواء مدينة القاهرة الساطعة وسط ظلمة الفضاء الخارجي.

وكتب واكاتا معلّقًا: "القاهرة بدت مشعّة للغاية عندما مررنا فوقها اليوم".

تُظهر هذه الصورة التي التقطت من برج القاهرة التاريخي، في 24 أغسطس/ آب 2022، منظرًا ليليًا لأفق المدينة, plain_text Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

وصل واكتا، البالغ من العمر 59 عامًا، إلى محطة الفضاء الدولية، في أكتوبر تشرين/ الأول العام الماضي، كجزء من طاقم "كرو دراغون" التابع لشركة "سبيس إكس"، إلى جانب اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين، هما نيكول أونابو مان وجوش كاسادا، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويقضي الطاقم أشهر عدة على متن المحطة الفضائية لإجراء أبحاث طبية في مجالات تتراوح بين "الطباعة الحيوية" ثلاثية البعد للأنسجة البشرية، ودراسة البكتيريا المستزرعة في جاذبية ضعيفة.

والجدير بالذكر أنّ عددًأ من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.