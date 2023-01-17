موقف مفجع.. أمريكي يوثق لحظة مؤلمة لطائر يخطف صغير تمساح من أمّه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتّع إناث التماسيح بحس قوي جدّا للأمومة، ووثّق مصور الحياة البريّة الأمريكي، تيد روبرتس، هذا الجانب في صورة مؤثّرة.

ويعمل روبرتس، وهو مهندس برمجيّات متقاعد، كمتطوّع في حديقة أورلاندو للأراضي الرطبة في ولاية فلوريدا الأمريكيّة.

وثق المصور الأمريكي، تيد روبرتس، هذا المشهد في حديقة أورلاندو للأراضي الرطبة بولاية فلوريدا الأمريكيّة. , plain_text Credit: Ted Roberts

وفي إحدى أيام نوفمبر/تشرين الثاني، كان المصوّر يسترخي بين جولات الترام المُجدولة التي كان يمنحها للزوّار عندما ظهر طائر من نوع البلشون الأزرق الكبير بشيءٍ ما يتدلّى من فمه.

وقال روبرتس في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بدأت بتصوير طائر البلشون عندما بدأ في المشي باتجاهي فجأة".

يعمل روبرتس كمتطوّع في الحديقة. , plain_text Credit: Ted Roberts

وحلّق الطّائر نحو المصوّر مع ظهور أنثى التمساح الأم التي بدأت تطارده بغضب.

ولم تتمكّن الأم من إنقاذ صغيرها، إذ حلّق الطّائر لمكانٍ بعيد وآمن مع وجبته في فمه.

بدأ اهتمام الأمريكي بالتصوير الفوتوغرافي قبل 20 عامًا. , plain_text Credit: Ted Roberts

ولكن كان الضّيق الذي شعرت به الأم نتيجة هذا الموقف المُفجع واضحًا، إذ أشار الأمريكي إلى أنّها استمرّت في إصدار الكثير من الأصوات لدقيقة تقريبًا خلال عودتها إلى الغابة بانفعال.

يركّز المصور على توثيق الحياة البريّة، والطبيعة بعدسته. , plain_text Credit: Ted Roberts

وتعمل التماسيح على حماية صغارها منذ الولادة حتى بلوغها السنتين من العمر، وأوضح روبرتس أن هذا الطّائر يُعتبر من الحيوانات المفترسة الرئيسيّة بالنّسبة لصغار لتماسيح في الأراضي الرطبة.

صورة لطيور البوم التقطها روبرتس. , plain_text Credit: Ted Roberts

وكان هذا الموقف عفوي، وغير مُخطّط له، وشعر المصور بالبهجة والذّهول عند توثيق المشهد بعدسته.

ولم يهتم روبرتس بالتصوير الفوتوغرافي إلا منذ 20 عامًا فقط، عندما بدأ في التقاط الصّور أثناء التنزّه بصحبة عائلته.

ويركّز المصور على توثيق الحياة البريّة، والطبيعة.