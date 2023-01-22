يقلد هيئة فضلات الطيور..صور لعنكبوت يصطاد فرائسه بطريقة غريبة جدًا

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نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما تصطاد العناكب فرائسها باستخدام خيوطها الحريريّة اللزجة. وهو ما نراه في زوايا منازلنا، أو غرف التخزين، أو الأماكن التي نادرًا ما ندخل إليها.

ولكن في أستراليا، ستتمكّن من مصادفة فصيلة من عناكب ذكيّة تُدعى "arkys curtulus"، ويُشار إليها أيضًا بـ"Triangular Spider"، أي "العناكب المثلّثة".

صورة بعنوان "Mayan Derriere" وثّقها المصور جايمي هول في أستراليا. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

ووثّق المصور جايمي هول، وأصله من المملكة المتحدة، هذه العناكب في حديقة بمدينة بريسبان.

ويموّه هذا العنكبوت نفسه بطريقة مثيرة للاهتمام، وشرح هول: "يُشار إليه أحيانًا باسم عنكبوت فضلات الطيور، فيُعتقد أنّه يقلّد هيئة فضلات الطّيور بغرض التّمويه".

أصبحت صور الحشرات أكثر تفصيلاً، وساعد ذلك على تقدير الأشخاص لها بحسب ما يراه المصوّر. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

وأضاف: "لا تستخدم هذه العائلة من العناكب الشِّباك حقًا للصّيد مثل غالبية العناكب، ولكنّها تعتمد بدلاً من ذلك على نصب كمّين لفريستها".

وقد يصعب فهم ما تُبيّنه صورته عند رؤيتها للوهلة الأولى، ولكنّها تُظهر العنكبوت في وضعيّة الافتراس.

عمل المصور كمدرّب غوص، وكان التصوير الفوتوغرافي تحت الماء محور اهتمامه. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

وتجلس هذه العناكب بثبات في مواجهة السّماء في انتظار ذبابةٍ غافلة، وقال المصور: "التُقِطت هذه الصورة من خلف العنكبوت.. وأثناء نظره لأعلى".

ولفتت الصّورة، وعنوانها "Mayan Derriere"، انتباه مسابقة "Close-up Photographer of the Year Awards" لهذا العام، مع فوزها في فئة اللافقاريات.

خلال جائحة كورونا، أصبح المصور مهتمًا بالتصوير على اليابسة. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

وبدلاً من الشعور بالتقزّز، يعتقد المصوّر أن الأشخاص شعروا بالفضول والدّهشة من العلامات التّي غطّت بطن العنكبوت الزّاهي.

وأكّد المصور: "بالنّسبة لي، هذه التّفاصيل التي تجعله مثيرًا للاهتمام حقًا".

من الصور الزاهية التي وثقها هول. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

وذكّرتّه العلامات التي رآها بنقوش حضارة المايا القديمة المتواجدة على الصّخور، وألهم ذلك عنوان الصورة.

وكانت فئة اللافقاريات ضمن المسابقة من أكثر الفئات المرغوبة بين أصدقاء هول لهواة التصوير المجهري.

وقال المصور: "أصبحت صور الحشرات مفصّلة بشكلٍ أكبر، ما ساعد على تقدير العديد من الأشخاص الجُدد لها".

لا يهتم المصور بتوثيق الحشرات فقط، فهو يوثّق الطّيور أيضًا، والزّواحف، إضافةً لكائنات أخرى متنوّعة. , plain_text Credit: Jamie Hall Definitive Imaging

ويشعر المصور بالفخر لفوزه في المسابقة، ولكنّه لم يُصدّق الخبر عند معرفته بما أنجزه في بداية الأمر.

وعندما بدأ هول التصوير الفوتوغرافي، كان التصوير تحت الماء محور تركيزه مع عمله كمدرّب غوص، وتقسيمه لوقته بين نيوزيلندا، وتايلاند.

ولم يستطع المصوّر الغوص خلال جائحة "كوفيد-19"، وجعله ذلك ينقل تركيزه نحو الحياة البريّة على اليابسة.