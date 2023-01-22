نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

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السياحة في باريس.. ماذا حدث في إحدى المدن الأكثر زيارة في العالم في أعقاب جائحة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر العاصمة الفرنسية باريس مدينة محبوبة عندما يأتي الأمر للأطعمة الفاخرة، والفنون الجميلة، والأزياء الرّاقية.

وأظهر مؤشّر جديد من المجلس العالمي للسّفر والسّياحة "WTTC"، أيضًا أن باريس هي أقوى مدينة في العالم من ناحية السّياحة.

وقامت "WTTC"، وهي هيئة غير ربحيّة خاصّة بصناعة السفر ومقرّها في المملكة المتحدة، بتحليل بيانات السّياحة من عام 2022 لمعرفة المكان الذي أنفق المسافرون فيه غالبية أموالهم.

صنّف المجلس العالمي للسّفر والسّياحة "WTTC" مدينة باريس في فرنسا كأقوى مدينة في العالم من ناحية السّياحة. , plain_text Credit: Laura Passavanti/Adobe Stock

ولكن لم تأخذ القائمة الشّاملة لأقوى المدن السّياحيّة تذاكر المتاحف، وغرف الفنادق بعين الاعتبار فقط، إذ كان العامل الآخر هو مستوى استثمارات الحكومات، والشركات المحليّة، والوطنيّة في هذه المدن كوجهات سياحيّة.

وتستعد المدينة لاستضافة الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة لعام 2024.

ورُغم أن أقل من 5% المرافق ستكون مبنيّة بشكلٍ جديد للألعاب، إلا أن المدينة تضخ الموارد من أجل البنية التحتيّة، والأمن، وغيرها من الإجراءات التي ستساعدها على الاستعداد لاستضافة العالم.

وعند أخذ ذلك بعين الاعتبار، بلغ إجمالي السّياحة الشّاملة للعاصمة الفرنسيّة 35.6 مليار دولار.

ولكن، ما هي البلدان الأخرى الموجودة ضمن القائمة؟

السّياحة في الولايات المتحدة

بلغ الدخل السياحي لمدينة لاس فيغاس الأمريكية 23 مليار دولار وفقًا للمجلس العالمي للسّفر والسّياحة "WTTC". , plain_text Credit: DMITRY VINOGRADOV/lucky-photo/Adobe Stock

وتمتعت الولايات المتّحدة بـ3 مدن ضمن قائمة "WTTC"، وهي أورلاندو، ونيويورك، ولاس فيغاس.

وبينما تجني كل مدينة جزءًا كبيرًا من المال بفضل السياحة، فإنها تلبّي أيضًا احتياجات أنواع مختلفة من المسافرين، وتشتهر أورلاندو بين العائلات التي تزور المتنزهات الترفيهيّة في المدينة، وتُعد لاس فيغاس مركزًا عالميًا للمقامرة، والحياة الليليّة، بينما تجذب نيويورك عشّاق الطّعام، ومحبّي الفن.

احتلّت مدينة نيويورك المركز السادس على قائمة "WTTC". , plain_text Credit: eyetronic/Adobe Stock

ومن بين هذه المجموعة، كانت أورلاندو الأعلى دخلاً، إذ أنّها حصدت 31 مليار دولار لعام 2022.

تصاعد الصين

احتلّت مدينة بكين في الصين المركز الثاني. , plain_text Credit: SeanPavonePhoto/Adobe Stock

وكانت ثلاث مدن صينية، وهي بكين، وشانغهاي، وقوانغتشو، ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة لعام 2022، بينما تشق وجهات صينيّة أخرى طريقها لأعلى القائمة.

واعتُبرت الوِجهة الشاطئيّة "سانيا" في جزيرة "هاينان" المُشمسة جنوب الصين، وماكاو على وجه الخصوص كأمثلة لأماكن يجب مراقبتها في المستقبل.

واستثمرت الصين في السياحة بشكلٍ كبير، مع الترويج لنفسها أمام المسافرين الدوليّين الآن بعد إعادة فتح حدودها.

وتُعتبر ماكاو المدينة الوحيدة في الصين التي يمكن فيها المقامرة بشكلٍ قانوني، ويسهل على غالبية السّياح زيارتها من دون تأشيرة، على عكس بر الصين الرئيسي.

وتتوقّع "WTTC" هيمنة الصّين على تصنيفاتها بحلول عام 2032.

وفي بيان، أفادت رئيسة ومديرة "WTTC" التنفيذيّة، جوليا سيمبسون، بـ"بقاء المدن الكبرى مثل لندن، وباريس، ونيويورك قوى عالميّة، ولكن خلال الأعوام القليلة المقبلة، ستتحرّك بكين، وشنغهاي، وماكاو لأعلى قائمة أفضل وجهات المدن".

وجهات بارزة أخرى

وجاءت مدينة طوكيو في اليابان في المركز السابع. , plain_text Credit: shantihesse/Adobe Stock

وجاءت طوكيو، ومكسيكو سيتي، ولندن في المركز السّابع، والثّامن، والتّاسع على التّوالي.

ومن ناحيةٍ أخرى، كان من المثير للاهتمام رؤية المدن التي لم تُدرج ضمن القائمة أيضًا.

جاءت مكسيكو سيتي في المرتبة الثامنة. وليس من الواضح ما إذا لعب الأمريكيون الذين انتقلوا إلى المكسيك خلال جائحة "كوفيد-19" دورًا في ذلك. , plain_text Credit: Lucas Vallecillos/VWPics/Redux

وبشكلٍ مفاجئ، لم تصل وجهتان من الشرق الأوسط ارتفعت شعبيتهما بشكلٍ كبير خلال العقد الماضي إلى القائمة.

ورُغم تصدّر دبي والدّوحة قائمة الوجهات المُتمتّعة بأكبر قدر من عائدات السّياحة، إلا أنّهما لم تتفوّقا على البقيّة ضمن الفئات الأخرى، وانتهى المطاف بهما خارج قائمة الوجهات العشرة الأولى.

ووقعت أمستردام، وبرشلونة، وسنغافورة أيضًا ضحيةً للأمر ذاته، إذ أنّها سجّلت نقاطًا عالية حين تعلّق الأمر بالأموال التي ينفقها الزوار، ولكنها لم تصل إلى القائمة الشاملة للوجهات "الأقوى".

وإليكم قائمة بأقوى مدن العالم للسّياحة في عام 2022: