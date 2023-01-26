طفل أبصر النور على متن طائرة لطيران الإمارات أقلعت من طوكيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هبطت طائرة لطيران الإمارات، بعدما أقلعت من طوكيو ناريتا، بمطار دبي الدولي في 19 يناير/ كانون الثاني مع مسافر إضافي على متنها، بعدما أنجبت إحدى المسافرات في الأجواء.

وأكدت شركة الطيران لـCNN أنّ الوافدين الجدد وصلوا على متن الرحلة EK 319 التي استغرقت 12 ساعة خلال الليل، بعدما هبطت الطائرة في الموعد المحدد، رغم حالة الطوارئ الطبية.

تلقت المسافرة والطفل الرعاية اللازمة من قبل طاقم طيران الإمارات، الذين يخضعون جميعًا لتدريبات على الاستجابة الطبية حتى يتمكنوا من التعامل مع حالات مثل ولادة الأطفال أو النوبات القلبية.

وقالت طيران الإمارات لـCNN إن الوالدة والرضيع "في حالة مستقرة، ولدى وصولهما إلى دبي، استقبلهما الطاقم الطبي المحلي. صحة وسلامة طاقمنا وركابنا لها أهمية قصوى لدينا".

وتعتبر الولادات على متن الطائرات نادرة نسبيًا. وتتّبع طيران الإمارات عندما يتعلق الأمر بالمسافرات الحوامل، سياسة مماثلة لتلك المتبعة من قبل العديد من شركات الطيران التجارية الأخرى: يمكن للمسافرات السفر حتى الشهر السابع من الحمل ما لم يكن لديهن أي مضاعفات أو مخاوف طبية.

يتعيّن على المسافرات اللواتي بلغن 29 أسبوعًا أو أكثر من حملهنّ إحضار شهادة طبية، أو تقرير موقع من طبيب أو قابلة، ولا يُسمح لأي شخص بالسفر بعد الأسبوع الـ32 من الحمل المتعدد أو الأسبوع الـ36 من الحمل الواحد.

في مايو/ أيار الماضي، أنجبت امرأة طفلاً يتمتع بصحة جيدة داخل مرحاض على متن رحلة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز متجهة من دنفر إلى كولورادو، بمساعدة مضيفة طيران.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، دخلت امرأة في المخاض لمدة ست ساعات خلال رحلة جوية متجهة من أكرا في غانا، إلى مطار واشنطن دالاس الدولي. أنجبت طفلها بأمان على أرضية المقصورة في المساحة التي توفرها مخارج الطوارئ.

كما يمكن أن تكون هناك بطولات فضية لهذه الحالة الطبية الطارئة التي لا يخطّط لها الأهل. ففي عام 2016، حصل طفل رضيع على رحلات مجانية مدى الحياة على متن طيران البراق بعدما أنجبت والدته على متن شركة الطيران.