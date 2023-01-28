تغريم سائح أمريكي لقيادته سيارة فوق أقدم جسر إيطالي في فلورنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمثّل أفضل تجربة مشاهدة لجسر "بونتي فيكيو" (الجسر القديم)، الذي يعود تشييده إلى قرون، فوق نهر أرنو في مدينة فلورنسا الإيطالية، من خلال المشي على هذا المعلم المخصص للمشاة، حيث تتجمع حشود من السيّاح بانتظام للتمعّن بعمارته الحجرية القديمة.

وكان سائحًا أمريكيًا من كاليفورنيا اكتشف هذا الأسبوع، أنّ محاولة العبور بالسيارة فوقه ستكلفك أكثر من 540 دولارًا.

وتلقّى الرجل البالغ من العمر 34 عامًا غرامة قدرها 500 يورو، بعد عبوره الجسر بسيارة بيضاء مستأجرة من طراز "فيات باندا"، ومن دون حيازته رخصة قيادة دولية، صباح الخميس، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمدينة فلورنسا.

وأخبر الشرطة أنّه كان يبحث عن موقف للسيارات، ولم يدرك أنّه صعد على الجسر الشهير الذي يعود إلى العصور الوسطى، بحسب البيان.

تصطف على جانبي أقدم جسر في فلورنسا المحلات التجارية، وعادة ما يعجّ بالسياح.

ويربط المعلم، الذي يبلغ طوله 30 مترًا، ويمتد فوق أضيق جزء من نهر أرنو، بين قصر بيتي وساحة "بيازا ريبوبليكا".

بدأ إنشاء الجسر الأصلي عام 996 ميلاديًا وانتهى تشييده عام 1345، لكن الفيضانات جرفته وأعيد بناؤه مرات عدة.

ويعد "بونتي فيكيو" الجسر الوحيد في فلورنسا الذي لم تقصفه ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

كما يضم ممر فاساري، الممر الذي استخدمه في الأصل الدوق كوزيمو الأول دي ميديشتيه بين قصر بيتي وقصر فيكيو.

وخصصت مدينة فلورنسا مبلغ 2 مليون يورو لمشروع تجديد شامل، بحسب ميزانية مدينة فلورنسا.

والسائح الذي قاد سيارة "فيات باندا" ليس الوحيد، عندما يتعلق الأمر بالسيّاح الذين يسبّبون المتاعب لأنفسهم من خلال اتخاذ منعطف خاطئ إلى معلم إيطالي شهير.

ففي مايو/ أيار العام الماضي، قُبض على رجل سعودي أثناء محاولته مغادرة إيطاليا، بعدما قاد سيارة رياضية مستأجرة من طراز "مازيراتي" أسفل درجات السلالم الإسبانية في روما، وفرّ من مكان الحادث بعدما علقت سيارته في منتصف الطريق، ووجهت إليه تهمة الإضرار الجسيم بالتراث الثقافي والآثار.