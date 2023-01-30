كيف ينعكس ارتفاع أسعار الوقود على تذاكر السفر؟ إليكم ما قاله رئيس الخطوط الجوية القطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم تكن قطر منشغلة ببناء ملاعب كرة القدم فحسب، بل كانت منشغلة أيضًا بتشييد العديد من المتاحف المذهلة من النّاحية المعماريّة سعيًا وراء الاعتراف بها كعاصمة الفنون في شبه الجزيرة العربيّة.

وتم افتتاح أو تجديد غالبية المتاحف الرئيسيّة في هذه الدّولة الخليجية خلال العِقد الماضي، ومن المقرّر أن توسِّع ثلاث مؤسّسات فنيّة إضافيّة المعروضات الثقافيّة في قطر بحلول عام 2030، وهي: متحف لوسيل الذي يعرض مجموعة المستشرقين في متاحف قطر، ومتحف مطاحن الفن الذي يُركّز على الفن المعاصر، ومتحف قطر للسيارات الذي يحتفي بشغف الأمة بالسّيارات الفاخرة.

ويستمر انتشار الفن المعروض في الأماكن العامّة أيضًا، مع تركيب عمل بعنوان "Dugong" للنّحات الأمريكي جيف كونز بين 40 عملاً جديدًا رُكبت في جميع أنحاء الدّوحة بعام 2022.

وإليكم أفضل 6 متاحف يمكن زيارتها في قطر الآن:

متحف الفن الإسلامي

تمتد محتويات متحف الفن الإسلامي في قطر على مدى 1،400 عام. , plain_text Credit: Maremagnum/The Image Bank Unreleased/Getty Images

وبحسب ما ورد، تم إقناع المهندس المعماري الصيني الأمريكي الشّهير آي إم بي بالخروج عن التّقاعد لتصميم المبنى الذي أعلن عن نوايا قطر في مجال الفنون للعالم عند افتتاحه في عام 2008.

وبتصميمه الأبيض التّكعيبي فوق جزيرة اصطناعية، لا يزال متحف الدّوحة للفن الإسلامي (MIA) من أكثر المباني شهرةً في المدينة.

وفي داخله، يحتضن المتحف ما يُعتقد أنّه أكبر مجموعة فنّيّة إسلاميّة في العالم، مع امتدادها عبر 1،400 عام، وثلاث قارّات.

وأُعيد افتتاح الهيكل المُحايد كربونيًا في عام 2022 بعد 18 شهرًا من التّجديد، ويقدّم المتحف مسارًا بمواد تفسيريّة موسّعة للزّوار تّوفر سياقًا افتُقر إليه سابقًا بمجموعته الواسعة من المخطوطات، والخزفيّات، والمنسوجات، والأعمال الخشبيّة، والمجوهرات، وغيرها من الكنوز.

وتُعد صالات العرض المخصّصة لاستكشاف الإسلام في الصين وجنوب شرق آسيا جديدة.

متحف قطر الوطني

صمم المعماري الفرنسي جان نوفيل متحف قطر الوطني. , plain_text Credit: matpit73/Adobe Stock

ويُعد متحف قطر الوطني (NMoQ) من أكثر المباني الأيقونيّة في البلاد، ويتميّز تصميمه بأقراص متشابكة مُستلهَمة من وردة الصّحراء.

وقد يبدو أنّك ستحتاج إلى يومٍ كامل لاستكشاف المتحف المُصمّم من قبل جان نوفيل، والذي يحتل مساحة شاسعة في المركز التّاريخي للدّوحة، ولكن لا تشغل قاعات العرض سوى جزءًا صغيرًا من الهيكل.

وافتُتح المتحف الحاضن لـ11 صالة عرض مترابطة في عام 2019.

افتُتح المتحف في عام 2019. , plain_text Credit: czamfir/Adobe Stock

وتسرد الصّالات قصّة قطر من تكويناتها الجيولوجيّة التي تعود لنحو 700 مليون عام، إلى الدّولة الغنيّة بالنّفط البالغ عدد سكّانها 2.6 مليون نسمة اليوم.

وتساعد الأفلام على بثّ الحياة في العديد من معروضاتها المنسّقة بمهارة، مع توفّر أدلّة صوتيّة يمكن استخدامها في المتحف والمنزل.

وتتوسّط القطع المعروضة ما قد يكون أكثر ظرف مثير للجدل في تاريخ الرّياضة، والذي كشف عن تتويج قطر كالدّولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولكن لا تنتهي تجربة متحف قطر الوطني هنا، وتمتد رحلة الزّائر خارج القصر الأصلي المُرمّم للشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي حكم من عام 1913 إلى 1949، كثالث أمير لقطر.

"متاحف مشيرب"

"بيت بن جلمود"., plain_text Credit: Daniel Gauthier/Newscom

هُدِم قلب الدّوحة التّاريخي بشكلٍ مثير للجدل لبناء حي "مشيرب قلب الدّوحة" الحديث في أوائل عام 2010.

ولحسن الحظ، نجت 4 منازل تراثيّة من الجرّافات، وأصبحت الآن حاضنة لـ"متاحف مشيرب"، وهي واحدة من أكثر المعالم السياحيّة المجانيّة إثارة للاهتمام في الدّوحة.

ويستكشف المتحف الأكبر ضمن الأربعة، أي "بيت بن جلمود"، الموضوعات الأكثر إلحاحًا، وهي العبوديّة، واستغلال العمالة البشريّة.

ويقع "بيت الشّركة" بجواره، ويُسلّط الضّوء على صناعة النّفط في قطر، ثم يؤدّي باب جانبي إلى "بيت الرّضواني" الأصغر حجمًا، والأكثر إثارة ًللاهتمام.

وبُني المنزل في عشرينيّات القرن الماضي، وتم تجهيزه بالأثاث بشكلٍ يقدّم لمحة عن الحياة الأسريّة القطريّة التقليديّة خلال تلك الحقبة.

وعلى الجانب الآخر من الطّريق، يركّز "بيت محمد بن جاسم" على التّراث المعماري لمدينة الدّوحة، ولا سيما إعادة تطوير مشيرب.

المتحف العربي للفن الحديث

ويُعد "المتحف العربي للفن الحديث"، الذي افتُتِح في عام 2010، بمثابة موطن لأكبر مجموعة من الفن العربي الحديث والمعاصر في العالم.

ويُحيط بمبنى المتحف حديقة للمنحوتات، ويبدو المبنى غير مميّز بعض الشّيء رُغم كونه مؤسّسة فنيّة قطريّة.

ولكن ليس من المفترض أن يكون المتحف دائمًا، واختير المهندس المعماري الفرنسي جان فرانسوا بودين لتحويل مدرسة سابقة حتى تضم وبشكلٍ مؤقّت تشكيلة جمعها الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، وهو قريب أمير قطر.

وتشغل 12 صالة عرض طابقين من المتحف.

وتستكشف المعارض مواضيع رئيسيّة من ضمنها جماليّات وسياسات التغيير، والتقدّم، مثل تطوير صناعة النّفط في الشّرق الأوسط، إلى دور المرأة في المجتمع العربي.

متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

يعرض هذا المتحف مجموعة من الأعمال الفنيّة، والسيّارات، والتّحف العشوائيّة. , plain_text Credit: Mustafa Abumunes/AFP/Getty Images

أين يحتفظ أصحاب المليارات بمقتنياتهم؟ وإذا كنت رئيسًا لواحد من أكبر التكتلات في قطر، فستبني متحفًا هائلاً مستوحى من حصنٍ وسط الصّحراء القطريّة، وتفتحه أمام الجمهور.

ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني (متحف FBQ) أشبه بكهف من التّحف التاريخيّة المُجمّعة من أربع قارّات.

وتتضمّن المعروضات المثيرة للاهتمام مجموعة رائعة من مصاحف القرآن، ومنزل دمشقي تقليدي.

ولن يُخيب المتحف آمال عشّاق السّيارات الكلاسيكيّة، إذ يتضمّن حوالي 300 سيّارة أثرية تضم جميع الأنواع من السيارات البخارية، إلى الشاحنات، والسيارات المكشوفة.

"متحف قطر الأولمبي والرّياضي ‏3-2-1"

يحتضن المتحف 7 صالات عرض. , plain_text Credit: Chine Nouvelle/SIPA/Shutterstock

ويتّصل هذا المتحف باستاد خليفة الدّولي، وتبدأ صالات العرض السبعة للمتحف بسرد تاريخ الرّياضة وتطورها.

وتشمل المعروضات زوجًا من قفّازات ملاكمة ارتداها (ووقّعها) الرّياضي كاسيوس كلاي (المعروف لاحقًا باسم محمد علي) خلال الجولات التأهيليّة للفريق الأولمبي الأمريكي في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفيّة لعام 1960 في روما.