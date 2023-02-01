بأمريكا.. مصور يوثق طائر لعبة "Angry Bird" الشهيرة بالحياة الواقعية

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقّى المصوّر الأمريكي، سكوت تايلور، مكالمة من والده أخبره فيها بأن طيور مختلفة تتجمع حول مغذّيات الطيور التي يمتكلها في منزله. وسارع تايلور لزيارة والده، ولكنّه لم يدرك أنّه سيوثق طائرًا ظريفًا سيُدهش الأشخاص من حول العالم في ذلك اليوم.

وقد يبدو العصفور الأحمر الصغير مألوفًا بالنّسبة للبعض، إذ أن هناك شبه كبير بينه وبين الطّائر الأحمر في لعبة "Angry Bird" الشهيرة.

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
الصورة التي أذهلت الأشخاص عبر الإنترنت. Credit: Scott Taylor

وحرص المصور على جلب كاميرته معه إلى المنزل، وشرح تايلور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُحلّق الطّيور من الشّجرة إلى مغذّيات الطيور طوال اليوم. وكنت في الحقيقة ألتقط صورة الكاردينال (الطائر الأحمر) وهو يجلس على الشّجرة عندما قرّر أن يطير إلى موقع مغذّيات الطّيور من أجل وجبةٍ خفيفة. وكنت محظوظًا بما يكفي لتوثيقه بواسطة الكاميرا، وهو يتّجه إلي".

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
لاحظ المصور سكوت تايلور الشّبه الكبير بين الطّائر الذي وثّقه، والطّائر الأحمر في لعبة "Angry Birds" الشهيرة. Credit: Scott Taylor

وفي إحدى صور تايلور، يظهر العصفور على شكل كرة حمراء صغيرة تُشبه شخصيّة "ريد" من لعبة "Angry Birds"، والتي يقذف اللاعبون عبرها طيورًا غاضبة بلا أجنحة عبر الشاشة، على أمل التغلّب على الخنازير التي سرقت بيضها.

ولم يعلم الأمريكي أنّه نجح في توثيق العصفور إلا في وقتٍ لاحق من تلك الليلة أثناء تفقّده للصور على الكمبيوتر المحمول الخاص به.

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
بدأ اهتمام تايلور بالتصوير الفوتوغرافي عندما كان في الـ13 من عمره. Credit: Scott Taylor
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وأوضح المصور: "توقّفت على الفور عندما صادفت تلك الصورة. وكانت زوجتي تجلس على الكرسي بجواري، وقلت لها: هذا يشبه الطّائر الأحمر في Angry Birds".

وشارك تايلور صورته مع أصدقائه عبر موقع "فيسبوك" وصفحة تُدعى "Nebraska Through the Lens"، ومن هناك، تم تداول الصورة بكثرة عبر مختلف المنصّات عبر الإنترنت.

وأكّد المصور أنّ "انتشار صورة Angry Bird حول العالم كلّه جنوني بالنّسبة لي"، مضيفًَا: "حلّق هذا الطّائر الصغير الجميل حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
صورة لطائر وحيد يجلس على غصن شجرة. Credit: Scott Taylor

ولدى سؤاله عمّا إذا سبق له أن قام بلعب اللعبة، أكّد المصور أنّه جرّبها بالفعل عبر جهاز "آيباد" الخاص بأطفاله، ولكنه اعترف قائلاً: "لم أكن بارعًا بالدّرجة ذاتها".

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
إحدى الصور الزاهية التي وثقها تايلور. Credit: Scott Taylor

وبدأ اهتمام الأمريكي في التصوير الفوتوغرافي عندما كان في الـ13 من عمره، وتزايد حبّه للتصوير، والمساحات الخارجيّة في الهواء الطلق منذ ذلك الحين.

هذا ما يبدو عليه الطائر الأحمر من لعبة "Angry Bird" الشهيرة في الحياة الواقعية
يستمتع تايلور وزوجته بالسفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمشاهدة جمال الطبيعة. Credit: Scott Taylor
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