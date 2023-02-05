أحدث تصميم ليخت خارق يمكنه "التحليق".. كلفته 87 ألف دولار!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من "الماس" العائم إلى البراكين المتجولة، بدأت تظهر مجموعة من مفاهيم اليخوت الفاخرة الملهمة والمبتكرة في الأشهر الأخيرة، وهذا الاختراع الأخير لـ"Lazzarini Design Studio"، ليس استثناءً.

ويمكن لهذا اليخت الذي يبلغ طوله 74 مترًا، وأُطلق عليه اسم "Plectrum"، المدعوم بنظام القارب المحلق، أن يرفع نفسه فوق سطح الماء، ويبدو كأنه "يطير" بسرعات عالية.

وبحسب ما ذكره فريق الاستوديو الإيطالي، فإن التصميم مستوحى إلى حد كبير من المراكب الشراعية ذات البدن الواحد التي شاركت في كأس أمريكا، وهي واحدة من أقدم مسابقات اليخوت الشراعية الدولية.

نظام التحليق

Credit: Lazzarini Design Studio

ولكن عوضًا من أن تدفعه الرياح إسوة باليخت الشراعي، فإن هذا اليخت الضخم البرتقالي اللون واللامع، تشغّله ثلاثة محركات تعمل بالهيدروجين، وكلّ منها يمتلك قدرة حد 5000 حصان.

وبينما أن تقنية الهايدروفويل تعود إلى سنوات عديدة، إلا أنّ شعبيتها نمت في الآونة الأخيرة، لا سيّما بسبب كأس أمريكا.

ومع ذلك، فإن بناء قارب بهذا الحجم سيشكل بالتأكيد إنجازًا مهمًا للغاية.

ورغم أنّ التصميم مجرد مفهوم، إلا أنّ المصمّمين قالوا إنه يمكن أن يُبنى خلال عامين بتكلفة تقدّر بحوالي 87 مليون دولار (80 مليون يورو) إذا تم العثور على من يشتريه.

تصميم يخطف الأنظار

Credit: Lazzarini Design Studio

وأفاد المصممون في بيان: "نود أن نذكّر أنه في عام 1964، كانت صناعة السفن قادرة في الواقع على بناء سفن مماثلة".

وطبعًا يمكن ضبط نظام الزعانف المعدنية استنادًا إلى "احتياجات الإبحار"، إذ يمكن توسيعها من عرض 15 مترًا عندما تكون راسية في رصيف/ إرساء اليخت، حد 20 مترًا من العارضة عند الفتح، وذلك أثناء إبحار اليخت بسرعة عالية.

وأضاف فريق لازارين أن هذا "التكوين المختلف لليخوت الفاخرة" سيسمح "برحلة بحرية أسرع بكثير من السفن التقليدية ذات الحجم المماثل".

Credit: Lazzarini Design Studio

ويُصنع اليخت من مزيج من المواد المركبة من ألياف الكربون الجافة، وقد صمّم اليخت خفيف الوزن كي يكون الأسرع من نوعه، وسيمتلك القدرة لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 75 عقدة.

أما بالنسبة لوسائل الراحة على متن اليخت، فإنه سيتم تجهيزه بست مقصورات للضيوف، وجناح لمالك السفينة، ومهبط للطائرات العمودية، بالإضافة إلى نادي شاطئي، وحوض سباحة فوق مستوياته الأربعة.

ويُعتبر يخت "بليكتروم"، هو الأحدث في عدد من تصاميم اليخوت الفاخرة الجذرية من لازاريني. وفي العام الماضي، كشف الاستوديو عن يخت سوفرانو العملاق بطول 169 مترًا المزوّد بمهبطين للطائرات العمودية، بالإضافة إلى سطح قابل للسحب.

وفي الوقت ذاته، كشف الاستوديو الإسباني "Rodriguez Design" أخيرًا عن يخت كاتالينا الفاخر والمذهل، الذي يتألف من خمس طبقات مع حوض استحمام ساخن عملاق لا متناهي.