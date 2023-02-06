تعرض قلعة قديمة استخدمها الرومان والبيزنطيون للدمار في زلزال تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألحق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين أضرارًا بالغة بقلعة "غازي عنتاب"، وهي عبارة عن موقع تاريخي، ومعلم سياحي في جنوب شرق تركيا.

وانهارت القلعة بعد أن ضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين 6 فبراير/شباط.

ودمّر الزّلزال "بعض المعاقل في الأجزاء الشرقيّة، والجنوبيّة، والجنوبيَة الشرقيَة من قلعة غازي عنتاب التاريخيّة، وتناثر الحطام على الطريق"، وفقًا لتقريرٍ تابع لوكالة الأناضول الرسميّة التركيّة.

وأشار التقرير إلى "تبعثر السّور الحديدي المُحيط بالقلعة على الأرصفة المجاورة، فضلًا عن انهيار الجدار الاستنادي بجانب القلعة. ولوحِظ وجود شقوق كبيرة في بعض المعاقل".

كما انهارت القبّة والجدار الشّرقي لمسجد "شرواني" التّاريخي الواقع بجوار القلعة بشكلٍ جزئي، وقيل إنّه بني في القرن الـ17.

صورة للقلعة في عام 2022. Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

وبُنيت القلعة في البداية كبرج مراقبة بالعصر الرّوماني في القرنين الثّاني والثّالث بعد الميلاد، وتوسّعت بمرور الوقت، وذلك بحسب ما أشارت إليه الحفريات الأثرية.

واتّخذ المعلم شكله الحالي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان، بحسب ما ذكره "Turkish Museums"، وهو الموقع الرّسمي للمتاحف والمواقع الأثريّة في البلاد،

وفي الفترة الأخيرة، استُخدمت القلعة كمتحف يُدعى "Gaziantep Defense and Heroism Panoramic Museum".

وضربت هزة أرضية ارتدادية كبيرة بقوة 7.5 درجة تركيا عند الساعة 1:24 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقاً لما ذكره USGS.

وتقع الهزة الارتدادية على بعد 95 كيلومتراً شمالاً من الزلزال الأصلي الذي ضرب جنوب تركيا قبل حوالي 10 ساعات.

وتُعد هذه أكبر هزة ارتدادية بين الهزات التي فاق عددها الـ30 حتى الآن.

وكان قد أسفر الزلزال الإثنين، عن سقوط أكثر من 1500 قتيل في محافظات سورية وولايات تركية، وفقا لحصيلة غير نهائية.