مطعم "يُحطّم" تحلية أمام الزبائن بطريقة مُفاجئة في دبي.. من ثلج مستورد من اليابان

قد يكون الأصغر بدبي.. استكشف تجربة طعام حميمة في مطعم ياباني بـ9 مقاعد فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه ليست لقطة معدّلة عبر برنامج "فوتوشوب" لتحرير الصور، ولكنه مشهد خطط له المصور الإماراتي يعقوب أكبري، بشكل جيد، قبل رصده بعدسة كاميرته في دبي.

وتعكس هذه الصورة العجيبة لحظة تلاقي اثنين من ظباء الكودو مع بعضهما البعض، بحيث يبدوان في جسد واحد، ولكن برأسين.

وقد تكون الصورة مُربكة قليلًا لبعض الأشخاص، عند النظر إليها للوهلة الأولى.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أكّد المصور الإماراتي أن الصورة لم يتم رصدها بمحضّ الصدفة.

وتردّد أكبري على محمية "الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم"، على حد قوله، ووضع طعامًا خاصًا لظباء الكودو، حتى نجح أخيرًا في التقاط الصورة أعلاه.

وتُعد هذه الصورة من بين الأعمال السهلة الممتنعة.

وفي الواقع، انتظر أكبري طويلًا حتى تلاقى اثنان من الظباء مع بعضهما البعض. وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي المصور الإماراتي.

وبحسب ما ذكرته مؤسسة الحياة البرية الأفريقية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن ظباء الكودو الأكبر والأصغر تتميز بخطوط وبقع على أجسامها. كما تتمتع غالبيتها بشعر أبيض بين العينين.

وأوضحت المؤسسة أن قرون ظباء الكودو الأكبر مذهلة، ويمكن أن تنمو بطول 1.8 متر، أي حوالي 6 أقدام.

ومن المعروف أن ظبي الكودو الأصغر لديه قرون أصغر مقارنة بظبي الكودو الأكبر. ليس ذلك فحسب، وإنما يملك بقعًا بيضاء واضحة على الأجزاء العلوية والسفلية من الرقبة.

Credit: Instagram/alhamadi9449

وليس من السهل تصوير الحياة البرّية، لكنها تبقى هواية مشوّقة وممتعة بجميع تفاصيلها.

وقال أكبري، الذي يُمارس التصوير منذ العام 2014: "عندما تحصل على الصورة التي ترغب بها، تنسى كل التعب الذي مررت به وطول الانتظار".

Credit: Instagram/alhamadi9449

وفي الوقت الحالي، يأمل المصور الإماراتي بأن ينظم معرضًا خاصًا به، بحيث يتمحور حول مشاهد من الحياة البرّية في دولة الإمارات العربية المتحدة.