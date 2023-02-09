هل ما زال السفر إلى تركيا آمنًا بعد الزلزال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغت قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في منطقة قريبة من مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود السورية، قرابة الساعة 4:17 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، 7.8 درجات على مقياس ريختر، موديًا بحياة أكثر 11 ألف شخص، ومخلّفًا عشرات آلاف الإصابات.

وأعقب هذا الزلزال هزات ارتدادية عديدة، وأسفر عن انهيار آلاف المباني نتيجة لذلك، وما برحت عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال ناجين من تحت الأنقاض. كما حذّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنّ عدد الوفيات قد يصل إلى 20 ألف ضحية.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان صدر الثلاثاء: "إنني أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والخسائر الإنسانية المدمرة التي سببتها الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا".

وتابعت: "فيما تعمل الوكالات الإنسانية على الاستجابة، الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتضررين من الكارثة".

ونُصِح المسافرون الأمريكيون بـ"تجنّب السفر إلى المناطق المتضرّرة من الزلزال"، فيما أصدرت وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) تعليمات للمواطنين "بتجنب المنطقة المجاورة مباشرة" لمكان وقوع الزلزال.

ورغم ذلك، فإنّ العديد من الأشخاص الذين كان مقرّرًا سفرهم إلى تركيا قريبًا، تُركوا في حيرة من أمرهم فيما إذا كانت زيارتهم للبلاد ما زالت آمنة.

إليكم ما نعرفه حتى الآن:

ما هي المناطق التي تأثرت بالزلزال؟

قلعة غازي عنتاب بعد الزلزال المدمّر. Credit: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency/Getty Images

وتأثرت حوالي 10 مقاطعات تركية بالزلزال الذي صنّف بين أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ أكثر من قرن، وهي أضنة، وأديامان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمانماراس، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانليورفا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في الأقاليم المتضرّرة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال أردوغان الثلاثاء: "قرّرنا إعلان حالة الطوارئ لضمان تنفيذ العمليات بسرعة"، مضيفًا "أنّنا نواجه واحدة من أكبر الكوارث ليس فقط في تاريخ الجمهورية التركية، ولكن أيضا في جغرافيتنا والعالم".

وألحق الزلزال أضرارًا جسيمة بقلعة غازي عنتاب القديمة، التي تُعد واحدة من أشهر معالم المدينة التركية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنّ "بعض الحصون في الأجزاء الشرقية، والجنوبية، والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية في منطقة شاهينبي الوسطى دمّرها الزلزال، وتناثر الحطام على الطريق".

وكانت مدينة حلب، التي دمّرتها الحرب الأهلية مدة 11 عامًا، من بين أكثر المناطق تضررًا في شمال غرب سوريا، حيث كان أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

هل ألُغيت الرحلات الجوية إلى تركيا؟

وخلال كتابة هذا التقرير، كانت شركات الطيران الدولية لا تزال تشغّل رحلات جوية من وإلى تركيا.

ومع ذلك، ألغت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، مئات الرحلات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأُغلق مطار أضنة التركي حتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة الأنباء التركية "Demirören News Agency"، بينما أُغلق مطار هاتاي القريب (HTY) أيضًا بسبب تضرر مدرجه.

كما أُغلق مطار غازي عنتاب أوغوزيلي الدولي أمام الحركة الجوية، فيما بقي مطار اسطنبول، المطار الدولي الرئيسي في تركيا، يعمل كالمعتاد.

ويُفترض بالمسافرين المقرّر سفرهم إلى أي من المطارات المتضررة، الاتصال بشركة الطيران للحصول على أحدث المعلومات.

كيف سيتأثر المسافرون؟

وتبعد غازي عنتاب مسافة كبيرة نسبيًا عن بعض المراكز السياحية الرئيسية في البلاد مثل أنطاليا، التي تبعد حوالي 594 كيلومترًا (369 ميلًا) جوًا، و850 كيلومترًا (528 ميلًا) عن إسطنبول تقريبًا. لذا، فالمتجهين إلى هذه الوجهات لن يتأثروا بشدة على الأرجح.

ومع ذلك، لا يزال احتمال حدوث المزيد من الهزات الارتدادية للزلزال يشكل مصدرًا قلق.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وغرينلاند، شعر السكان بالهزات الأرضية في مناطق بعيدة مثل غرينلاند.

وقالت عالمة الزلازل تاين لارسن لوكالة فرانس برس إنّ "الزلازل الكبيرة التي ضربت تركيا مسجّلة بوضوح على أجهزة قياس الزلازل في الدنمارك وغرينلاند".

وفي الأثناء، انتقلت السائحة جوليا ميرنيك، التي غرّدت أنها كانت في إجازة بلارنكا القبرصية، إلى منصة التواصل الاجتماعي، لتكشف عن أنّ فندقها كان "عائمًا".

وكتبت على "تويتر" الاثنين: "السرير يهتزّ على الأرض والجميع يصرخون"، موضحة: "ثم أرى الأخبار في #تركيا، في اليوم الأول من عطلتي و #هزة_أرضية؟".

وتواصلت CNN مع العديد من شركات الطيران وشركات العطلات التي تخدم تركيا لتوضيح ما إذا كان ثمة احتمال لإلغاء الحجوزات نتيجة للزلزال.

ما هي النصيحة الحالية للمسافرين الأمريكيين؟

تم تحذير المسافرين الأمريكيين المقرّر سفرهم إلى تركيا في الأيام والأسابيع المقبلة لتجنب المناطق المتضررة من الزلزال.

ونصح بيان صادر عن السفارة الأمريكية الاثنين بأن "الهزات الارتدادية الكبيرة مستمرة ويحتمل أن تستمر خلال الأيام المقبلة".